Французькі винищувачі 11 разів за тиждень перехопили російські літаки над країнами Балтії

Французькі військові літаки щонайменше 11 разів піднімалися у повітря за минулий тиждень в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії. Париж перехопив російські повітряні судна.

Про це заявив речник збройних сил Франції Гійом Верне, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Провокації РФ

Французький речник заявив, що кількість "провокацій" є більшою, ніж зазвичай. Літаки Франції патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви. У межах місії НАТО пілоти намагаються перехопити невпізнані літаки, наприклад, російські.

"Надзвичайно велика кількість перехоплень може сигналізувати про те, що Москва намагається продемонструвати свою силу саме того тижня, коли вона приймала щорічний Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум", - зазначив Гійом Верне.

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Перехоплення

Французький загін, за його словами, виявив російські літаки, які рухалися без планів польотів і радіозв’язку. Серед перехоплених літаків були озброєні винищувачі, розвідувальні та транспортні літаки.

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