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Новости Встреча Зеленского с Трампом
1 026 14

Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции, - СМИ

Встреча Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече стран G7, которая состоится во Франции.

Об этом сообщил итальянский телеканал Sky Tg24 со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации, информирует Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп примет участие в рабочей встрече с лидерами G7 и президентом Украины Зеленским", - сообщил чиновник журналистам, говоря о саммите, запланированном в Эвиане с 15 по 17 июня.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прав: важно остановиться там, где мы есть, и говорить о мире, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24499) саммит (1241) Трамп Дональд (8195)
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Топ комментарии
+3
Кроме фоток результат будет ? Та отож.
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13.06.2026 18:27 Ответить
+1
За время каденции Трампа нет ни бабла ни оружия. Только несколько контрактов на ремонт и обслуживание ранее поставленной техники, да недавний контракт на поставку комплектов КАБ.
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13.06.2026 18:48 Ответить
+1
У Трампа зіпсований настрій:
...Суддя відхилив прохання президента США зупинити виконання рішення, яке наказувало видалити ім'я Трампа з Центру Кеннеді...
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13.06.2026 18:53 Ответить
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Кроме фоток результат будет ? Та отож.
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13.06.2026 18:27 Ответить
Який ви чекаєте результат - бабла знову чи зброї?
Щось напевно дадуть.
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13.06.2026 18:31 Ответить
За время каденции Трампа нет ни бабла ни оружия. Только несколько контрактов на ремонт и обслуживание ранее поставленной техники, да недавний контракт на поставку комплектов КАБ.
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13.06.2026 18:48 Ответить
Тільки немає толку з тих зустрічей. Бо між трамбом і зе стоїть *****.
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13.06.2026 18:29 Ответить
значить з 13 на 14 або 14 на 15 буде обстріл
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13.06.2026 18:30 Ответить
Янелох, давай, жги опять...
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13.06.2026 18:31 Ответить
Якому ще єреванi?
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13.06.2026 18:34 Ответить
У Трампа зіпсований настрій:
...Суддя відхилив прохання президента США зупинити виконання рішення, яке наказувало видалити ім'я Трампа з Центру Кеннеді...
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13.06.2026 18:53 Ответить
І на хіба?
Одне не може, риже не хоче.
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13.06.2026 19:01 Ответить
главно дєло, не дати трамп затягнути себе у клітку. А то трамп усіх кого зміг затягнув. Он повну клітку аятол набив, вже не поміщаються. А там ще і навроцький скоро у клітці буде. Сумнівна така компанія.
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13.06.2026 19:04 Ответить
завтра день народження у Трампа , не забудьте привітати
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13.06.2026 19:29 Ответить
Чергова екскурсія безтолкового ішака. І як завжди, у ліпшому, з нульовим результатом. Можливо із черговим шкандалем. Де зявляється або всуне своїх пять копійок це обкурене чмо, там неодмінно нові проблеми.
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13.06.2026 20:03 Ответить
А навіщо ця зустріч? Зброю трамп не дасть , ніяку, ппо не дасть (бо не хоче + проїбав).

Чи по приколу послухати, як трамп засудить "біолабораторії" та "бойових комарів" ?
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13.06.2026 20:04 Ответить
 
 