Европа вынесет предложения относительно переговоров с Россией на уровень G7 и ЕС

Европейские страны планируют обсудить предложения по переговорам с Россией на уровне "Большой семерки" и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Обсуждение на уровне G7 и ЕС

Европейских партнеров планируют проинформировать о результатах предварительной встречи лидеров четырех стран.

"Конечно, дискуссия теперь будет расширена за счет привлечения наших европейских партнеров", — отметил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

В то же время в Берлине подчеркнули, что обсуждение будет продолжено с привлечением более широкого круга союзников. Также предложения рассмотрят на уровне "Группы семи".

В G7 входят США, Италия, Франция, Канада, Великобритания, Япония и Германия.

Напомним, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии встречались в Лондоне 7 июня. Они обсуждали условия, необходимые для достижения справедливого и прочного мира.

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