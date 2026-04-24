Польські винищувачі F-16 перехопили російські Су-30 над Балтійським морем

Фото: Польські винищувачі F-16 / Dowództwo Operacyjne RSZ / Х

У п’ятницю, 24 квітня, винищувачі F-16 Польщі перехопили та супроводили два російські бойові літаки Су-30, що пролітали над Балтійським морем.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Перехоплення літаків

Зазначається, що авіація РФ летіла в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

У відомстві додали: такі перехоплення є елементом системи безпеки повітряного простору та спрямовані на ідентифікацію об’єктів, які не дотримуються міжнародних авіаційних процедур. Ці дії дозволяють здійснювати постійну оцінку ситуації та підтримувати безпеку в повітряному просторі. 

ДОВІДКА

  • Міжнародний повітряний простір не належить жодній країні, зазвичай це зона над морем. Росія, ймовірно, порушує авіаційні правила (наприклад, вимикає транспондери), щоб продемонструвати силу та перевірити реакцію НАТО.

Польські винищувачі збили московські су 30 над балтійским морем ....

буду писати постійно доти це не станиться
24.04.2026 19:11 Відповісти
Давно пора збивати а не перехоплювати.
24.04.2026 19:14 Відповісти
Прилетить кувейтський пілот і всім хана.
24.04.2026 19:15 Відповісти
ні коли не розумів слова "перехопили" у цьому контексті - "поруч політали". Так правильно.
24.04.2026 19:19 Відповісти
Ні..далеко.."побачили очі ППО" і змусили піднятись в повітря винищувачі
24.04.2026 20:14 Відповісти
Немає підстав вважати, що РФ може відкрити новий фронт......
24.04.2026 19:53 Відповісти
 
 