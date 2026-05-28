9,1 млрд євро може отримати Україна від ЄС вже у червні, - Єврокомісія
Вже у червні Україна загалом може отримати 9,1 млрд євро від Євросоюзу.
Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Як я вже казав, є кілька процедурних і технічних кроків, які потрібно здійснити – не лише з українського боку… Крім того, ми маємо перевірити, чи виконані викладені у Меморандумі умови, які пов’язані з першим траншем за програмою макрофінансової допомоги. Тож потрібно буде зробити цю верифікацію, і далі можна буде визначити, коли можна буде зробити перший переказ", - зазначив він.
Уйварі уточнив, що загалом у червні ЄС планує переказати 9,1 млрд євро.
"Частина піде на оборонні потреби, 5,9 млрд, і 3,2 – за програмою макрофінансової допомоги – у формі бюджетної підтримки. Як саме це буде структуровано – поки не можу сказати, але ми плануємо у червні переказати 9,1 млрд євро", - додав речник.
Що передувало
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
- Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
