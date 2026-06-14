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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Путін поговорив з Трампом телефоном: домовились про візит Віткоффа та Кушнера до РФ

Путін і Трамп провели телефонну розмову: що відомо

У неділю, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками розмови вони домовилися про візит до Росії спецпредставників Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське агенство ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли у Кремлі про розмову?

За словами Ушакова, розмова тривала 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Зокрема, Путін привітав Трампа з 80-річчям. Також сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію.

Під час розмови Трамп наголосив на необхідності припинення війни в Україні. У відповідь Путін заявив, що мирному врегулюванню нібито заважають недавні удари ЗСУ по "цивільних об’єктах у Росії".

Також у Кремлі стверджують, що нібито Трамп "висловив готовність впливати" на Київ і на європейських союзників США у питанні мирного врегулювання.

Крім того, Путін начебто заявив у Трампу, що якщо президент України Володимир Зеленський прагне зустрічі, то "може приїхати до Москви".

За підсумками розмови очільники держав домовились, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.

Глава Кремля також високо оцінив роль першої леді США Меланії Трамп "у возз'єднанні російських і українських дітей зі своїми сім'ями".

Також сторони говорили про Іран - Трамп повідомив Путіну, що домовленість між США та Іраном близька і може бути оприлюднена сьогодні, 14 червня. 

Читайте також: Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир

Автор: 

путін володимир (25485) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+13
Це ж треба, щоб світ так залежав від цих непохованих трупів!
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14.06.2026 19:19 Відповісти
+8
Це якби Гітлер назвонював Рузвельду - піздєц у Трампа політика
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14.06.2026 19:20 Відповісти
+8
Відро ікри скінчилося.
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14.06.2026 19:20 Відповісти
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шо??? опять?
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14.06.2026 19:18 Відповісти
Відро ікри скінчилося.
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14.06.2026 19:20 Відповісти
Тут будет бартер, кацапы им икру а они кацапам притарабанят дух Анкориджа
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14.06.2026 20:17 Відповісти
Ми бачимо підтвердження слів Байдена, про найкорумпованішого президента США.
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14.06.2026 20:24 Відповісти
Хто не знає,нещодавно Джо Байден, виступаючи на заході Демократичної партії, прямим текстом заявив, що Трамп є «найкорумпованішим президентом в історії Сполучених Штатів».

​І для мільйонів людей як у США, так і в Україні, кулуарні візити спецпредставників Трампа до Москви виглядають як ілюстрація цих слів. Коли замість кадрових дипломатів до Кремля їдуть особисті друзі, бізнесмени та родичі (як Джаред Кушнер чи Стів Віткофф), це створює стійке відчуття «тіньових угод» та кумівства.
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14.06.2026 20:27 Відповісти
Це ж треба, щоб світ так залежав від цих непохованих трупів!
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14.06.2026 19:19 Відповісти
Це якби Гітлер назвонював Рузвельду - піздєц у Трампа політика
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14.06.2026 19:20 Відповісти
Франклін Рузвельт (президент під час Другої світової війни) не бачився з Гітлером. Вони лише обмінювалися офіційними телеграмами та листами до початку війни. Очима та вухами Рузвельта в Німеччині були американські дипломати.

Так що, ще ж не світова 😸
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14.06.2026 19:57 Відповісти
сватів засилає...
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14.06.2026 19:29 Відповісти
Говорили - балакали - сіли тай заплакали...
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14.06.2026 19:38 Відповісти
Потім Путін зашле Абрамовіча до Києва, у запломбованому багажному вагоні. Еврейська карусель.
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14.06.2026 19:45 Відповісти
Згадав, як срать сідав, а як надувся, то й забувся. Після прекрасної і чудової перемоги над Іраном можна повернутись і до прекрасних і чудових перемовин які вже прекрасно і чудово проходять вже півтора року.
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14.06.2026 19:45 Відповісти
Ща ещё зятька на кпцапских курвах подловят.
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14.06.2026 19:46 Відповісти
Коли два гівна булькають на двох кінцях дроту, чекай на щось гівняне.
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14.06.2026 19:46 Відповісти
Путін-це ширма, він старий та хворий пенсіонер! Розберемо детально, в чому ж система тримає цього терориста «*********» як з фільма "Залізна людини3? Хто дивився фільм відразу зрозуміє 100% подібність.

Як і в кіно, де ******** був лише ширмою для справжнього лиходія Олдріча Кілліана, путінський фасад потрібен російському правлячому клану (кооперативу «Озеро», генералам ФСБ та олігархам).

Він для них - гарант стабільності. Поки цей пенсіонер сидить у телевізорі й грізно ворушить губами, кримінальні клани всередині Росії знають, що система тримається. Якщо цей фасад прибрати, почнеться жорстока внутрішня війна за перерозподіл трильйонів доларів між різними вежами Кремля, де вони просто перегризуть один одному горлянки. Тому лікарі й триматимуть його на сироватках стільки, скільки це взагалі фізично можливо.

Коли ти розумієш, що перед тобою не «ідеологічний титан», а заляканий, залежний від уколів дідусь, який панічно боїться власної тіні - сприйняття війни змінюється. Стає зрозуміло, що цей Боґарт-******** тримається лише доти, доки ми дозволяємо його медійному образу нас залякувати!
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14.06.2026 19:54 Відповісти
Ось кого Трамп **** любить. Біжить до Ху'йла по першому свистку. Зате до України вони не хотіли їхати. Завтра знову Ху'йло зятьку і вітьку скормить чебуреків с кремлівськими таблетками і ті знову будуть пів року піну пускати що Ху'йло хоче міру а то все Зеленський розпочав війну і не хоче її закінчувати, тому потрібно заблокувати всю допомогу Україні і війна закінчиться. Краще б Тромб до кінця життя сидів по вуха в ірані і лизав сраку аятолам
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14.06.2026 19:54 Відповісти
Знову ***** затягує...
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14.06.2026 20:00 Відповісти
Да нахун здався,іншими словами геть!
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14.06.2026 20:00 Відповісти
Трамп все робить щоб врятувати військового злочинця терориста путіна, спочатку вивів з ізоляції ,далі припинення будь якої допомоги США для України і ось коли на росії закінчувались гроші ,Трамп вліз в авантюру в Перській затоці ,цей конфлікт дав росії заробляти в два рази більше ніж було до того, випадковість не думаю, може це справді агент краснов ?
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14.06.2026 20:01 Відповісти
Засцяне і обісране Ху'йло вже пожалілося американському старому дегенерату що Україна не хоче капітулювати і завдає удари вглиб Сосії. Як я вже давно кажу, з Ху'йлом повинні працювати не дипломати а психіатри. Тому що те що ми весь час бачимо у Ху'йла типічна поведінка гопніка і маніяка, який завжди нападає на слабшу жертву, а коли отримує жорстку відповідь то відразу верещить, обсирається, кидається лайном і зве міліцію на допомогу
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14.06.2026 20:01 Відповісти
«Абсолютно правильні слова Трампа сьогодні були про наш Крим: саме із захоплення Криму росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б».
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14.06.2026 20:02 Відповісти
Зеленський переказав слова Трампа про Крим
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14.06.2026 20:03 Відповісти
Який сенс?Візити спецпредставників-Це чергова, велика помилка США!.Її президент Трамп роблять велику послугу кремлівському ФСБ режиму! Такими діями вони тільки підживлюють пропагандистську машину РФ та їх слова про міжнародну вагу Росії. Замість ізоляції вони їх підсилюють! Чим там в США займаються профільні інституції?Це викликає серйозні занепокоєння, послаблювати союзників і підсилювати ворогів,так завтра для США це може обернутися великою проблемою,втім можна констатувати,що завтра вже настало...
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14.06.2026 20:09 Відповісти
За икрой чёрной приедут и чебуреков пожрать Витёк с зятьком на аппетит не жалуются...
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14.06.2026 20:16 Відповісти
Я навіть знаю, що буде далі -
Російські державні канали отримують просто ідеальну картинку для росія: «Дивіться, ніякої ізоляції немає, Вашингтон сам приповз до нас домовлятися, тому що без Росії неможливо вирішити жодне світове питання».
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14.06.2026 20:20 Відповісти
Путін поговорив з Трампом телефоном: домовились про візит Віткоффа та Кушнера до РФ ВОРОГИ УКРАЇНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ЗУСТРІЧРАНИСТСЬКОЇ АГЕНТУРИ З КРЕМЛІВСЬКИМ ШЕФОМ КУЙЛОМ
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14.06.2026 20:37 Відповісти
Таке відчуття, що роками дивишся один й той самий безперервний заїжджений фільм, в якому плівка закільцьована й склеєна.
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14.06.2026 20:37 Відповісти
 
 