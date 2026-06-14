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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, — СМИ

Зеленский и Трамп

В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

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Лидеры провели беседу 

Президент Украины поздравил Трампа с днем рождения — он сегодня отмечает 80-летие. 

По словам собеседника издания, разговор между лидерами длился не менее 30 минут.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам", - говорится в сообщении. 

Впоследствии эту информацию журналистам подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Суспільне".

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.
  • Однако впоследствии газета The Guardian сообщила, что на G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского.

Читайте также: На G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, - The Guardian

Автор: 

Зеленский Владимир (24503) Трамп Дональд (8200)
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Топ комментарии
+7
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14.06.2026 18:02 Ответить
+4
Два дебіла - то є сила. 😁
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14.06.2026 18:02 Ответить
+3
асісяй лизнув на день народження?...
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14.06.2026 17:56 Ответить
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асісяй лизнув на день народження?...
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14.06.2026 17:56 Ответить
на день народження рудого ЗЄля має лізти в клєтку (октагон)
десь осьо так

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14.06.2026 18:12 Ответить
наВрочений, до речі, вже поїхав.
Туск єхидно побажав йому вдачі

.
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14.06.2026 18:18 Ответить
Чому це взагалі не має значення? Бо через 10 хвилин він зателефонує ***** і забуде про все, що говорив зеленському. Отже розмова відбулася, але її ніби й не було.
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14.06.2026 18:00 Ответить
Ты думаешь что Трамп разговаривал с зелупой? Просто выслушал поздравительную речь ****** и положил трубку!
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14.06.2026 19:11 Ответить
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14.06.2026 18:02 Ответить
в сенсі, як в Україні ?
я то думав, звідкіль у нас ці кляті ЗЄлені песиголовці ?
а вони з Трускавця, курви поналазили !

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14.06.2026 18:16 Ответить
Два дебіла - то є сила. 😁
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14.06.2026 18:02 Ответить
І фото наочно ілюструє телефонну розмову двох потужників. 😁
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14.06.2026 18:04 Ответить
Ніхто не розуміє зеленського коли він ******* англійскою мовою .
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14.06.2026 18:02 Ответить
Не певен, що комусь потрібно його розуміти.
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14.06.2026 18:05 Ответить
да в принципе со всеми там можно на идишь
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14.06.2026 18:16 Ответить
Трамп скасував заборони на комерційне рибальство на 500 000 квадратних милях морських заповідників та національних пам'яток у Тихому океані.
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14.06.2026 18:03 Ответить
Перед Білим домом Трамп влаштував бої без правил - шоб запам"ятали
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14.06.2026 18:06 Ответить
В усіх семи боях Трамп назве себе переможцем.
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14.06.2026 18:09 Ответить
ообкакався я з Іраном ще й "зеленого" добряче вимазаю лайном
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14.06.2026 18:08 Ответить
На ньому все рівно вже не помітно, ні за кольором, ні за запахом.
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14.06.2026 18:31 Ответить
поздравил с днюхой, сыграл на пианинке
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14.06.2026 18:15 Ответить
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4008288

Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне". Джерело: https://censor.net/ua/n4008288

А хтось серйозніший це підтверджує?
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14.06.2026 18:25 Ответить
Споганив діду день народження. Трамп, як відомо, його терпіти не може.
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14.06.2026 18:32 Ответить
Ало, ало, прєкрасная маркіза!

А в остальном - всьо хорошо, всьо хорошо!
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14.06.2026 18:52 Ответить
 
 