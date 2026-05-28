9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне, - Еврокомиссия

Уже в июне Украина в целом может получить 9,1 млрд евро от Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

"Как я уже говорил, есть несколько процедурных и технических шагов, которые необходимо осуществить – не только со стороны Украины… Кроме того, мы должны проверить, выполнены ли изложенные в Меморандуме условия, связанные с первым траншем по программе макрофинансовой помощи. Поэтому нужно будет провести эту верификацию, и дальше можно будет определить, когда можно будет осуществить первый перевод", - отметил он.

Уйвари уточнил, что в целом в июне ЕС планирует перечислить 9,1 млрд евро.

"Часть пойдет на оборонные нужды, 5,9 млрд, и 3,2 - по программе макрофинансовой помощи - в форме бюджетной поддержки. Как именно это будет структурировано — пока не могу сказать, но мы планируем в июне перечислить 9,1 млрд евро", - добавил пресс-секретарь.

Что предшествовало

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

