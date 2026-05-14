УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14386 відвідувачів онлайн
Новини Перехоплення російських літаків
1 397 13

Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Польські F-16 у небі під час операції перехоплення

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Польща перехопила російський літак над Балтійським морем

Інцидент стався над міжнародними водами Балтійського моря, де польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. За словами міністра, такі дії є черговою провокацією з боку Росії та перевіркою систем протиповітряної оборони.

Косіняк-Камиш наголосив, що польоти з вимкненими транспондерами створюють небезпеку для цивільної та військової авіації.

"Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів", – підкреслив він.

Це вже не перший подібний випадок. Раніше польські винищувачі F-16 перехопили та супроводили над Балтикою два російські літаки Су-30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ на Україну

Автор: 

Польща (9273) літак (3093) винищувач (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Наїпав як азовців в 22 році.
показати весь коментар
14.05.2026 01:48 Відповісти
+6
Коли вже буде - збили у їбіня@ щоб два рази на літати
показати весь коментар
14.05.2026 02:38 Відповісти
+4
невідома вова де наші 1000 бійців?
де мамкіни щясливі сльози, попупоц неукраїнський?
показати весь коментар
14.05.2026 01:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невідома вова де наші 1000 бійців?
де мамкіни щясливі сльози, попупоц неукраїнський?
показати весь коментар
14.05.2026 01:45 Відповісти
Наїпав як азовців в 22 році.
показати весь коментар
14.05.2026 01:48 Відповісти
навіть не хочю за це говорити бо зірвуся на мат, який нікому нічим не допоможе...
показати весь коментар
14.05.2026 01:51 Відповісти
За даними FlightGlobal, станом на 2025 рік, на озброєнні РФ перебуває 29 літаків Іл-20/22 всіх модифікацій.
показати весь коментар
14.05.2026 02:13 Відповісти
жодний літак без розуму пілота не підніметься зі взльотної полоси...
показати весь коментар
14.05.2026 02:51 Відповісти
звужємо круги...
показати весь коментар
14.05.2026 02:53 Відповісти
То літак "конкретний"... Стоянка його - у Пушкіно (Царське Село), під СПБ. До цих пір його пам'ятаю... Якби він заважав НАМ - давно-б, "дістали"... Але він проблеми створює саме країнам Скандінавії та Балтії - Норвегії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Латвії, Естонії... Саме такий у нього, маршрут розвідпольоту...
показати весь коментар
14.05.2026 06:02 Відповісти
Коли вже буде - збили у їбіня@ щоб два рази на літати
показати весь коментар
14.05.2026 02:38 Відповісти
Він літає за межами територіальних вод - не можна...
показати весь коментар
14.05.2026 06:03 Відповісти
Корова здоровенна та відносно тихохідна...от же може бути збита з ПЗРК російського виробництва невідомими "терористами"
показати весь коментар
14.05.2026 06:51 Відповісти
Та я знаю... Просто, немає ні у кого бажання... А у нас "мішеней", і без цього, вистачає...
показати весь коментар
14.05.2026 07:16 Відповісти
польськім винищувачам здоровья и хорошего настроения!!!
показати весь коментар
14.05.2026 04:41 Відповісти
Поляки не турки
Якби збили ненароком, не літали б більше
показати весь коментар
14.05.2026 08:09 Відповісти
 
 