Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Інцидент стався над міжнародними водами Балтійського моря, де польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. За словами міністра, такі дії є черговою провокацією з боку Росії та перевіркою систем протиповітряної оборони.
Косіняк-Камиш наголосив, що польоти з вимкненими транспондерами створюють небезпеку для цивільної та військової авіації.
"Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів", – підкреслив він.
Це вже не перший подібний випадок. Раніше польські винищувачі F-16 перехопили та супроводили над Балтикою два російські літаки Су-30.
де мамкіни щясливі сльози, попупоц неукраїнський?
Якби збили ненароком, не літали б більше