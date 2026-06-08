Україна отримала сьомий транш від ЄС у межах Ukraine Facility - 2,8 млрд євро

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Скільки коштів надійшло?

За її словами, з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

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Куди спрямують?

Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

"Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ", - уточнила Свириденко.

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Також зазначається, що станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.