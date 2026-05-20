Истребители РФ перехватили британский самолет-разведчик, патрулировавший над Черным морем

Министерство обороны Великобритании заявило, что в прошлом месяце российские истребители "неоднократно и опасно" перехватили невооруженный разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным британского Минобороны, российский истребитель Су-35 приблизился к их разведывательному самолету Rivet Joint настолько близко, что сработали его аварийные системы. Это также привело к отключению автопилота.

Самолет армии РФ, как утверждают военные, шесть раз пролетел перед британским самолетом и приблизился к нему почти на шесть метров. По словам официальных лиц, оба инцидента произошли в середине апреля на скорости около 500 миль/ч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не отменяет никаких санкций против России, - министр Брайант

В Минобороны Великобритании отметили, что во время последнего инцидента их самолет выполнял плановый международный полет для патрулирования восточного фланга НАТО.

Реакция Великобритании

В Лондоне назвали действия РФ "неприемлемыми" и заявили, что это самый опасный инцидент со стороны России с 2022 года. Тогда российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета Rivet Joint, когда тот патрулировал над Черным морем.

"Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении безоружного самолета, выполнявшего миссию в международном воздушном пространстве. Эти действия свидетельствуют о серьезном риске инцидентов и потенциальной эскалации", - сказал министр обороны страны Джон Хили.

Правительство Великобритании призвало российское посольство осудить этот инцидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем