Макрон пригласил Зеленского на саммит G7 16 июня во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине в ходе саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с представителями гражданского общества в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.

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Саммит по Ормузскому проливу

Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут приглашены принять участие в заседании G7 во Франции.

Макрон отметил, что заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Ормузского пролива, что оказывает "реальное влияние на наши экономики", в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также "переговорам по Ирану".

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Украина - на повестке дня

"Во вторник утром у нас состоится обсуждение Украины с президентом Зеленским. И это очень важно для нас, потому что нужно восстановить сближение позиций в G7 в поддержку Украины по различным аспектам, очевидно, этой войны. То есть нужны поддержка, переговоры и обязательства", - отметил Макрон.

По словам французского лидера, саммит начнется с отдельной встречи лидеров семи стран.

"Сначала будет момент отдельного обсуждения семи лидеров, чтобы охватить крупные темы международных кризисов", - отметил он.

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