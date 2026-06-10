Макрон пригласил Зеленского на саммит G7 16 июня во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине в ходе саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с представителями гражданского общества в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.
Саммит по Ормузскому проливу
Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут приглашены принять участие в заседании G7 во Франции.
Макрон отметил, что заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Ормузского пролива, что оказывает "реальное влияние на наши экономики", в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также "переговорам по Ирану".
Украина - на повестке дня
"Во вторник утром у нас состоится обсуждение Украины с президентом Зеленским. И это очень важно для нас, потому что нужно восстановить сближение позиций в G7 в поддержку Украины по различным аспектам, очевидно, этой войны. То есть нужны поддержка, переговоры и обязательства", - отметил Макрон.
По словам французского лидера, саммит начнется с отдельной встречи лидеров семи стран.
"Сначала будет момент отдельного обсуждения семи лидеров, чтобы охватить крупные темы международных кризисов", - отметил он.
- Саммит "Большой семерки" планируют открыть в понедельник, 15 июня, на французском курорте Эвиан, расположенном на берегу озера.
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***** не робе, нічого не дає зате покликав тупорилого узупатора на G7.