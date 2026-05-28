Фон дер Ляйен приветствовала ратификацию Радой соглашения с ЕС о кредите: "Прокладывает путь к первым выплатам в июне"
В ЕС приветствовали принятие Верховной Радой документов о получении Украиной финансовой помощи от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, она отметила "быструю работу" украинского парламента.
"Поздравляю Верховную Раду Украины и команду президента Владимира Зеленского с оперативной работой по ратификации основных документов, связанных с займом в поддержку Украины на сумму 90 миллиардов евро", — говорится в сообщении.
Также фон дер Ляйен добавила, что эта тяжелая работа "прокладывает путь к первым выплатам в июне".
Что предшествовало
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.
- Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
Anua
