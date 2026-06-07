Україна стане центральною темою військового параду у Франції 14 липня, - Le Figaro

Цьогорічний традиційний військовий парад у Франції 14 липня з нагоди Дня взяття Бастилії буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на французьке видання Le Figaro.

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За інформацією журналістів, парад 2026 року на Єлисейських полях у Парижі за своїм розмахом суттєво перевищить торішні показники. Очікується, що у марші візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців (проти 7000 у 2025 році). Крім того, військове командування Франції ухвалило рішення приблизно на 30% збільшити кількість залученої важкої наземної техніки та бойової авіації.

Зазначається, що цей захід матиме особливе політичне значення, оскільки він стане останнім військовим парадом за часів каденції чинного президента Емманюеля Макрона.

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Символізм у небі та демонстрація переозброєння

Головним та найбільш видовищним елементом повітряної частини параду стане демонстрація спільного українсько-французького авіаційного братерства.

Два винищувачі Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. При цьому один із бойових літаків буде символічно перефарбований у державні кольори України.

Загалом уся концепція майбутнього параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням нинішньої критичної стратегічної ситуації в Європі. Париж прагне наочно продемонструвати реальні результати масштабного переозброєння власної армії на тлі війни Росії проти України.

У параді візьмуть участь французькі підрозділи, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО, зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.

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Саміт "коаліції охочих" у Парижі

Парад матиме і дипломатичне продовження. До столиці Франції офіційно запрошено лідерів та високопоставлених представників 37 іноземних держав, які входять до так званої "коаліції охочих" — країн, що публічно заявили про свою готовність підписати та надавати прямі безпекові гарантії Києву.

Президент Франції Макрон планує скористатися цією нагодою і провести з іноземними делегаціями окрему закриту зустріч.