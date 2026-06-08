Европа вынесет предложения относительно переговоров с Россией на уровень G7 и ЕС
Европейские страны планируют обсудить предложения по переговорам с Россией на уровне "Большой семерки" и ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Обсуждение на уровне G7 и ЕС
Европейских партнеров планируют проинформировать о результатах предварительной встречи лидеров четырех стран.
"Конечно, дискуссия теперь будет расширена за счет привлечения наших европейских партнеров", — отметил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
В то же время в Берлине подчеркнули, что обсуждение будет продолжено с привлечением более широкого круга союзников. Также предложения рассмотрят на уровне "Группы семи".
- В G7 входят США, Италия, Франция, Канада, Великобритания, Япония и Германия.
Напомним, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии встречались в Лондоне 7 июня. Они обсуждали условия, необходимые для достижения справедливого и прочного мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль