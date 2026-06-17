Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів, але вони не знають як це зробити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін хочуть досягти домовленостей щодо завершення війни, але вони "не знають як це зробити".

Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Франції, передає Цензор.НЕТ.

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Президент США нагадав, що напередодні провів "дуже хороші розмови" із Зеленським і Путіним. Діалог з Києвом він оцінив як "дуже-дуже хороша розмова".

"Щось відбудеться. Дуже багато людей, дуже багато солдатів гинуть. Обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо саме вона веде наступальні дії, а коли ти ведеш наступальні дії у війні, ти втрачаєш більше — все досить просто. Я думаю, що обидві сторони хочуть щось зробити, вони просто не знають, як цього досягти. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою", - переконаний Трамп.

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Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

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