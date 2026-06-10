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Новости Саммит G7
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Макрон пригласил Зеленского на саммит G7 16 июня во Франции

Зеленский и Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине в ходе саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с представителями гражданского общества в Елисейском дворце, передает Цензор.НЕТ.

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Саммит по Ормузскому проливу

Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут приглашены принять участие в заседании G7 во Франции.

Макрон отметил, что заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Ормузского пролива, что оказывает "реальное влияние на наши экономики", в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также "переговорам по Ирану".

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Украина - на повестке дня

"Во вторник утром у нас состоится обсуждение Украины с президентом Зеленским. И это очень важно для нас, потому что нужно восстановить сближение позиций в G7 в поддержку Украины по различным аспектам, очевидно, этой войны. То есть нужны поддержка, переговоры и обязательства", - отметил Макрон.

По словам французского лидера, саммит начнется с отдельной встречи лидеров семи стран.

"Сначала будет момент отдельного обсуждения семи лидеров, чтобы охватить крупные темы международных кризисов", - отметил он.

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  • Саммит "Большой семерки" планируют открыть в понедельник, 15 июня, на французском курорте Эвиан, расположенном на берегу озера.

Автор: 

G7 (908) Зеленский Владимир (24475) Макрон Эмманюэль (1619)
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Намічається місячний вояж вже. Не пам'ятаю щоб Зеленський так довго катався, а тут... Чого б це 🤔. Такі кола намотувати кругом України. Ще й заявляв що літом можуть бути важливі переломній події.
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10.06.2026 22:25 Ответить
Літо - час подорожей! Чого б не потинятися по світу за наш рахунок, та ще й в відновленому літачку з купою розваг на борту!?!? Бидло зхаває.
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10.06.2026 22:33 Ответить
Завідуючий відділом пакування їде звітуватися перед керівництвом та отримати подальші інструкції.
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10.06.2026 22:55 Ответить
От реально тонучий чувак, якому нема чого втрачати, видає за рятувальний круг коров'ячий гній.

***** не робе, нічого не дає зате покликав тупорилого узупатора на G7.
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10.06.2026 23:07 Ответить
 
 