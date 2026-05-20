Истребители РФ перехватили британский самолет-разведчик, патрулировавший над Черным морем

Российский истребитель Су-35

Министерство обороны Великобритании заявило, что в прошлом месяце российские истребители "неоднократно и опасно" перехватили невооруженный разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем.

Что известно?

По данным британского Минобороны, российский истребитель Су-35 приблизился к их разведывательному самолету Rivet Joint настолько близко, что сработали его аварийные системы. Это также привело к отключению автопилота.

Самолет армии РФ, как утверждают военные, шесть раз пролетел перед британским самолетом и приблизился к нему почти на шесть метров. По словам официальных лиц, оба инцидента произошли в середине апреля на скорости около 500 миль/ч.

В Минобороны Великобритании отметили, что во время последнего инцидента их самолет выполнял плановый международный полет для патрулирования восточного фланга НАТО.

Реакция Великобритании

  • В Лондоне назвали действия РФ "неприемлемыми" и заявили, что это самый опасный инцидент со стороны России с 2022 года. Тогда российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета Rivet Joint, когда тот патрулировал над Черным морем.

"Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении безоружного самолета, выполнявшего миссию в международном воздушном пространстве. Эти действия свидетельствуют о серьезном риске инцидентов и потенциальной эскалации", - сказал министр обороны страны Джон Хили.

Правительство Великобритании призвало российское посольство осудить этот инцидент.

+10
Москалів треба мочити.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:45 Ответить
+6
і крилами махав не дуже сильно - щоб не спровокувати не дай Боже..
показать весь комментарий
20.05.2026 20:57 Ответить
+4
Шоб вони повиздихували всі. Рашисти разом з путлєром. Скоти.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:54 Ответить
Жесть. НАТО?
показать весь комментарий
20.05.2026 20:48 Ответить
що НАТО? - у статті ж ясно написано, що це були бойові літаки московії, а не муджахеди з калашами і в тапочках.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:52 Ответить
Помахало в ответ крыльями. Бо возможна эскалация, прости господи...
показать весь комментарий
20.05.2026 20:53 Ответить
+++
показать весь комментарий
20.05.2026 21:26 Ответить
Вибачайте, але боже треба писати з малої літери.

Второзаконие 5:11
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
показать весь комментарий
20.05.2026 21:30 Ответить
Всему это НАТО учить нужно... самолет разведчик передает Украине координаты Су-35, взлетает F-16 (хоть Украинский, хоть НАТОвский) и запускает пару ракет которые летят к Су-35 и -1 самолет РФ. Если что, то это Украина сбила... правда для этого нужно "смелости" хоть немного
показать весь комментарий
20.05.2026 21:07 Ответить
Ракета не може відрізнити свій літак від чужого в зоні враження.Тим більше,якщо вони так близько.А от в ********* винищувача швидкість і маневреність дозволяє втекти від ракети.Звідси і...
показать весь комментарий
20.05.2026 22:16 Ответить
Ердоган, а потім і Українці з пригожиним та Ізраїльтяни, довели до відома московитів, наслідки результатів їх авіапорушень!
показать весь комментарий
20.05.2026 21:09 Ответить
да збийте ви вже московита хоч одного лохі штопані , нічого не буде ніякого ядерного попелу , Україна вже 400 збила і нічого
показать весь комментарий
20.05.2026 21:14 Ответить
Забули про "безвідповідальну поведінку". Так при бідоні любили про подібний харасмент говорити.
показать весь комментарий
20.05.2026 21:23 Ответить
Кацапи борзеют . Ось турки би збили кацапів , але їх поки відволікають покупками краденого українського зерна
показать весь комментарий
20.05.2026 21:27 Ответить
А це насправді літак НАТО?
Може якась ступінь ракети Ілона Маска блукає.
показать весь комментарий
20.05.2026 21:37 Ответить
Від англійців соромно чути, що їх літак розвідувальний був беззбройний. Та їхні вболівальники більше духу мають, ніж їх військові
показать весь комментарий
20.05.2026 21:38 Ответить
перехопили це як?
показать весь комментарий
20.05.2026 22:00 Ответить
Може вже час закрити русні Ла-Манш?
показать весь комментарий
20.05.2026 22:32 Ответить
 
 