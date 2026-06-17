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Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів, але вони не знають як це зробити, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін хочуть досягти домовленостей щодо завершення війни, але вони "не знають як це зробити".

Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Франції, передає Цензор.НЕТ.

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Про мир в Україні

Президент США нагадав, що напередодні провів "дуже хороші розмови" із Зеленським і Путіним. Діалог з Києвом він оцінив як "дуже-дуже хороша розмова".

"Щось відбудеться. Дуже багато людей, дуже багато солдатів гинуть. Обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо саме вона веде наступальні дії, а коли ти ведеш наступальні дії у війні, ти втрачаєш більше — все досить просто. Я думаю, що обидві сторони хочуть щось зробити, вони просто не знають, як цього досягти. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою", - переконаний Трамп.

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Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

  • Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
  • Також стало відомо, що 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися про візит до Росії спецпредставників США –– Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) перемовини (3825) путін володимир (25497) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+10
У його розумінні це не росія веде війну з Україною, а Зеленський з путіним.
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17.06.2026 20:15 Відповісти
+10
геніально сказано! король дегенератів!
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17.06.2026 20:20 Відповісти
+5
Сісти їм би не завадило, обом.
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17.06.2026 20:24 Відповісти
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У його розумінні це не росія веде війну з Україною, а Зеленський з путіним.
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17.06.2026 20:15 Відповісти
Там з головою трабли повні. Він та Маск - загадки для психіатрів.
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17.06.2026 20:17 Відповісти
Коли критична маса людей у суспільстві втрачає здатність пов'язувати свої дії (голосування) з наслідками - система стає некерованою. Це і є той самий тупик цивілізації, коли зграя пиляє гілку на котрій сидить. Падає, але в польоті винить у цьому саму гілку, пилку чи силу тяжіння. Політ ніби нічого, а от приземлення...
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17.06.2026 20:49 Відповісти
сісти - то не проблема. Проблема - про що домовлятися. Бо мир путін якось дивно уявляє
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17.06.2026 20:17 Відповісти
геніально сказано! король дегенератів!
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17.06.2026 20:20 Відповісти
пуйло выводит свои войска из всей Украины и садится за стол переговоров.
Правда, за столом ему прийдется подождать минут 40.
Зеленский задержится на награждении своих воинов-освободителей.
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17.06.2026 20:20 Відповісти
ну як як? приблизно як ти сів за тіл переговорів з хоменеі.
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17.06.2026 20:20 Відповісти
Зеля завжди готовий, а Пуйло заявив, що тільки після виведення наших військ з Донецької.
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17.06.2026 20:23 Відповісти
Ну ок, сядуть і домовляться про мир. Мир, який одного приведе до шарфа чи табакерки, а другого до виборів і лавочки, на якій йому прийдеться дуже довго відповідати на вкрай неприємні питання. Вони точно цього хочуть? Точно-точно?
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17.06.2026 20:24 Відповісти
Сісти їм би не завадило, обом.
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17.06.2026 20:24 Відповісти
І в одну камеру! Оте шоу я б глянула)))
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17.06.2026 21:21 Відповісти
Та какая камера---закопать обоих!
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17.06.2026 21:44 Відповісти
Дебілу ніяк не доходить, що касапи хочуть знищити Україну так само, як він хотів знищити Іран... І що ***** хоче як мінімум вивести з НАТО тих його членів, які вступили в 1997-му та пізніше - щоб потім їх анексувати як мінімум на умовах нововаршавського блоку. І що в такому випадку будь які переговори в контексті касапських числених ультиматумів за визначенням неможливі.
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17.06.2026 20:30 Відповісти
Надо шарахнуть по болотам тысячей Томагавков и ***** ни то что за столом, он под столом будет ...
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17.06.2026 20:32 Відповісти
О, знову виліз оранжевий бовдур!
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17.06.2026 20:32 Відповісти
Це не політики,це гандони,коли на біле не можуть сказати біле,а на чорне що це чорне.На яких умовах Трамп хоче усадити за стіл переговорів ЗЕленського з Ху...лом.Один буде ставити свої умови ,а другий інші.Є агресор і з цієї позиції треба виступати,малювати бункерному "райдужні" перспективи майбутнього його і його країни паРаші.
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17.06.2026 20:42 Відповісти
Яке ,*** ,наївне((Думає,що всі не розуміють,що він просто сцить ***** щось зробити негативне(((
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17.06.2026 20:47 Відповісти
Трамп не політик, він гравець, тому все так.
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17.06.2026 20:51 Відповісти
Він визнаний судом ШАХРАЙ.
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17.06.2026 20:57 Відповісти
Ти, з персами, вже сів, знаток. Срака не болить?
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17.06.2026 20:56 Відповісти
Я закінчив 13 війн - я їх зведу - Трамп
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17.06.2026 20:57 Відповісти
Коли руде чмо було щільно зайняте війною з Іраном, воно не лізло в наші справи.Тепер з'явився вільний час пхати носа в нашу війну. Їй-богу,без нього ліпше було!
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17.06.2026 21:12 Відповісти
******* його чимось важким
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17.06.2026 21:13 Відповісти
А Трамп знає... Але не скаже...😂
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17.06.2026 21:43 Відповісти
такі трамп намаханий.... ...
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17.06.2026 21:45 Відповісти
Путін натуральний терорист. Із ним сідати за стіл то напевне щоб задушити його
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17.06.2026 22:06 Відповісти
 
 