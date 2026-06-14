Путин поговорил с Трампом по телефону: договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в РФ

В воскресенье, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы они договорились о визите в Россию специальных представителей Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, информирует Цензор.НЕТ.

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Что рассказали в Кремле о разговоре?

По словам Ушакова, разговор длился 55 минут и носил "дружеский и откровенный характер". В частности, Путин поздравил Трампа с 80-летием. Также стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.

Во время разговора Трамп подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине. В ответ Путин заявил, что мирному урегулированию якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России".

Также в Кремле утверждают, что якобы Трамп "выразил готовность влиять" на Киев и на европейских союзников США в вопросе мирного урегулирования.

Кроме того, Путин якобы заявил Трампу, что если президент Украины Владимир Зеленский стремится к встрече, то "может приехать в Москву".

По итогам разговора главы государств договорились, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова приедут в Россию.

Глава Кремля также высоко оценил роль первой леди США Мелании Трамп "в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями".

Также стороны говорили об Иране - Трамп сообщил Путину, что договоренность между США и Ираном близка и может быть обнародована сегодня, 14 июня.

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Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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