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Новости Перехват российских самолетов Провокации рф над странами Балтии
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Французские истребители 11 раз за неделю перехватили российские самолеты над странами Балтии

ВВС Польши перехватили российский самолет

Французские военные самолеты за прошедшую неделю поднимались в воздух не менее 11 раз в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда.

Об этом заявил представитель вооруженных сил Франции Гийом Верне, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Провокации РФ

Французский представитель заявил, что количество "провокаций" больше, чем обычно. Самолеты Франции патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В рамках миссии НАТО пилоты пытаются перехватить неопознанные самолеты, например, российские.

"Чрезвычайно большое количество перехватов может сигнализировать о том, что Москва пытается продемонстрировать свою силу именно в ту неделю, когда она принимала ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум", — отметил Гийом Верне.

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Перехват

  • Французский отряд, по его словам, обнаружил российские самолеты, которые летели без планов полетов и радиосвязи. Среди перехваченных самолетов были вооруженные истребители, разведывательные и транспортные самолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские истребители F-16 перехватили российские Су-30 над Балтийским морем

Автор: 

авиация (2913) Балтия (411) Франция (3733) перехват (371)
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Топ комментарии
+2
Що значить перехопили? Помахали крилами, чи перстом погрозили чи як ще?
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04.06.2026 16:34 Ответить
+2
Один раз збили б і більше не треба було витрачати гроші на перехоплення літаків ху...лостану
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04.06.2026 16:40 Ответить
+1
прийшов час збивати московитів
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04.06.2026 16:32 Ответить
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прийшов час збивати московитів
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04.06.2026 16:32 Ответить
Ще мільйон таких коментарів і точно час настане, але не сьогодні
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04.06.2026 17:12 Ответить
Що значить перехопили? Помахали крилами, чи перстом погрозили чи як ще?
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04.06.2026 16:34 Ответить
Один раз збили б і більше не треба було витрачати гроші на перехоплення літаків ху...лостану
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04.06.2026 16:40 Ответить
Пук, срєньк. Збили 11 літаків, 5 пошкодили. Тіко так.
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04.06.2026 16:42 Ответить
Ніззя. "АТО путіннападьот"!
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04.06.2026 16:47 Ответить
авіаонанізм якійсь
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04.06.2026 16:43 Ответить
Сподіваюсь, що за кожний виліт на перехоплення пілоти отримують додаткові виплати. Хлопцям і тренування, і підробіток...
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04.06.2026 16:46 Ответить
ПЕРЕХОПИЛИ!!!!!

Україна 16 грудня попереджала, що у напрямку Польщі, ймовірно, летить російська ракета, - Блащак Джерело: https://censor.net/ua/n3417796

В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. Джерело: https://censor.net/ua/p4006003
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04.06.2026 16:48 Ответить
Нема на них "Ердогана"
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04.06.2026 16:54 Ответить
 
 