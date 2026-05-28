Фон дер Ляєн привітала ратифікацію Радою угоди з ЄС щодо кредиту: Прокладає шлях до перших виплат у червні
У ЄС привітали ухвалення Верховною Радою документів щодо отримання Україною фінансової допомоги Євросоюзу на суму 90 мільярдів євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зокрема, вона відзначила "швидку роботу" українського парламенту.
"Вітаю Верховну Раду України та команду президента Володимира Зеленського за оперативну роботу з ратифікації основних документів, пов’язаних із позикою на підтримку України на суму 90 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.
Також фон дер Ляєн додала, що ця важка робота "прокладає шлях до перших виплат у червні".
Що передувало
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
- Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Anua
показати весь коментар28.05.2026 13:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль