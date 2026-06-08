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Новости Помощь Украине от Европы Ukraine Facility
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Украина рискует впервые потерять часть помощи ЕС из-за невыполненных реформ, – СМИ

Украина, ЕС

Украина может впервые лишиться части финансовой помощи от Европейского Союза, предусмотренной программой Ukraine Facility. Все из-за несвоевременного выполнения двух реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос "Радио Свобода".

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Что известно?

Как сообщил представитель Европейской комиссии, сейчас остаются невыполненными два этапа, связанные с предыдущими траншами помощи, которые Киев уже получил.

"Есть два шага, связанные с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это означает, что они еще не были выплачены", — пояснили в Еврокомиссии.

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Речь идет о 300 миллионах евро в рамках четвертого транша и более 380 миллионах евро в рамках пятого. В Еврокомиссии отдельно пояснили, какие пункты не выполнила Украина:

  • "увеличение численности персонала Высшего антикоррупционного суда" в рамках четвертого транша;
  • "вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки" в рамках пятого.

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Последний шанс осенью

Окончательные сроки выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно.

В Еврокомиссии отмечают: если Украина не выполнит эти требования вовремя, то Брюссель может применить процедуру окончательного сокращения выплат, предусмотренную регламентом Ukraine Facility. Хотя механизм программы предусматривает определенную гибкость из-за войны.

"Для Украины был введен механизм гибкости. Это было предусмотрено регламентом – существует определенное дополнительное время для внедрения реформ", – добавили в Еврокомиссии.

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Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую привязаны к выполнению реформ и показателей, согласованных между Киевом и ЕС.

Автор: 

Еврокомиссия (1646) финансирование (1838) реформы (3921) Евросоюз (18179)
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Топ комментарии
+9
Ще ж не час називати все своїми іменами?

Україна втратить гроші через підривну та корупційну діяльність узурпатора Зеленського.
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08.06.2026 19:47 Ответить
+4
Це вже відкриття кластера, утворення хабу чи аналіз кейсу?
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08.06.2026 19:53 Ответить
+4
Підозрюю возня з могилами, пам'ятниками та УПА зовсім не тому, що Зеленський заделался націоналістом і імперцев-абрамовічей на дух не переносить.
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08.06.2026 19:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ще ж не час називати все своїми іменами?

Україна втратить гроші через підривну та корупційну діяльність узурпатора Зеленського.
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08.06.2026 19:47 Ответить
То може за це варто когось покарати, нє?
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08.06.2026 19:47 Ответить
Нэт.
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08.06.2026 19:52 Ответить
спасібо, R-1 вова !

.
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08.06.2026 19:52 Ответить
Це вже відкриття кластера, утворення хабу чи аналіз кейсу?
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08.06.2026 19:53 Ответить
Це бріф імплементації драфту плейсменту фасілітатора
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08.06.2026 19:56 Ответить
припиніть вживати волюнтарізми на сайті !

.
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08.06.2026 20:14 Ответить
Та для Голобородька' це копійки, його сворі вистачить і того, що дали. А на українців йому плювати. Не буде він переглядати декларації суддів, бо то захист його режиму. І не буде збільшувати чисельність антикорупційного суду, бо то смерть його режиму.
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08.06.2026 19:53 Ответить
Підозрюю возня з могилами, пам'ятниками та УПА зовсім не тому, що Зеленський заделался націоналістом і імперцев-абрамовічей на дух не переносить.
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08.06.2026 19:53 Ответить
"В доску" свого генпрокурора- не віддамо...
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08.06.2026 19:55 Ответить
У Єврокомісії на сімейну касту з маєтками «доброчесних» від портнова, замахнулися!?!?! Це цілий шматок, отої смердючої совдепії у сіддівських братіям і сєстєр в мантіях!! Де, одна половина, сиділа по концтаборах СЛОНА, ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ, а друга половина, цього ж насєлєнія, їх осуджувала і охороняла!
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08.06.2026 19:56 Ответить
Ти диви - а ПДВ з простих посилок не хочуть !
А хто тоді хоче і не дочекається ?
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08.06.2026 19:58 Ответить
Україна виконує зобов'язання на шляху до ЄС навіть під час війни, - єврокомісарка Кос Джерело: https://censor.net/ua/n4007278
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08.06.2026 20:09 Ответить
Ось вам, а не перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки!

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08.06.2026 20:09 Ответить
Так корупція тотальна, міндичи крадуть як не в себе
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08.06.2026 20:14 Ответить
Зараз крадуть всі, хто має хоч якесь відношення до розподілу грошей. Міндічі просто ближче де вехівки цієї харчової піраміди.

ЗЄ таки відкрив країну мрій для злодійської паскуді різного штибу.
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08.06.2026 20:21 Ответить
 
 