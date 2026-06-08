Украина получила седьмой транш от ЕС в рамках Ukraine Facility - 2,8 млрд евро

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 2,8 млрд евро.

Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

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Сколько средств поступило?

По ее словам, с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро.

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Куда направят?

Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных нужд.

"Это уже седьмой транш по программе. На данном этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме того, Украина досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования. Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам", - уточнила Свириденко.

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Также отмечается, что по состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации. Правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.