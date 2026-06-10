Макрон запросив Зеленського на саміт G7 16 червня у Франції
Президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із представниками громадянського суспільства в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.
Саміт щодо Ормузької протоки
Лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть запрошені взяти участь у засіданні G7 у Франції.
Макрон зазначив, що засідання саміту наступного вівторка буде присвячене закриттю Ормузької протоки, що має "реальний вплив на наші економіки", зокрема через стрімке зростання цін на паливо, а також "переговорам щодо Ірану".
Україна на порядку денному
"У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори й зобов’язання", - зазначив Макрон.
За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремої зустрічі лідерів семи країн.
"Спочатку буде момент окремого обговорення семи лідерів, щоб охопити великі теми міжнародних криз", - зазначив він.
- Саміт "Великої сімки" планують відкрити в понеділок, 15 червня, на французькому курорті Евіан, розташованому на березі озера.
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***** не робе, нічого не дає зате покликав тупорилого узупатора на G7.