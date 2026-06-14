Путін поговорив з Трампом телефоном: домовились про візит Віткоффа та Кушнера до РФ
У неділю, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками розмови вони домовилися про візит до Росії спецпредставників Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Про це повідомляє російське державне пропагандистське агенство ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповіли у Кремлі про розмову?
За словами Ушакова, розмова тривала 55 хвилин і мала "дружній та відвертий характер". Зокрема, Путін привітав Трампа з 80-річчям. Також сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародну ситуацію.
Під час розмови Трамп наголосив на необхідності припинення війни в Україні. У відповідь Путін заявив, що мирному врегулюванню нібито заважають недавні удари ЗСУ по "цивільних об’єктах у Росії".
Також у Кремлі стверджують, що нібито Трамп "висловив готовність впливати" на Київ і на європейських союзників США у питанні мирного врегулювання.
Крім того, Путін начебто заявив у Трампу, що якщо президент України Володимир Зеленський прагне зустрічі, то "може приїхати до Москви".
За підсумками розмови очільники держав домовились, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.
Глава Кремля також високо оцінив роль першої леді США Меланії Трамп "у возз'єднанні російських і українських дітей зі своїми сім'ями".
Також сторони говорили про Іран - Трамп повідомив Путіну, що домовленість між США та Іраном близька і може бути оприлюднена сьогодні, 14 червня.
Розмова Зеленського з Трампом
Нагадаємо, що в неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
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І для мільйонів людей як у США, так і в Україні, кулуарні візити спецпредставників Трампа до Москви виглядають як ілюстрація цих слів. Коли замість кадрових дипломатів до Кремля їдуть особисті друзі, бізнесмени та родичі (як Джаред Кушнер чи Стів Віткофф), це створює стійке відчуття «тіньових угод» та кумівства.
Так що, ще ж не світова 😸
Як і в кіно, де ******** був лише ширмою для справжнього лиходія Олдріча Кілліана, путінський фасад потрібен російському правлячому клану (кооперативу «Озеро», генералам ФСБ та олігархам).
Він для них - гарант стабільності. Поки цей пенсіонер сидить у телевізорі й грізно ворушить губами, кримінальні клани всередині Росії знають, що система тримається. Якщо цей фасад прибрати, почнеться жорстока внутрішня війна за перерозподіл трильйонів доларів між різними вежами Кремля, де вони просто перегризуть один одному горлянки. Тому лікарі й триматимуть його на сироватках стільки, скільки це взагалі фізично можливо.
Коли ти розумієш, що перед тобою не «ідеологічний титан», а заляканий, залежний від уколів дідусь, який панічно боїться власної тіні - сприйняття війни змінюється. Стає зрозуміло, що цей Боґарт-******** тримається лише доти, доки ми дозволяємо його медійному образу нас залякувати!
Російські державні канали отримують просто ідеальну картинку для росія: «Дивіться, ніякої ізоляції немає, Вашингтон сам приповз до нас домовлятися, тому що без Росії неможливо вирішити жодне світове питання».