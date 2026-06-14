Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом: У нас есть хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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"Только что провел замечательную беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем рождения, и мы довольно подробно обсудили много ключевых вопросов, среди которых, конечно, мир. Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины", — рассказал Зеленский.

Благодарность за оружие

Также украинский лидер поблагодарил его за всю поддержку, которую США оказывают Украине.

"И важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin'ов до Patriot'ов", - отметил глава государства.

Ситуация на фронте

Кроме того, стороны "обсудили, что может помочь приблизить мир в Украине сейчас". Зеленский также проинформировал американского лидера о последних событиях в поле боя и о том, как укрепилась позиция Украины.

Встреча на саммите G7

"Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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