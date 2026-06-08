Європа винесе пропозиції щодо переговорів з Росією на рівень G7 і ЄС
Європейські країни планують обговорити пропозиції щодо переговорів з Росією на рівні G7 і ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Обговорення на рівні G7 і ЄС
Європейських партнерів планують поінформувати про результати попередньої зустрічі лідерів чотирьох країн.
"Звісно, дискусія тепер буде розширена за рахунок залучення наших європейських партнерів", – зазначив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.
Водночас у Берліні наголосили, що обговорення буде продовжене із залученням ширшого кола союзників. Також пропозиції розглянуть на рівні "Групи семи".
- До G7 входять США, Італія, Франція, Канада, Велика Британія, Японія та Німеччина.
Нагадаємо, лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини зустрічалися у Лондоні 7 червня. Вони обговорювали умови, необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру.
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