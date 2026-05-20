Винищувачі РФ перехопили британський літак-розвідник, що патрулював над Чорним морем

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що минулого місяця російські винищувачі "неодноразово та небезпечно" перехопили неозброєний розвідувальний літак ВПС Британії над Чорним морем.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо?

За даними британського Міноборони, російський винищувач Су-35 наблизився до їхнього розвідувального літака Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи. Це також призвело до відключення автопілота.

Літак армії РФ, як стверджують військові, шість разів пролетів перед британським літаком та наблизився до нього на майже шість метрів. За словами офіційних осіб, обидва інциденти сталися в середині квітня на швидкості близько 500 миль/год.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що під час останнього інциденту їхній літак виконував плановий міжнародний політ для патрулювання східного флангу НАТО.

Реакція Британії

У Лондоні назвали дії РФ "неприйнятними" та сказали, що це найнебезпечніший інцидент з боку Росії з 2022 року. Тоді російський винищувач випустив ракету поблизу британського літака Rivet Joint, коли той патрулював над Чорним морем.

"Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприйнятної поведінки російських пілотів щодо беззбройного літака, який виконував місію в міжнародному повітряному просторі. Ці дії свідчать про серйозний ризик інцидентів та потенційної ескалації", - сказав міністр оборони країни Джон Гілі.

Уряд Великої Британії закликав російське посольство засудити цей інцидент.

