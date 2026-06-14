Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, — СМИ
В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
Лидеры провели беседу
Президент Украины поздравил Трампа с днем рождения — он сегодня отмечает 80-летие.
По словам собеседника издания, разговор между лидерами длился не менее 30 минут.
"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам", - говорится в сообщении.
Впоследствии эту информацию журналистам подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Суспільне".
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.
- Однако впоследствии газета The Guardian сообщила, что на G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского.
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десь осьо так
Туск єхидно побажав йому вдачі
.
я то думав, звідкіль у нас ці кляті ЗЄлені песиголовці ?
а вони з Трускавця, курви поналазили !
Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне". Джерело: https://censor.net/ua/n4008288
А хтось серйозніший це підтверджує?
…
А в остальном - всьо хорошо, всьо хорошо!