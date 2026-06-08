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Новини Допомога Україні від Європи Ukraine Facility
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Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи, - ЗМІ

Україна, ЄС

Україна може вперше втратити частину фінансової допомоги від Європейського Союзу, яке передбачене програмою Ukraine Facility. Усе через невчасне виконання двох реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".

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Що відомо?

Як повідомив речник Європейської комісії, зараз залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав.

"Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що їх ще не було виплачено", – пояснили в Єврокомісії.

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Йдеться про 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого. У Єврокомісії окремо пояснили, які пункти не виконала Україна:

  • "збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду" у рамках четвертого траншу;
  • "набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки" у рамках пʼятого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала сьомий транш від ЄС у межах Ukraine Facility - 2,8 млрд євро

Останній шанс восени

Остаточні дедлайни для виконання цих умов –– 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно.

У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, то Брюссель може застосовувати процедуру остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility. Хоча механізм програми передбачає певну гнучкість через війну.

"Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом – існує певний додатковий час для впровадження реформ", - додать у Єврокомісії.

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Нагадаємо, програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (2449) фінансування (3482) реформи (3214) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+9
Ще ж не час називати все своїми іменами?

Україна втратить гроші через підривну та корупційну діяльність узурпатора Зеленського.
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08.06.2026 19:47 Відповісти
+4
Це вже відкриття кластера, утворення хабу чи аналіз кейсу?
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08.06.2026 19:53 Відповісти
+4
Підозрюю возня з могилами, пам'ятниками та УПА зовсім не тому, що Зеленський заделался націоналістом і імперцев-абрамовічей на дух не переносить.
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08.06.2026 19:53 Відповісти
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Ще ж не час називати все своїми іменами?

Україна втратить гроші через підривну та корупційну діяльність узурпатора Зеленського.
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08.06.2026 19:47 Відповісти
То може за це варто когось покарати, нє?
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08.06.2026 19:47 Відповісти
Нэт.
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08.06.2026 19:52 Відповісти
Так там бандитсько-суддівське лоббі! Вони дадуть в десятеро більше грошей ніж ЄС, щоб не копались в їх деклараціях...
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08.06.2026 20:49 Відповісти
спасібо, R-1 вова !

.
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08.06.2026 19:52 Відповісти
Це вже відкриття кластера, утворення хабу чи аналіз кейсу?
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08.06.2026 19:53 Відповісти
Це бріф імплементації драфту плейсменту фасілітатора
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08.06.2026 19:56 Відповісти
припиніть вживати волюнтарізми на сайті !

.
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08.06.2026 20:14 Відповісти
Та для Голобородька' це копійки, його сворі вистачить і того, що дали. А на українців йому плювати. Не буде він переглядати декларації суддів, бо то захист його режиму. І не буде збільшувати чисельність антикорупційного суду, бо то смерть його режиму.
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08.06.2026 19:53 Відповісти
Підозрюю возня з могилами, пам'ятниками та УПА зовсім не тому, що Зеленський заделался націоналістом і імперцев-абрамовічей на дух не переносить.
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08.06.2026 19:53 Відповісти
"В доску" свого генпрокурора- не віддамо...
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08.06.2026 19:55 Відповісти
У Єврокомісії на сімейну касту з маєтками «доброчесних» від портнова, замахнулися!?!?! Це цілий шматок, отої смердючої совдепії у сіддівських братіям і сєстєр в мантіях!! Де, одна половина, сиділа по концтаборах СЛОНА, ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ, а друга половина, цього ж насєлєнія, їх осуджувала і охороняла!
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08.06.2026 19:56 Відповісти
Ти диви - а ПДВ з простих посилок не хочуть !
А хто тоді хоче і не дочекається ?
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08.06.2026 19:58 Відповісти
Україна виконує зобов'язання на шляху до ЄС навіть під час війни, - єврокомісарка Кос Джерело: https://censor.net/ua/n4007278
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08.06.2026 20:09 Відповісти
Ось вам, а не перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки!

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08.06.2026 20:09 Відповісти
Так корупція тотальна, міндичи крадуть як не в себе
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08.06.2026 20:14 Відповісти
Зараз крадуть всі, хто має хоч якесь відношення до розподілу грошей. Міндічі просто ближче де вехівки цієї харчової піраміди.

ЗЄ таки відкрив країну мрій для злодійської паскуді різного штибу.
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08.06.2026 20:21 Відповісти
 
 