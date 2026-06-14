Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, — СМИ

В воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

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Лидеры провели беседу

Президент Украины поздравил Трампа с днем рождения — он сегодня отмечает 80-летие.

По словам собеседника издания, разговор между лидерами длился не менее 30 минут.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное - в том числе идеи по переговорам", - говорится в сообщении.

Впоследствии эту информацию журналистам подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Суспільне".

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.

Однако впоследствии газета The Guardian сообщила, что на G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского.

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