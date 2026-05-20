УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9161 відвідувач онлайн
Новини Перехоплення російських літаків
1 459 16

Винищувачі РФ перехопили британський літак-розвідник, що патрулював над Чорним морем

Російський винищувач Су-35

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що минулого місяця російські винищувачі "неодноразово та небезпечно" перехопили неозброєний розвідувальний літак ВПС Британії над Чорним морем.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними британського Міноборони, російський винищувач Су-35 наблизився до їхнього розвідувального літака Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи. Це також призвело до відключення автопілота.

Літак армії РФ, як стверджують військові, шість разів пролетів перед британським літаком та наблизився до нього на майже шість метрів. За словами офіційних осіб, обидва інциденти сталися в середині квітня на швидкості близько 500 миль/год.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не скасовує жодних санкцій проти Росії, - міністр Браянт

У Міноборони Великої Британії зазначили, що під час останнього інциденту їхній літак виконував плановий міжнародний політ для патрулювання східного флангу НАТО.

Реакція Британії

  • У Лондоні назвали дії РФ "неприйнятними" та сказали, що це найнебезпечніший інцидент з боку Росії з 2022 року. Тоді російський винищувач випустив ракету поблизу британського літака Rivet Joint, коли той патрулював над Чорним морем.

"Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприйнятної поведінки російських пілотів щодо беззбройного літака, який виконував місію в міжнародному повітряному просторі. Ці дії свідчать про серйозний ризик інцидентів та потенційної ескалації", - сказав міністр оборони країни Джон Гілі.

Уряд Великої Британії закликав російське посольство засудити цей інцидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Автор: 

Велика Британія (5954) росія (70080) Чорне море (1693) перехоплення (382) винищувач (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Москалів треба мочити.
показати весь коментар
20.05.2026 20:45 Відповісти
+5
і крилами махав не дуже сильно - щоб не спровокувати не дай Боже..
показати весь коментар
20.05.2026 20:57 Відповісти
+3
Шоб вони повиздихували всі. Рашисти разом з путлєром. Скоти.
показати весь коментар
20.05.2026 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалів треба мочити.
показати весь коментар
20.05.2026 20:45 Відповісти
Жесть. НАТО?
показати весь коментар
20.05.2026 20:48 Відповісти
що НАТО? - у статті ж ясно написано, що це були бойові літаки московії, а не муджахеди з калашами і в тапочках.
показати весь коментар
20.05.2026 20:52 Відповісти
Помахало в ответ крыльями. Бо возможна эскалация, прости господи...
показати весь коментар
20.05.2026 20:53 Відповісти
і крилами махав не дуже сильно - щоб не спровокувати не дай Боже..
показати весь коментар
20.05.2026 20:57 Відповісти
+++
показати весь коментар
20.05.2026 21:26 Відповісти
Вибачайте, але боже треба писати з малої літери.

Второзаконие 5:11
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
показати весь коментар
20.05.2026 21:30 Відповісти
Шоб вони повиздихували всі. Рашисти разом з путлєром. Скоти.
показати весь коментар
20.05.2026 20:54 Відповісти
Всему это НАТО учить нужно... самолет разведчик передает Украине координаты Су-35, взлетает F-16 (хоть Украинский, хоть НАТОвский) и запускает пару ракет которые летят к Су-35 и -1 самолет РФ. Если что, то это Украина сбила... правда для этого нужно "смелости" хоть немного
показати весь коментар
20.05.2026 21:07 Відповісти
Ердоган, а потім і Українці з пригожиним та Ізраїльтяни, довели до відома московитів, наслідки результатів їх авіапорушень!
показати весь коментар
20.05.2026 21:09 Відповісти
да збийте ви вже московита хоч одного лохі штопані , нічого не буде ніякого ядерного попелу , Україна вже 400 збила і нічого
показати весь коментар
20.05.2026 21:14 Відповісти
Забули про "безвідповідальну поведінку". Так при бідоні любили про подібний харасмент говорити.
показати весь коментар
20.05.2026 21:23 Відповісти
Кацапи борзеют . Ось турки би збили кацапів , але їх поки відволікають покупками краденого українського зерна
показати весь коментар
20.05.2026 21:27 Відповісти
А це насправді літак НАТО?
Може якась ступінь ракети Ілона Маска блукає.
показати весь коментар
20.05.2026 21:37 Відповісти
Від англійців соромно чути, що їх літак розвідувальний був беззбройний. Та їхні вболівальники більше духу мають, ніж їх військові
показати весь коментар
20.05.2026 21:38 Відповісти
перехопили це як?
показати весь коментар
20.05.2026 22:00 Відповісти
 
 