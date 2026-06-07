УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8576 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Франції Постачання Mirage для України
1 012 9

Україна стане центральною темою військового параду у Франції 14 липня, - Le Figaro

Зеленський та Макрон

Цьогорічний традиційний військовий парад у Франції 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьке видання Le Figaro.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про парад

За інформацією журналістів, парад 2026 року на Єлисейських полях у Парижі за своїм розмахом суттєво перевищить торішні показники. Очікується, що у марші візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців (проти 7000 у 2025 році). Крім того, військове командування Франції ухвалило рішення приблизно на 30% збільшити кількість залученої важкої наземної техніки та бойової авіації.

Зазначається, що цей захід матиме особливе політичне значення, оскільки він стане останнім військовим парадом за часів каденції чинного президента Емманюеля Макрона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Французькі винищувачі 11 разів за тиждень перехопили російські літаки над країнами Балтії

Символізм у небі та демонстрація переозброєння

Головним та найбільш видовищним елементом повітряної частини параду стане демонстрація спільного українсько-французького авіаційного братерства.

  • Два винищувачі Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. При цьому один із бойових літаків буде символічно перефарбований у державні кольори України.

Загалом уся концепція майбутнього параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням нинішньої критичної стратегічної ситуації в Європі. Париж прагне наочно продемонструвати реальні результати масштабного переозброєння власної армії на тлі війни Росії проти України.

У параді візьмуть участь французькі підрозділи, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО, зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.

Читайте також: Україна очікує додаткові постачання винищувачів Mirage 2000 від Франції, - Міноборони

Саміт "коаліції охочих" у Парижі

Парад матиме і дипломатичне продовження. До столиці Франції офіційно запрошено лідерів та високопоставлених представників 37 іноземних держав, які входять до так званої "коаліції охочих" — країн, що публічно заявили про свою готовність підписати та надавати прямі безпекові гарантії Києву. 

Президент Франції Макрон планує скористатися цією нагодою і провести з іноземними делегаціями окрему закриту зустріч.

Автор: 

парад (432) Україна (7366) Франція (3343) Макрон Емманюель (1770)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не в тему но важно. Кацапы, есть такой блогер Коц, так вот он сегодня выступил и заявил, что арсенала Балтийского флота больше нет.. всё в труху. Более того, он заявил что болтфлот не способен не только нападать, он не способен даже защитить Петербург. Есть фото из космоса, там были открытые арсеналы, горит всё. Мадьяр-национальный герой Украины!
показати весь коментар
07.06.2026 11:00 Відповісти
Після вступу Фінляндії в НАТО той флот мав десь таке ж значення, що і педальні катамарани на озері яке біля мене є. І те, що спалили один з найновіших корветів "бойкій" і винесли арсенал - лише пряме тому підтвердження. Горіло гарно, мені сподобалось. Кацапи тим мають гордитись. Вперше в історії країна без флоту виносить вже другий флот (після чорноморської флотилії). Це ж вже якесь дніще. Кацапи тут попереду всіх .
показати весь коментар
07.06.2026 11:48 Відповісти
Коц закликає напасти на т.з. бувшу росію через пітєр?
В чому суть цього посила?
показати весь коментар
07.06.2026 11:50 Відповісти
Ну символізм в небі та демонстрація переозброєння, то це да, це круто, це дуже допоможе Україні
показати весь коментар
07.06.2026 11:10 Відповісти
Французское шоу потужности. Реальной помощи в отличии от Германии кот наплакал, а потужности и ляляля языком хоть отбавляй
показати весь коментар
07.06.2026 11:59 Відповісти
Зверніть увагу, шановна громада, на кричущу різниці наслідків між Днем Взяття Бастилії у Франції і днем взяття Банковой у нас.
показати весь коментар
07.06.2026 11:11 Відповісти
Во-во! Іменно кричущі наслідки і це ще півбіди. Справжя біда рівня катастрофи в тому, що у владі саме ті, - хто відкрито перейшов на сторону ворога, - хто втік до ворога і повернувся, щоб бути в цій владі, - хто глумився над майданівцями, - хто знущався та знущається над майданівцями в прямому сенсі слова.
показати весь коментар
07.06.2026 11:27 Відповісти
Мою потужність прям разрывает от столь потужного шага самого решительного союзника. Моя потужність просто улетает в стратосферу
показати весь коментар
07.06.2026 11:57 Відповісти
 
 