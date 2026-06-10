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Новини Саміт G7
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Макрон запросив Зеленського на саміт G7 16 червня у Франції

Зеленський та Макрон

Президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із представниками громадянського суспільства в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.

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Саміт щодо Ормузької протоки

Лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть запрошені взяти участь у засіданні G7 у Франції.

Макрон зазначив, що засідання саміту наступного вівторка буде присвячене закриттю Ормузької протоки, що має "реальний вплив на наші економіки", зокрема через стрімке зростання цін на паливо, а також "переговорам щодо Ірану".

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Україна на порядку денному

"У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори й зобов’язання", - зазначив Макрон.

За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремої зустрічі лідерів семи країн.

"Спочатку буде момент окремого обговорення семи лідерів, щоб охопити великі теми міжнародних криз", - зазначив він.

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  • Саміт "Великої сімки" планують відкрити в понеділок, 15 червня, на французькому курорті Евіан, розташованому на березі озера.

Автор: 

G-7 G7 (1121) Зеленський Володимир (28000) Макрон Емманюель (1772)
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Намічається місячний вояж вже. Не пам'ятаю щоб Зеленський так довго катався, а тут... Чого б це 🤔. Такі кола намотувати кругом України. Ще й заявляв що літом можуть бути важливі переломній події.
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10.06.2026 22:25 Відповісти
Літо - час подорожей! Чого б не потинятися по світу за наш рахунок, та ще й в відновленому літачку з купою розваг на борту!?!? Бидло зхаває.
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10.06.2026 22:33 Відповісти
Завідуючий відділом пакування їде звітуватися перед керівництвом та отримати подальші інструкції.
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10.06.2026 22:55 Відповісти
От реально тонучий чувак, якому нема чого втрачати, видає за рятувальний круг коров'ячий гній.

***** не робе, нічого не дає зате покликав тупорилого узупатора на G7.
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10.06.2026 23:07 Відповісти
 
 