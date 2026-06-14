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Недовольство Путиным в РФ растет, усиливаются протестные настроения, - Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады наших спецслужб по итогам работы по оценке внутренней ситуации в России и получению документов, поступающих на стол главе России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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В Кремле прогнозируют дальнейший рост недовольства Путиным

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы.

В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Путина снова падает, даже несмотря на изменение методики опроса. ИНФОГРАФИКА

рейтинг Путина
рейтинг Путина
рейтинг Путина

В России усиливаются протестные настроения перед выборами

По его словам, в отношении показателя поддержки российской правящей партии фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно. Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и усиливаться, и не только наше давление. Итак, к сентябрю Путин выйдет с еще значительно худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения о мире, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны.

Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России - с тем, кто не будет закрываться от реальности", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: В России изменили методику соцопросов: теперь приходят прямо на дом. Рейтинг Путина сразу вырос

Автор: 

Зеленский Владимир (24503) переговоры (5833) путин владимир (32597) рейтинг (1624)
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Топ комментарии
+36
Ідіот з задоволеним хлєбалом.У людини все добре,життя прекрасне
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14.06.2026 13:27 Ответить
+29
Найбільша загадка для мене полягає в тому, що в Україні ще знаходяться люди, які підтримують цього недолугого криворагульного ідіота!
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14.06.2026 13:30 Ответить
+28
А які справжні рейтинги у Зеленського на цей момент?
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14.06.2026 13:30 Ответить
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Ідіот з задоволеним хлєбалом.У людини все добре,життя прекрасне
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14.06.2026 13:27 Ответить
Так і невдоволення Зеленським зростає, але це нічого не змінює. Рейтинг тим і хорош, що його виміряти неможливо.
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14.06.2026 14:21 Ответить
не сумуйте.
перший день припинення вогню стане останнім днем ЗЄлі

йому пригадають всі і ВСЕ !

.
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14.06.2026 14:34 Ответить
mg42ua нажаль мудрий нарід назове його переможчем та погодиться з його наступним сроком керування країною... не потрібно нічого вигадувати, вчитель з північних болот вже показав як це робити. наш молодий, у нього ще все по переду!
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14.06.2026 14:58 Ответить
стадіон так стадіон,
а післявоєнний "черчиль", так черчіль - на буй !
себто - під суд за держзраду !

.
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14.06.2026 15:04 Ответить
Так, нам залишається тільки помріяти...
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14.06.2026 15:10 Ответить
хтось буде ото нєдоразумєніє терпіти хоча б день після війни ?

смішні !
з кацапії чи що ?

.
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14.06.2026 15:18 Ответить
Да, путин *****, тут и не поспоришь!
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14.06.2026 14:27 Ответить
чому путін напав на Україну в лютому 2022 р. ?
тому що це був його останній шанс !

Порошенко майже наздогнав Зеленського в президентському рейтингу - опитування січня 2022 р.
"Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - йдеться у повідомленні КМІС.

у 2022 р через півроку або рік ЗЄля був би помножений українцями на ноль !
при керівництві Порошенком уйло НЕ насмілився б напасти

.
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14.06.2026 14:49 Ответить
Отлично, просто великолепно написано только я не до конца разобрался в жанре, это у тебя сказка или фантастика...
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14.06.2026 15:04 Ответить
матчасть надо знать, мать вашу !

https://bigkyiv.com.ua/prezydentski-rejtyng-riznyczya-mizh-poroshenkom-i-zelenskym-u-mezhah-statystychnoyi-pohybky/

чи ти неписьменний ЗЄльоний?

.
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14.06.2026 15:07 Ответить
Матчасть очень проста и понятна, можно обсуждать матч который закончился в основное время со счётом 2-2, в дополнительное 3-3 а в серии пенальти одна из команд победила 9-8, но обсуждать игру и команды когда счёт на табло 8-1 это крайне бесполезное занятие, тут нечего обсуждать.
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14.06.2026 15:22 Ответить
Шанс, може й не останній був, але такий рідкісний і шикарний, що путін був би повним ідіотом, якби його не використав. А путіна при усій його ублюдочності, ідотом точно не назвеш. Як і його оточення. На противагу чмошнику, якого хохли - ждуни вперли у крісло президента України у 2019 році.
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14.06.2026 15:16 Ответить
Кацапи терпіли - а другого Пригожина шось не видно
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14.06.2026 13:28 Ответить
А які справжні рейтинги у Зеленського на цей момент?
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14.06.2026 13:30 Ответить
Його власний графік вже давно впав нижче плінтуса, але у нарцисів та самодурів викривлене сприйняття реальності.
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14.06.2026 13:43 Ответить
Йому на ті рейтинги так паралельно, як і Путіну. Він вже 7 років президент і буде далі цілком законно стільки, скільки триватиме війна. А вона, як вже можна здогадатися, триватиме "до останнього". Причому це речі частково взаємопов'язані, враховуючи зручність даної особи для "союзників". То чого йому переживати? Це аж років через 5, коли фізично "добові поставки" закінчаться (2 млн невиловлених при темпах 30 тис на місяць) - тоді вже може там якісь вибори. Але то ще дуже далека перспектива, так що всім добре.
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14.06.2026 13:56 Ответить
Ну почему же. Есть ещё варик закончить горячую фазу боевых действий, заморозить все. Тогда бусификацию можно и прикрутить, жертв будет меньше. Но военно положение не отменять еще много лет под поводом, а вдруг путен нападет. Так можно протянуть и лет 10.
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14.06.2026 14:03 Ответить
так дєла в Україні НЄ дєлаються !
при першій же нагоді - припиненні гарячої фази війни, це ЗЄльонне кішкаче гів..но винесуть на картонках

.
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14.06.2026 14:38 Ответить
Хто винесе? Не ті, які досі його портрети вишивають? І за що його виносити? За те, що Порошенко у бусіки населення пхає? Чи за те, що друзяки Порошенка, міндичі з цукерманами мародерять на крові українців? Чи згадають, як Порошенко Чонгар розміновував та з Півночі війська відводив?
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14.06.2026 15:23 Ответить
Найбільша загадка для мене полягає в тому, що в Україні ще знаходяться люди, які підтримують цього недолугого криворагульного ідіота!
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14.06.2026 13:30 Ответить
Прпаганда.Задіяні ЗМІ,блогери,телеграм.В пустих головах легко сформувати любу думку
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14.06.2026 13:39 Ответить
Не так..гроші.гроші.гроші...як у путлєра.
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14.06.2026 13:58 Ответить
Юрий Хохлов #565012
Зовсім не дивує що стільки людей підтримують його. По-перше це ті, яким дуже вигідно і зручно зараз жити і красти, причому безкарно (за рідкісним винятком). Якщо судити з щоденних новин,то таких ще дуже багато.
По-друге:"Подібне завжди притягує подібне"- японське прислів'я.
Це означає, що люди зі схожими характерами, інтересами чи цінностями природним чином тягнуться один до одного.Тому зазвичай люди підтримують тих, хто їм ближчий за типом. Висновок один... Виборці Зе відповідають його типу. Вони керується емоціями, а не мозком і фактами. Це любителі швидких безвідповідальних рішень. Вони не здатні аналізувати наслідки, і до чого це може призвести у майбутньому. Не маючи навіть належної бази знань, самовпевнені у власній правоті, відкидаючи усі заперечення.- Ось це і відповідь загадки.)
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14.06.2026 14:07 Ответить
«Говорите что угодно, главное - чтобы правильно произносили ваше имя» - знаменитая политтехнологическая формула, часто приписываемая американскому шоумену Финесу Тейлору Барнуму. В современном политическом PR это отражает принцип узнаваемости любой ценой, когда частота упоминаний в медиа становится важнее самой сути высказываний.
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14.06.2026 14:53 Ответить
Фактор пропаганди відкидати не можна, особливо такої безсовісної і агресивної, яку проводили і проводять канали, блогери, підконтрольні коломойським з другими олігархами. Населення головою слабеньке, пропаганда потужна, не кожна пересічна голівонька таке витримає.
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14.06.2026 15:29 Ответить
Кому при якій владі нормально живеться, той ту владу й підтримує. Якщо є люди які казали що їм навіть за Сталіна чи там Андропова нормально жилося, це ж не тому що в них дурман в голові - їм реально нормально жилося, принаймні на фоні інших. Знову ж таки - це не така війна, коли хліб по картках, тотальний дефіцит, закриті кордони для всіх і трудова повинність на снарядному заводі. Тому чого й не підтримувати?
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14.06.2026 14:58 Ответить
Це не зовсім так. Мій рідний дядько працював трактористом, починав ще при Джугашвілі (погоняло "Сталін"), вкалував у колгоспі, як коняка, жив, не дотягуючи до середнього рівня достатку. Здавалося б, повинен клясти ті часи і порядки, коли він на гусеничному тракторі свій хребет руйнував (а яка то була техніка, можна поцікавитися), і усе те фактично за копійки, за паличку у книзі, трудодні, бо зарплату колгоспникам почали платити значно пізніше. І що, він проклинав? Ага, і вмер з переконанням, що "Сталін" був найкращий. Так же й мільйони "простих людей", яким не "жилося гарно".
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14.06.2026 15:38 Ответить
Ну може він в порівнянні дивився - от навколо ворогів народу розстрілюють, а його не чіпають, зарплату чи там трудодні платять, нормально.
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14.06.2026 15:52 Ответить
Краще б бубочка показав графік невдоволення до себе.
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14.06.2026 13:30 Ответить
А что там на параше за "новые люди"? Это типа старые свинособаки, или просто клоуны?
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14.06.2026 13:31 Ответить
А че... Сойдет и Миха - он же Хачик.
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14.06.2026 13:45 Ответить
С каких это пор армяне мусульманами стали?
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14.06.2026 14:07 Ответить
Очень смешно. Мы такого себе в презы выбрали. Они на одной сцене с нашим генералиссимусом ногами дрыгали.
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14.06.2026 14:06 Ответить
Як добре що клованом всі задоволені.🥴
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14.06.2026 13:35 Ответить
Та кловану просто з народом не пощастило!
Віталій Олександрович: Порохові було добре, такий йому мудрий і працьовитий нАрід дістався - і Безвіз, і Томос, і Богдану, і Нептуна, і 2/3 Донбасу деокупував...
А от Бубочці не пощастило, такі ледарі і крадуни - то маски в Іспанію продадуть, то зерно з Держрезерву вкрадуть - і на мишей спишуть, то Чонгар розмінують, то ракетні і бронетанкові програми закриють, то Міндіч, то Дінастія... Не уявляю, як Владімєру Ляксандровичу з таким народом тяжко, як він все це пре на собі? Другий би вже все кинув - а цей не втік!!!
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14.06.2026 13:39 Ответить
Він жеж, клован, сказав - кому не подобаєтся нехай виїджає з України.
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14.06.2026 13:43 Ответить
Події в Дрогобичі вже показали перспективу для залишків українського народу (населення), коли індуси-імігранти показали хто на цій землі хазяїн і це при тому, що цих індусів прибуло тисяча - дві, а коли приїдуть кілька мілліонів ...
https://youtu.be/****-YBcGAQ?si=8sAF_pMAMgGdoQPg
Причини і наслідки всіх цих проблем. Що нас чекає в найближчому майбутньому? Які перспективи?
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14.06.2026 13:55 Ответить
Та нічого там не було. Ви як кацап нашваберний провокатор з "мухи слона" намагаєтесь.... чи й є кацап?
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14.06.2026 14:45 Ответить
І головне - він справді у це вірить. І в цьому не лише його проблема, а й наша - закінчуємо у головає війну, не дбаючи про захист і оборону. Треба постійно нагадувати, що дурень думкою багатіє.
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14.06.2026 13:35 Ответить
Таки так,насправді там чим більше прилітає до кацапів,тим більше вони агресивніше підтримують продовження війни.
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14.06.2026 14:38 Ответить
А.... то "треба щоб не прилітало".... нова методичка чи у дурну макітру само прийшло?
До 2022 року на рашистію нічого не поилітало й що..... а нічого. Треба щоб більше прилітало, щоб уся нафто-газова галузь зупинилася, щоб заводи стали, щоб кацап на хліб та воду перейшов - тільки тоді кацап не схоче воювати коли кацапу нічого буде жрати.
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14.06.2026 14:49 Ответить
Ну то зрозуміло, то завяки СОУ, а от шо до тебе, гнида?
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14.06.2026 13:42 Ответить
Блажен хто вірує....
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14.06.2026 13:43 Ответить
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14.06.2026 13:44 Ответить
Випустити б тебе, гаде. десь на вулицю чи на площу до людей, то побачив би свій рейтинг. Якщо би встиг...
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14.06.2026 14:54 Ответить
вова, на уйла нам наср...ть, а вот на твоєму місці не варто так радіти:
Президентські рейтинги: різниця між Порошенком і Зеленським - у межах статистичної похибки - січень 2022 р.

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14.06.2026 15:00 Ответить
після того, як в армії забрали 42 млрд доплат, без даних розвідок стало очевидним,що справи в "зепоцріота"в Україні стають дужеееееее "не квартальні"....
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14.06.2026 13:48 Ответить
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14.06.2026 13:48 Ответить
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14.06.2026 13:50 Ответить
"Згадати все"....

.
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14.06.2026 15:09 Ответить
В Україні теж посилюється невдоволенням дії так званого президента України
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14.06.2026 13:50 Ответить
Ти **** краще почитай відгуки про себе на цензорі , а вже потім став на вагу рейтинги путлєра .
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14.06.2026 13:51 Ответить
Чекаємо на нову жовтневу.
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14.06.2026 13:52 Ответить
у нас не праздники, а свята, мілай !
та роковини...... кривавих подій

.
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14.06.2026 15:11 Ответить
Если будет резня как сто лет назад, нужно быть готовыми отхватить побольше территорий кацапии.
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14.06.2026 13:53 Ответить
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14.06.2026 13:55 Ответить
навіщо ?
хіба щоб депортувати кацапів з історичних українських земель
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14.06.2026 15:15 Ответить
Уже отхватили 20 % территории и миллионов 10 населения. Мало?
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14.06.2026 14:13 Ответить
До чого країну довели..... Намалювали дитячій малюнок, і дурники щасливі.
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14.06.2026 13:55 Ответить
Всегда кажется что ничего не произойдет, но потом кацапы неизменно это делают. Вся история кацапов это убийство друг друга. От своей природы не убежишь.
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14.06.2026 13:59 Ответить
Можна подумати дурники до малюнків такими не були. Он вже й ракети закінчувалися й крах економіки був. Таке ж, як і ці малюнки, й нічого, нормально заходило. А дещо, по типу ЄС (за НАТО вже плавно забули) й зараз заходить.
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14.06.2026 14:52 Ответить
Теперт к видосикам прилагаются малюнки. Зато у тебя, зеблана, с рейтингами наверное все отлично. Хотя в отличии от рази, тут наверное уже и не рейтинги всем пох. Кому они нужны если выборов нет.
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14.06.2026 13:57 Ответить
Нашому теляті вовка б з'їсти.
Капець,президент країни рейтинги ху...ла малює.Невже це робота ,як вважають, першої особи в державі.Та грош ціна йому в базарний день.Є речники,є аналітики вони цим і повинні займатись.Ще б дали ЗЕленському можливість прогноз погоди озвучувати.
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14.06.2026 14:02 Ответить
Боже яке кончене.

радянщина коли голова країни показує графікі, тампон заздрить !!!

ось коли НА расеї почнуться бунти та мітінги тоді може щось почнеться але зараз цього нема
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14.06.2026 14:03 Ответить
Сирський швидше переб'є всю піхоту, ніж царю видадуть табакерку. Де балістичні ракети?
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14.06.2026 14:04 Ответить
а сколько центнеров с гектара картошки планируется собрать на этот год?
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14.06.2026 14:07 Ответить
це ж йому хтось ці графікі раздрукувув та приніс, він подивився із задоволенням став фотографуватися щоб показати своїм виборцям ось подивиться якій я молодец- ось ось кацапи почнуть мітінгувати ....
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14.06.2026 14:25 Ответить
ЙБТВМТЬБЛДНХЙ!
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14.06.2026 14:19 Ответить
Протестные настроения среди баранов это что-то новенькое в скотоводстве...
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14.06.2026 14:23 Ответить
Що це робить ця криворагульна тварина? Зливає наших агентів?
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14.06.2026 14:30 Ответить
Ніяке невдоволення не спинить *****.******* оржу можна спинити лиш фізично : нема чим,нема ким воювати.
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14.06.2026 14:34 Ответить
Блазень сам не володіє об'єктивною інфою, неадекват....
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14.06.2026 14:37 Ответить
это 22% до тех пор, пока нет угарных карусельных технологий. На выборах опять 73% будет.
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14.06.2026 14:57 Ответить
А цей все голосуванням переймається! Не спить і все рахує голоси - недоумок.
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14.06.2026 15:55 Ответить
 
 