Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: У нас есть хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир
Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что провел замечательную беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вопросов, среди которых, конечно, мир. Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины", — рассказал Зеленский.
Благодарность за оружие
Также украинский лидер поблагодарил его за всю поддержку, которую США оказывают Украине.
"И важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin'ов до Patriot'ов", - отметил глава государства.
Ситуация на фронте
Кроме того, стороны "обсудили, что может помочь приблизить мир в Украине сейчас". Зеленский также проинформировал американского лидера о последних событиях в поле боя и о том, как укрепилась позиция Украины.
Встреча на саммите G7
"Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", - подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
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Але Американці, мають свої визначення….
А чого пан з Латвії не дивується, що 48-річний Найвеличніший Лідор ********** вже давно не пам'ятає , що він обіцяв в 2019 році :
- піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , що свідомо атягував Щікалядний Боріга, бо добре на ній заробляв ;
- подасть в отставку , якщо хоч раз порушить закон ( ау, згвалтована та перегвалтована Конституція ?! ) ;
- піти з посади , якщо у нього знайдуть хоч одного "свинарчука" ;
- буде все робити , щоб люди сміялись , а не плакали ;
- договориться з Путіним "посередені" ;
- і т.д. і т.п.
Я в Україні живу ... а з Трампа вже восени спитають американці !
І дякує ЗЄ за те, що він такий потужний переможець.
А Маск вкладає гроші у Файрпонт і допомогає добудувати Династію.
А потім вони усі разом риють тонель з України до Америки через Росію, видобуваючи по дорозі купу рідкісноземельних металів та нафти.
Саджають мільярд дерев і платять вчителям 4К баксів.
Ідея проста, як двері.
@ (в перекладі):
Базис стратегічних резервів російського загарбника зазнав втрат.
На відміну від НПЗ і перекачування нафти на цих стратег-базах зберігаються ПММ. Підпал об'єкта залежить лише від можливості пробити резервуар.
Сьогодні загорілась база "Темп" - дуже великий та стратегічно важливий об'єкт. За масштабом резервуарного парку та логістичної значущості він є ключовим паливним хабом для всього північно-східного регіону європейської частини рашастану. Понад 60 сталевих резервуарів. Від 150 000 до 250 000 тонн бензину, дизельного палива та авіаційного гасу.
Далі буде...