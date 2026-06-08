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Новости Помощь Украине от Европы
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Первый транш по кредиту для Украины будет в этом месяце, его направят на приобретение дронов, - Каллас

Кредит на 90 млрд: первый транш будет в июне

Первый транш из 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины будет направлен на закупку дронов.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины готов к выплате, и первый транш в размере 5,9 млрд евро будет направлен на приобретение дронов в этом месяце. В то время как мы распределяем финансирование, потребности Украины являются главным приоритетом", - отметила она.

Каллас отметила, что на поле боя время больше не работает в пользу России. 

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Что предшествовало

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.
  • Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
  • В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

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кредит (2404) Евросоюз (18179) Каллас Кая (440)
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Сподіваємося, що не на продовження ремонту в "Династії"...
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08.06.2026 14:36 Ответить
ні спершу виключно на фірепоинт....ну а звідтиля вже і на дінастію і на двушечку на мацкву
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08.06.2026 14:37 Ответить
треба бути повним ідіотом щоб цій укрвладі давати гроші - тільки товари тільки платити самим за все, а то підуть двушкі на москву
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08.06.2026 14:39 Ответить
На початку червня обіцяють протягом місяця, а там... Цього року точно.
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08.06.2026 14:45 Ответить
У кого саме придбання дронів?
Європа часом не вигадала чудову схемку, за якою вони дають Україні в кредит і потім купляють за ці гроші дрони самі в себе?
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08.06.2026 14:49 Ответить
На тобі гроші в борг в своєму магазині скупишся 😸
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08.06.2026 14:51 Ответить
Якщо ви не замітили то в більшості коштів так і буде, частина коштів уже підуть в Швецію, частина на європейські дрони і т.д.

Просто як не крути вони не хочуть давати кошти Міндичу та іншим корупціонерам, краще їх дадуть своїм корпораціям та піднімуть економіку.

Тільки проблема в європейському озброєнні, що в нього є обмеження при ударах по раші. А без цих ударів війна буде тривати вічно.
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08.06.2026 15:03 Ответить
Перший транш із кредиту для України буде цього місяця, його спрямують на придбання дронів, - отже ЄС зрозумів "зебрехуна", котрий перед тим ."возив зелену задницю" обіцяючи їм дрони.котрі не вироблені в Україні....що ж тепер "зегавара з Федоровим будуть пропонувати і продавати, якщо ЄС БЕРЕ НА СВІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ ДРОНАМИ???
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08.06.2026 14:52 Ответить
 
 