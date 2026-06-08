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Новости Саммит G7
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Европа вынесет предложения относительно переговоров с Россией на уровень G7 и ЕС

Лидеры Украины, Франции, Великобритании и Германии в Лондоне

Европейские страны планируют обсудить предложения по переговорам с Россией на уровне "Большой семерки" и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Обсуждение на уровне G7 и ЕС

Европейских партнеров планируют проинформировать о результатах предварительной встречи лидеров четырех стран.

"Конечно, дискуссия теперь будет расширена за счет привлечения наших европейских партнеров", — отметил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

В то же время в Берлине подчеркнули, что обсуждение будет продолжено с привлечением более широкого круга союзников. Также предложения рассмотрят на уровне "Группы семи".

  • В G7 входят США, Италия, Франция, Канада, Великобритания, Япония и Германия.

Напомним, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии встречались в Лондоне 7 июня. Они обсуждали условия, необходимые для достижения справедливого и прочного мира.

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Автор: 

G7 (907) Евросоюз (18179)
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Планують обговорити пропозиції, це надовго. А чи вистачить українців поки вони будуть телитись.
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08.06.2026 23:08 Ответить
Зачем им это. Свербит в одном месте?
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08.06.2026 23:11 Ответить
" ми вас прастим за эти 4 года терора..." ми мирные европейцы..
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08.06.2026 23:20 Ответить
Переговори про що ? пуйло не хоче нiяких переговорiв
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08.06.2026 23:25 Ответить
Путіну до жопи ці еврогейські ігріща. Він цінує тількі потужний удар в своє рило.
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08.06.2026 23:27 Ответить
Ми заявимо в Спортлото!
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09.06.2026 00:15 Ответить
 
 