Первый транш по кредиту для Украины будет в этом месяце, его направят на приобретение дронов, - Каллас

Первый транш из 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины будет направлен на закупку дронов.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

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"Кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины готов к выплате, и первый транш в размере 5,9 млрд евро будет направлен на приобретение дронов в этом месяце. В то время как мы распределяем финансирование, потребности Украины являются главным приоритетом", - отметила она.

Каллас отметила, что на поле боя время больше не работает в пользу России.

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Что предшествовало

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

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