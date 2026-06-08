Україна ризикує вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи, - ЗМІ

Україна може вперше втратити частину фінансової допомоги від Європейського Союзу, яке передбачене програмою Ukraine Facility. Усе через невчасне виконання двох реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".

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Що відомо?

Як повідомив речник Європейської комісії, зараз залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав.

"Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що їх ще не було виплачено", – пояснили в Єврокомісії.

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Йдеться про 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого. У Єврокомісії окремо пояснили, які пункти не виконала Україна:

"збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду" у рамках четвертого траншу;

"набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки" у рамках пʼятого.

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Останній шанс восени

Остаточні дедлайни для виконання цих умов –– 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно.

У Єврокомісії наголошують: якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, то Брюссель може застосовувати процедуру остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility. Хоча механізм програми передбачає певну гнучкість через війну.

"Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом – існує певний додатковий час для впровадження реформ", - додать у Єврокомісії.

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Нагадаємо, програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.