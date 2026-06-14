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Новости Мирные переговоры Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: У нас есть хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир

зеленский,трамп

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Только что провел замечательную беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вопросов, среди которых, конечно, мир. Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины", — рассказал Зеленский.

Благодарность за оружие

Также украинский лидер поблагодарил его за всю поддержку, которую США оказывают Украине.

"И важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin'ов до Patriot'ов", - отметил глава государства.

Ситуация на фронте

Кроме того, стороны "обсудили, что может помочь приблизить мир в Украине сейчас". Зеленский также проинформировал американского лидера о последних событиях в поле боя и о том, как укрепилась позиция Украины.

Встреча на саммите G7

"Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", - подытожил Зеленский. 

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Смотрите также: Недовольство Путиным в РФ растет, усиливаются протестные настроения, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24503) помощь (8359) США (29559) Трамп Дональд (8200)
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Топ комментарии
+8
та це як в анекдоті бородатому: Кури, звичайно, всі сдохли, але скільки ще ідей було, щоб їх вилікувати!😬
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14.06.2026 18:44 Ответить
+7
А лікарі при розмові були присутні?
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14.06.2026 18:43 Ответить
+3
У блазня є ідеї. 😁
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14.06.2026 18:45 Ответить
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А лікарі при розмові були присутні?
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14.06.2026 18:43 Ответить
Через 30-40 хвилин, після розмови, 80-ти річний дід уже не пам'ятає з ким і про що він мав розмову!!! Вітькофф і зятькоф з хексетом, це можуть підтвердити!! Життя ге надуриш!!! Це, як машина з битим вухом, як каже його престьотка!!!!
Але Американці, мають свої визначення….
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14.06.2026 19:07 Ответить
А чого в пана з Латвії питання тільки 80-річного Трампа та його пам'яті ... начеб то Рудий Донні нічого не пам'ятає після розмови ?

А чого пан з Латвії не дивується, що 48-річний Найвеличніший Лідор ********** вже давно не пам'ятає , що він обіцяв в 2019 році :

- піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , що свідомо атягував Щікалядний Боріга, бо добре на ній заробляв ;

- подасть в отставку , якщо хоч раз порушить закон ( ау, згвалтована та перегвалтована Конституція ?! ) ;

- піти з посади , якщо у нього знайдуть хоч одного "свинарчука" ;

- буде все робити , щоб люди сміялись , а не плакали ;

- договориться з Путіним "посередені" ;

- і т.д. і т.п.

Я в Україні живу ... а з Трампа вже восени спитають американці !
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14.06.2026 19:37 Ответить
та це як в анекдоті бородатому: Кури, звичайно, всі сдохли, але скільки ще ідей було, щоб їх вилікувати!😬
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14.06.2026 18:44 Ответить
У блазня є ідеї. 😁
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14.06.2026 18:45 Ответить
Авжеж є: Трамп передає Україні половину армії США і не питає, куди Сирський відправить їх наступати.
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14.06.2026 18:47 Ответить
І всі ракети.
І дякує ЗЄ за те, що він такий потужний переможець.

А Маск вкладає гроші у Файрпонт і допомогає добудувати Династію.

А потім вони усі разом риють тонель з України до Америки через Росію, видобуваючи по дорозі купу рідкісноземельних металів та нафти.

Саджають мільярд дерев і платять вчителям 4К баксів.

Ідея проста, як двері.
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14.06.2026 18:57 Ответить
Була одна, і вона нікуди не ділася: Подивитися в очко.
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14.06.2026 18:52 Ответить
Ідеї є, а миру як не було і нема. А з такими «ідейними» то навряд чи буде, на жаль!
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14.06.2026 18:46 Ответить
Від гарантій беспеки до ідей,далі буде.
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14.06.2026 18:49 Ответить
Трамп здогадався,що ішак його з ДН поздоровив і на цьому все,враховуючи великі здібності поліглота ішака
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14.06.2026 18:47 Ответить
Ідей як в дурного пукалок - на 20 млд військової допомоги від США - Нє?
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14.06.2026 18:54 Ответить
В обох дебілів ********** ідеї !!!
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14.06.2026 18:56 Ответить
Найкращі лідори Всесвіту!
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14.06.2026 19:04 Ответить
Про що можуть говорити два нарциси відірвані від реального світу ?
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14.06.2026 19:12 Ответить
зєлічка, точно, має ідею кудись в мирні теплі краї рвати когті, зі скумбрією, своїми личинками, та мамарімопапосашою. в нову зеландію - наприклад )))
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14.06.2026 19:17 Ответить
У двух подконтрольных х-лу идиотов не может быть хороших идей.
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14.06.2026 19:23 Ответить
Могли поговорити і про таке:

@ (в перекладі):
Базис стратегічних резервів російського загарбника зазнав втрат.
На відміну від НПЗ і перекачування нафти на цих стратег-базах зберігаються ПММ. Підпал об'єкта залежить лише від можливості пробити резервуар.
Сьогодні загорілась база "Темп" - дуже великий та стратегічно важливий об'єкт. За масштабом резервуарного парку та логістичної значущості він є ключовим паливним хабом для всього північно-східного регіону європейської частини рашастану. Понад 60 сталевих резервуарів. Від 150 000 до 250 000 тонн бензину, дизельного палива та авіаційного гасу.
Далі буде...

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14.06.2026 19:56 Ответить
 
 