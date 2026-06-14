Невдоволення Путіним у РФ зростає, посилюються протестні настрої, - Зеленський. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
У Кремлі прогнозують подальше зростання невдоволення Путіним
"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки.
Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори", - зазначив глава держави.
У Росії посилюються протестні настрої перед виборами
За його словами, щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах.
"Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково. Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни.
Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії - з тим, хто не буде закриватись від реальності", - резюмує Зеленський.
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перший день припинення вогню стане останнім днем ЗЄлі
йому пригадають всі і ВСЕ !
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а післявоєнний "черчиль", так черчіль - на буй !
себто - під суд за держзраду !
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смішні !
з кацапії чи що ?
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тому що це був його останній шанс !
Порошенко майже наздогнав Зеленського в президентському рейтингу - опитування січня 2022 р.
"Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - йдеться у повідомленні КМІС.
у 2022 р через півроку або рік ЗЄля був би помножений українцями на ноль !
при керівництві Порошенком уйло НЕ насмілився б напасти
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https://bigkyiv.com.ua/prezydentski-rejtyng-riznyczya-mizh-poroshenkom-i-zelenskym-u-mezhah-statystychnoyi-pohybky/
чи ти неписьменний ЗЄльоний?
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при першій же нагоді - припиненні гарячої фази війни, це ЗЄльонне кішкаче гів..но винесуть на картонках
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Зовсім не дивує що стільки людей підтримують його. По-перше це ті, яким дуже вигідно і зручно зараз жити і красти, причому безкарно (за рідкісним винятком). Якщо судити з щоденних новин,то таких ще дуже багато.
По-друге:"Подібне завжди притягує подібне"- японське прислів'я.
Це означає, що люди зі схожими характерами, інтересами чи цінностями природним чином тягнуться один до одного.Тому зазвичай люди підтримують тих, хто їм ближчий за типом. Висновок один... Виборці Зе відповідають його типу. Вони керується емоціями, а не мозком і фактами. Це любителі швидких безвідповідальних рішень. Вони не здатні аналізувати наслідки, і до чого це може призвести у майбутньому. Не маючи навіть належної бази знань, самовпевнені у власній правоті, відкидаючи усі заперечення.- Ось це і відповідь загадки.)
Віталій Олександрович: Порохові було добре, такий йому мудрий і працьовитий нАрід дістався - і Безвіз, і Томос, і Богдану, і Нептуна, і 2/3 Донбасу деокупував...
А от Бубочці не пощастило, такі ледарі і крадуни - то маски в Іспанію продадуть, то зерно з Держрезерву вкрадуть - і на мишей спишуть, то Чонгар розмінують, то ракетні і бронетанкові програми закриють, то Міндіч, то Дінастія... Не уявляю, як Владімєру Ляксандровичу з таким народом тяжко, як він все це пре на собі? Другий би вже все кинув - а цей не втік!!!
https://youtu.be/****-YBcGAQ?si=8sAF_pMAMgGdoQPg
Причини і наслідки всіх цих проблем. Що нас чекає в найближчому майбутньому? Які перспективи?
До 2022 року на рашистію нічого не поилітало й що..... а нічого. Треба щоб більше прилітало, щоб уся нафто-газова галузь зупинилася, щоб заводи стали, щоб кацап на хліб та воду перейшов - тільки тоді кацап не схоче воювати коли кацапу нічого буде жрати.
Президентські рейтинги: різниця між Порошенком і Зеленським - у межах статистичної похибки - січень 2022 р.
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та роковини...... кривавих подій
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хіба щоб депортувати кацапів з історичних українських земель
Капець,президент країни рейтинги ху...ла малює.Невже це робота ,як вважають, першої особи в державі.Та грош ціна йому в базарний день.Є речники,є аналітики вони цим і повинні займатись.Ще б дали ЗЕленському можливість прогноз погоди озвучувати.
радянщина коли голова країни показує графікі, тампон заздрить !!!
ось коли НА расеї почнуться бунти та мітінги тоді може щось почнеться але зараз цього нема