РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11227 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
203 1

9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне, - Еврокомиссия

Кредит на 90 млрд евро: сколько Украина может получить в июне?

Уже в июне Украина в целом может получить 9,1 млрд евро от Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Как я уже говорил, есть несколько процедурных и технических шагов, которые необходимо осуществить – не только со стороны Украины… Кроме того, мы должны проверить, выполнены ли изложенные в Меморандуме условия, связанные с первым траншем по программе макрофинансовой помощи. Поэтому нужно будет провести эту верификацию, и дальше можно будет определить, когда можно будет осуществить первый перевод", - отметил он.

Уйвари уточнил, что в целом в июне ЕС планирует перечислить 9,1 млрд евро.

"Часть пойдет на оборонные нужды, 5,9 млрд, и 3,2 - по программе макрофинансовой помощи - в форме бюджетной поддержки. Как именно это будет структурировано — пока не могу сказать, но мы планируем в июне перечислить 9,1 млрд евро", - добавил пресс-секретарь.

Читайте: Фон дер Ляйен приветствовала ратификацию Радой соглашения с ЕС о кредите: прокладывает путь к первым выплатам в июне

Что предшествовало

Читайте также: Соглашение с ЕС на 90 миллиардов: Украина обязалась реформировать упрощенную систему налогообложения

Автор: 

Еврокомиссия (1643) кредит (2401) транш (276) Евросоюз (18123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В першу чергу гроші мають йти на обіцяні владою додаткові виплати за контрактами + 40тис. щомісяцч
показать весь комментарий
28.05.2026 14:18 Ответить
 
 