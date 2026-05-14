Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Інцидент стався над міжнародними водами Балтійського моря, де польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. За словами міністра, такі дії є черговою провокацією з боку Росії та перевіркою систем протиповітряної оборони.

Косіняк-Камиш наголосив, що польоти з вимкненими транспондерами створюють небезпеку для цивільної та військової авіації.

"Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів", – підкреслив він.

Це вже не перший подібний випадок. Раніше польські винищувачі F-16 перехопили та супроводили над Балтикою два російські літаки Су-30.

