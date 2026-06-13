Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции, - СМИ
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече стран G7, которая состоится во Франции.
Об этом сообщил итальянский телеканал Sky Tg24 со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп примет участие в рабочей встрече с лидерами G7 и президентом Украины Зеленским", - сообщил чиновник журналистам, говоря о саммите, запланированном в Эвиане с 15 по 17 июня.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.
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+3 Дан Корвин
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+1 Oresta Bartka
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Щось напевно дадуть.
...Суддя відхилив прохання президента США зупинити виконання рішення, яке наказувало видалити ім'я Трампа з Центру Кеннеді...
Одне не може, риже не хоче.
Чи по приколу послухати, як трамп засудить "біолабораторії" та "бойових комарів" ?