Путин поговорил с Трампом по телефону: договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в РФ
В воскресенье, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы они договорились о визите в Россию специальных представителей Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, информирует Цензор.НЕТ.
Что рассказали в Кремле о разговоре?
По словам Ушакова, разговор длился 55 минут и носил "дружеский и откровенный характер". В частности, Путин поздравил Трампа с 80-летием. Также стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.
Во время разговора Трамп подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. В ответ Путин заявил, что мирному урегулированию якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России".
Также в Кремле утверждают, что якобы Трамп "выразил готовность влиять" на Киев и на европейских союзников США в вопросе мирного урегулирования.
Кроме того, Путин якобы заявил Трампу, что если президент Украины Владимир Зеленский стремится к встрече, то "может приехать в Москву".
По итогам разговора главы государств договорились, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова приедут в Россию.
Глава Кремля также высоко оценил роль первой леди США Мелании Трамп "в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями".
Также стороны говорили об Иране - Трамп сообщил Путину, что договоренность между США и Ираном близка и может быть обнародована сегодня, 14 июня.
Разговор Зеленского с Трампом
Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
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Так що, ще ж не світова 😸
Як і в кіно, де ******** був лише ширмою для справжнього лиходія Олдріча Кілліана, путінський фасад потрібен російському правлячому клану (кооперативу «Озеро», генералам ФСБ та олігархам).
Він для них - гарант стабільності. Поки цей пенсіонер сидить у телевізорі й грізно ворушить губами, кримінальні клани всередині Росії знають, що система тримається. Якщо цей фасад прибрати, почнеться жорстока внутрішня війна за перерозподіл трильйонів доларів між різними вежами Кремля, де вони просто перегризуть один одному горлянки. Тому лікарі й триматимуть його на сироватках стільки, скільки це взагалі фізично можливо.
Коли ти розумієш, що перед тобою не «ідеологічний титан», а заляканий, залежний від уколів дідусь, який панічно боїться власної тіні - сприйняття війни змінюється. Стає зрозуміло, що цей Боґарт-******** тримається лише доти, доки ми дозволяємо його медійному образу нас залякувати!