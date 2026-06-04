Французские истребители 11 раз за неделю перехватили российские самолеты над странами Балтии

Французские военные самолеты за прошедшую неделю поднимались в воздух не менее 11 раз в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. Париж перехватил российские воздушные суда.

Об этом заявил представитель вооруженных сил Франции Гийом Верне, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Провокации РФ

Французский представитель заявил, что количество "провокаций" больше, чем обычно. Самолеты Франции патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В рамках миссии НАТО пилоты пытаются перехватить неопознанные самолеты, например, российские.

"Чрезвычайно большое количество перехватов может сигнализировать о том, что Москва пытается продемонстрировать свою силу именно в ту неделю, когда она принимала ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум", — отметил Гийом Верне.

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Перехват

Французский отряд, по его словам, обнаружил российские самолеты, которые летели без планов полетов и радиосвязи. Среди перехваченных самолетов были вооруженные истребители, разведывательные и транспортные самолеты.

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