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Новини Саміт G7
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Європа винесе пропозиції щодо переговорів з Росією на рівень G7 і ЄС

Лідери України Франції Британії та Німеччини у Лондоні

Європейські країни планують обговорити пропозиції щодо переговорів з Росією на рівні G7 і ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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Обговорення на рівні G7 і ЄС

Європейських партнерів планують поінформувати про результати попередньої зустрічі лідерів чотирьох країн.

"Звісно, дискусія тепер буде розширена за рахунок залучення наших європейських партнерів", – зазначив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Водночас у Берліні наголосили, що обговорення буде продовжене із залученням ширшого кола союзників. Також пропозиції розглянуть на рівні "Групи семи".

  • До G7 входять США, Італія, Франція, Канада, Велика Британія, Японія та Німеччина.

Нагадаємо, лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини зустрічалися у Лондоні 7 червня. Вони обговорювали умови, необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру.

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Автор: 

G-7 G7 (1120) Євросоюз (15200)
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Планують обговорити пропозиції, це надовго. А чи вистачить українців поки вони будуть телитись.
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08.06.2026 23:08 Відповісти
Зачем им это. Свербит в одном месте?
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08.06.2026 23:11 Відповісти
" ми вас прастим за эти 4 года терора..." ми мирные европейцы..
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08.06.2026 23:20 Відповісти
Переговори про що ? пуйло не хоче нiяких переговорiв
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08.06.2026 23:25 Відповісти
Путіну до жопи ці еврогейські ігріща. Він цінує тількі потужний удар в своє рило.
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08.06.2026 23:27 Відповісти
Ми заявимо в Спортлото!
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09.06.2026 00:15 Відповісти
 
 