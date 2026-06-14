Недовольство Путиным в РФ растет, усиливаются протестные настроения, - Зеленский. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады наших спецслужб по итогам работы по оценке внутренней ситуации в России и получению документов, поступающих на стол главе России.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В Кремле прогнозируют дальнейший рост недовольства Путиным
"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы.
В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", - отметил глава государства.
В России усиливаются протестные настроения перед выборами
По его словам, в отношении показателя поддержки российской правящей партии фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах.
"Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно. Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и усиливаться, и не только наше давление. Итак, к сентябрю Путин выйдет с еще значительно худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения о мире, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны.
Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России - с тем, кто не будет закрываться от реальности", - резюмирует Зеленский.
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перший день припинення вогню стане останнім днем ЗЄлі
йому пригадають всі і ВСЕ !
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а післявоєнний "черчиль", так черчіль - на буй !
себто - під суд за держзраду !
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смішні !
з кацапії чи що ?
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тому що це був його останній шанс !
Порошенко майже наздогнав Зеленського в президентському рейтингу - опитування січня 2022 р.
"Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - йдеться у повідомленні КМІС.
у 2022 р через півроку або рік ЗЄля був би помножений українцями на ноль !
при керівництві Порошенком уйло НЕ насмілився б напасти
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https://bigkyiv.com.ua/prezydentski-rejtyng-riznyczya-mizh-poroshenkom-i-zelenskym-u-mezhah-statystychnoyi-pohybky/
чи ти неписьменний ЗЄльоний?
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при першій же нагоді - припиненні гарячої фази війни, це ЗЄльонне кішкаче гів..но винесуть на картонках
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Зовсім не дивує що стільки людей підтримують його. По-перше це ті, яким дуже вигідно і зручно зараз жити і красти, причому безкарно (за рідкісним винятком). Якщо судити з щоденних новин,то таких ще дуже багато.
По-друге:"Подібне завжди притягує подібне"- японське прислів'я.
Це означає, що люди зі схожими характерами, інтересами чи цінностями природним чином тягнуться один до одного.Тому зазвичай люди підтримують тих, хто їм ближчий за типом. Висновок один... Виборці Зе відповідають його типу. Вони керується емоціями, а не мозком і фактами. Це любителі швидких безвідповідальних рішень. Вони не здатні аналізувати наслідки, і до чого це може призвести у майбутньому. Не маючи навіть належної бази знань, самовпевнені у власній правоті, відкидаючи усі заперечення.- Ось це і відповідь загадки.)
Віталій Олександрович: Порохові було добре, такий йому мудрий і працьовитий нАрід дістався - і Безвіз, і Томос, і Богдану, і Нептуна, і 2/3 Донбасу деокупував...
А от Бубочці не пощастило, такі ледарі і крадуни - то маски в Іспанію продадуть, то зерно з Держрезерву вкрадуть - і на мишей спишуть, то Чонгар розмінують, то ракетні і бронетанкові програми закриють, то Міндіч, то Дінастія... Не уявляю, як Владімєру Ляксандровичу з таким народом тяжко, як він все це пре на собі? Другий би вже все кинув - а цей не втік!!!
https://youtu.be/****-YBcGAQ?si=8sAF_pMAMgGdoQPg
Причини і наслідки всіх цих проблем. Що нас чекає в найближчому майбутньому? Які перспективи?
До 2022 року на рашистію нічого не поилітало й що..... а нічого. Треба щоб більше прилітало, щоб уся нафто-газова галузь зупинилася, щоб заводи стали, щоб кацап на хліб та воду перейшов - тільки тоді кацап не схоче воювати коли кацапу нічого буде жрати.
Президентські рейтинги: різниця між Порошенком і Зеленським - у межах статистичної похибки - січень 2022 р.
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та роковини...... кривавих подій
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хіба щоб депортувати кацапів з історичних українських земель
Капець,президент країни рейтинги ху...ла малює.Невже це робота ,як вважають, першої особи в державі.Та грош ціна йому в базарний день.Є речники,є аналітики вони цим і повинні займатись.Ще б дали ЗЕленському можливість прогноз погоди озвучувати.
радянщина коли голова країни показує графікі, тампон заздрить !!!
ось коли НА расеї почнуться бунти та мітінги тоді може щось почнеться але зараз цього нема