Макрон запросив Зеленського на саміт G7 16 червня у Франції

Президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі із представниками громадянського суспільства в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ.

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Саміт щодо Ормузької протоки

Лідери Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів будуть запрошені взяти участь у засіданні G7 у Франції.

Макрон зазначив, що засідання саміту наступного вівторка буде присвячене закриттю Ормузької протоки, що має "реальний вплив на наші економіки", зокрема через стрімке зростання цін на паливо, а також "переговорам щодо Ірану".

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Україна на порядку денному

"У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори й зобов’язання", - зазначив Макрон.

За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремої зустрічі лідерів семи країн.

"Спочатку буде момент окремого обговорення семи лідерів, щоб охопити великі теми міжнародних криз", - зазначив він.

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