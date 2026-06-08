УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога Україні від Європи
429 8

Перший транш із кредиту для України буде цього місяця, його спрямують на придбання дронів, - Каллас

90 млрд кредит: перший транш буде у червні

Перший транш із 90 млрд євро кредиту від ЄС для України спрямують на придбання дронів.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України готовий до виплати, і перший транш у розмірі 5,9 млрд євро буде спрямований на придбання дронів цього місяця. У той час коли ми розподіляємо фінансування, потреби України є головним пріоритетом", - зазначила вона.

Каллас зауважила, що на полі бою час більше не працює на користь Росії. 

Читайте: Світовий банк надасть Україні кредит на 236 мільйонів євро під гарантію уряду Швеції

Що передувало

  • 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
  • Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
  • У Єврокомісії заявили, що 9,1 млрд євро може отримати Україна від ЄС вже у червні.

Читайте: Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

Автор: 

кредит (4166) Євросоюз (15200) Каллас Кая (520)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваємося, що не на продовження ремонту в "Династії"...
показати весь коментар
08.06.2026 14:36 Відповісти
ні спершу виключно на фірепоинт....ну а звідтиля вже і на дінастію і на двушечку на мацкву
показати весь коментар
08.06.2026 14:37 Відповісти
треба бути повним ідіотом щоб цій укрвладі давати гроші - тільки товари тільки платити самим за все, а то підуть двушкі на москву
показати весь коментар
08.06.2026 14:39 Відповісти
На початку червня обіцяють протягом місяця, а там... Цього року точно.
показати весь коментар
08.06.2026 14:45 Відповісти
У кого саме придбання дронів?
Європа часом не вигадала чудову схемку, за якою вони дають Україні в кредит і потім купляють за ці гроші дрони самі в себе?
показати весь коментар
08.06.2026 14:49 Відповісти
На тобі гроші в борг в своєму магазині скупишся 😸
показати весь коментар
08.06.2026 14:51 Відповісти
Якщо ви не замітили то в більшості коштів так і буде, частина коштів уже підуть в Швецію, частина на європейські дрони і т.д.

Просто як не крути вони не хочуть давати кошти Міндичу та іншим корупціонерам, краще їх дадуть своїм корпораціям та піднімуть економіку.

Тільки проблема в європейському озброєнні, що в нього є обмеження при ударах по раші. А без цих ударів війна буде тривати вічно.
показати весь коментар
08.06.2026 15:03 Відповісти
Перший транш із кредиту для України буде цього місяця, його спрямують на придбання дронів, - отже ЄС зрозумів "зебрехуна", котрий перед тим ."возив зелену задницю" обіцяючи їм дрони.котрі не вироблені в Україні....що ж тепер "зегавара з Федоровим будуть пропонувати і продавати, якщо ЄС БЕРЕ НА СВІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ ДРОНАМИ???
показати весь коментар
08.06.2026 14:52 Відповісти
 
 