Недовольство Путиным в РФ растет, усиливаются протестные настроения, - Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады наших спецслужб по итогам работы по оценке внутренней ситуации в России и получению документов, поступающих на стол главе России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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В Кремле прогнозируют дальнейший рост недовольства Путиным

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы.

В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", - отметил глава государства.

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В России усиливаются протестные настроения перед выборами

По его словам, в отношении показателя поддержки российской правящей партии фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций. Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

"Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно. Вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и усиливаться, и не только наше давление. Итак, к сентябрю Путин выйдет с еще значительно худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения о мире, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны.

Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России - с тем, кто не будет закрываться от реальности", - резюмирует Зеленский.

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