Фон дер Ляєн привітала ратифікацію Радою угоди з ЄС щодо кредиту: Прокладає шлях до перших виплат у червні

У ЄС привітали ухвалення Верховною Радою документів щодо отримання Україною фінансової допомоги Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зокрема, вона відзначила "швидку роботу" українського парламенту.

"Вітаю Верховну Раду України та команду президента Володимира Зеленського за оперативну роботу з ратифікації основних документів, пов’язаних із позикою на підтримку України на суму 90 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.

Також фон дер Ляєн додала, що ця важка робота "прокладає шлях до перших виплат у червні".

Також читайте: ЄС має готуватися до переговорів з РФ і посилювати санкції, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Також читайте: Не треба квапитися за стіл переговорів на умовах РФ, - глава МЗС Швеції Стенергард

Що передувало