Польські винищувачі F-16 перехопили російські Су-30 над Балтійським морем
У п’ятницю, 24 квітня, винищувачі F-16 Польщі перехопили та супроводили два російські бойові літаки Су-30, що пролітали над Балтійським морем.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Перехоплення літаків
Зазначається, що авіація РФ летіла в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.
У відомстві додали: такі перехоплення є елементом системи безпеки повітряного простору та спрямовані на ідентифікацію об’єктів, які не дотримуються міжнародних авіаційних процедур. Ці дії дозволяють здійснювати постійну оцінку ситуації та підтримувати безпеку в повітряному просторі.
ДОВІДКА
- Міжнародний повітряний простір не належить жодній країні, зазвичай це зона над морем. Росія, ймовірно, порушує авіаційні правила (наприклад, вимикає транспондери), щоб продемонструвати силу та перевірити реакцію НАТО.
