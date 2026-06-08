Перший транш із кредиту для України буде цього місяця, його спрямують на придбання дронів, - Каллас
Перший транш із 90 млрд євро кредиту від ЄС для України спрямують на придбання дронів.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України готовий до виплати, і перший транш у розмірі 5,9 млрд євро буде спрямований на придбання дронів цього місяця. У той час коли ми розподіляємо фінансування, потреби України є головним пріоритетом", - зазначила вона.
Каллас зауважила, що на полі бою час більше не працює на користь Росії.
Що передувало
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
- Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
- У Єврокомісії заявили, що 9,1 млрд євро може отримати Україна від ЄС вже у червні.
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Європа часом не вигадала чудову схемку, за якою вони дають Україні в кредит і потім купляють за ці гроші дрони самі в себе?
Просто як не крути вони не хочуть давати кошти Міндичу та іншим корупціонерам, краще їх дадуть своїм корпораціям та піднімуть економіку.
Тільки проблема в європейському озброєнні, що в нього є обмеження при ударах по раші. А без цих ударів війна буде тривати вічно.