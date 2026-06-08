Украина рискует впервые потерять часть помощи ЕС из-за невыполненных реформ, – СМИ
Украина может впервые лишиться части финансовой помощи от Европейского Союза, предусмотренной программой Ukraine Facility. Все из-за несвоевременного выполнения двух реформ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос "Радио Свобода".
Что известно?
Как сообщил представитель Европейской комиссии, сейчас остаются невыполненными два этапа, связанные с предыдущими траншами помощи, которые Киев уже получил.
"Есть два шага, связанные с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это означает, что они еще не были выплачены", — пояснили в Еврокомиссии.
Речь идет о 300 миллионах евро в рамках четвертого транша и более 380 миллионах евро в рамках пятого. В Еврокомиссии отдельно пояснили, какие пункты не выполнила Украина:
- "увеличение численности персонала Высшего антикоррупционного суда" в рамках четвертого транша;
- "вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки" в рамках пятого.
Последний шанс осенью
Окончательные сроки выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 года соответственно.
В Еврокомиссии отмечают: если Украина не выполнит эти требования вовремя, то Брюссель может применить процедуру окончательного сокращения выплат, предусмотренную регламентом Ukraine Facility. Хотя механизм программы предусматривает определенную гибкость из-за войны.
"Для Украины был введен механизм гибкости. Это было предусмотрено регламентом – существует определенное дополнительное время для внедрения реформ", – добавили в Еврокомиссии.
Напомним, программа Ukraine Facility предусматривает 50 миллиардов евро помощи Украине до 2027 года. Выплаты напрямую привязаны к выполнению реформ и показателей, согласованных между Киевом и ЕС.
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Україна втратить гроші через підривну та корупційну діяльність узурпатора Зеленського.
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А хто тоді хоче і не дочекається ?
ЗЄ таки відкрив країну мрій для злодійської паскуді різного штибу.