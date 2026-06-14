Путін поговорив з Трампом телефоном: домовились про візит Віткоффа та Кушнера до РФ

У неділю, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками розмови вони домовилися про візит до Росії спецпредставників Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське агенство ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли у Кремлі про розмову?

За словами Ушакова, розмова тривала 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Зокрема, Путін привітав Трампа з 80-річчям. Також сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію.

Під час розмови Трамп наголосив на необхідності припинення війни в Україні. У відповідь Путін заявив, що мирному врегулюванню нібито заважають недавні удари ЗСУ по "цивільних об’єктах у Росії".

Також у Кремлі стверджують, що нібито Трамп "висловив готовність впливати" на Київ і на європейських союзників США у питанні мирного врегулювання.

Крім того, Путін начебто заявив у Трампу, що якщо президент України Володимир Зеленський прагне зустрічі, то "може приїхати до Москви".

За підсумками розмови очільники держав домовились, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.

Глава Кремля також високо оцінив роль першої леді США Меланії Трамп "у возз'єднанні російських і українських дітей зі своїми сім'ями".

Також сторони говорили про Іран - Трамп повідомив Путіну, що домовленість між США та Іраном близька і може бути оприлюднена сьогодні, 14 червня.

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Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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