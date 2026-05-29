Світовий банк надасть Україні кредит на 236 мільйонів євро під гарантію уряду Швеції
Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання Україні позики на загальну суму 236 млн євро.
Як повідомили в Мінфіні, кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції.
Куди спрямують гроші
Фінансування надійде до загального фонду державного бюджету України найближчим часом і буде спрямовано на відшкодування ключових соціальних видатків держави.
Після надходження позики загальний обсяг фінансування, мобілізованого в межах проєкту, становитиме майже $53,5 млрд.
Про проєкт
Проєкт PEACE in Ukraine впроваджується з червня 2022 року як відповідь на повномасштабну збройну агресію Росії проти України та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану.
Попередні надходження
У лютому цього року Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі $690 млн. Кошти надійшли в межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.
У березні Норвегія виділила Україні $200 млн бюджетної підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE.
На початку квітня Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти зараховані до загального фонду державного бюджету та спрямовуються на соціальні видатки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль