Європа винесе пропозиції щодо переговорів з Росією на рівень G7 і ЄС

Європейські країни планують обговорити пропозиції щодо переговорів з Росією на рівні G7 і ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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Обговорення на рівні G7 і ЄС

Європейських партнерів планують поінформувати про результати попередньої зустрічі лідерів чотирьох країн.

"Звісно, дискусія тепер буде розширена за рахунок залучення наших європейських партнерів", – зазначив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Водночас у Берліні наголосили, що обговорення буде продовжене із залученням ширшого кола союзників. Також пропозиції розглянуть на рівні "Групи семи".

До G7 входять США, Італія, Франція, Канада, Велика Британія, Японія та Німеччина.

Нагадаємо, лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини зустрічалися у Лондоні 7 червня. Вони обговорювали умови, необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру.

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