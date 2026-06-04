УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11692 відвідувача онлайн
Новини Перехоплення російських літаків Провокації РФ над Балтією
452 11

Французькі винищувачі 11 разів за тиждень перехопили російські літаки над країнами Балтії

ПС Польщі перехопили російський борт

Французькі військові літаки щонайменше 11 разів піднімалися у повітря за минулий тиждень в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії. Париж перехопив російські повітряні судна.

Про це заявив речник збройних сил Франції Гійом Верне, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Провокації РФ

Французький речник заявив, що кількість "провокацій" є більшою, ніж зазвичай. Літаки Франції патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви. У межах місії НАТО пілоти намагаються перехопити невпізнані літаки, наприклад, російські.

"Надзвичайно велика кількість перехоплень може сигналізувати про те, що Москва намагається продемонструвати свою силу саме того тижня, коли вона приймала щорічний Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум", - зазначив Гійом Верне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі РФ перехопили британський літак-розвідник, що патрулював над Чорним морем

Перехоплення

  • Французький загін, за його словами, виявив російські літаки, які рухалися без планів польотів і радіозв’язку.  Серед перехоплених літаків були озброєні винищувачі, розвідувальні та транспортні літаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські винищувачі F-16 перехопили російські Су-30 над Балтійським морем

Автор: 

авіація (4287) Балтія (403) Франція (3341) перехоплення (384)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Що значить перехопили? Помахали крилами, чи перстом погрозили чи як ще?
показати весь коментар
04.06.2026 16:34 Відповісти
+2
Один раз збили б і більше не треба було витрачати гроші на перехоплення літаків ху...лостану
показати весь коментар
04.06.2026 16:40 Відповісти
+1
прийшов час збивати московитів
показати весь коментар
04.06.2026 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прийшов час збивати московитів
показати весь коментар
04.06.2026 16:32 Відповісти
Ще мільйон таких коментарів і точно час настане, але не сьогодні
показати весь коментар
04.06.2026 17:12 Відповісти
Що значить перехопили? Помахали крилами, чи перстом погрозили чи як ще?
показати весь коментар
04.06.2026 16:34 Відповісти
Один раз збили б і більше не треба було витрачати гроші на перехоплення літаків ху...лостану
показати весь коментар
04.06.2026 16:40 Відповісти
Пук, срєньк. Збили 11 літаків, 5 пошкодили. Тіко так.
показати весь коментар
04.06.2026 16:42 Відповісти
Ніззя. "АТО путіннападьот"!
показати весь коментар
04.06.2026 16:47 Відповісти
авіаонанізм якійсь
показати весь коментар
04.06.2026 16:43 Відповісти
Сподіваюсь, що за кожний виліт на перехоплення пілоти отримують додаткові виплати. Хлопцям і тренування, і підробіток...
показати весь коментар
04.06.2026 16:46 Відповісти
ПЕРЕХОПИЛИ!!!!!

Україна 16 грудня попереджала, що у напрямку Польщі, ймовірно, летить російська ракета, - Блащак Джерело: https://censor.net/ua/n3417796

В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. Джерело: https://censor.net/ua/p4006003
показати весь коментар
04.06.2026 16:48 Відповісти
Нема на них "Ердогана"
показати весь коментар
04.06.2026 16:54 Відповісти
Мабуть "супроводжували", а не "перехопили" 🤔
показати весь коментар
04.06.2026 18:14 Відповісти
 
 