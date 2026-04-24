Польські винищувачі F-16 перехопили російські Су-30 над Балтійським морем

Фото: Польські винищувачі F-16 / Dowództwo Operacyjne RSZ / Х

У п’ятницю, 24 квітня, винищувачі F-16 Польщі перехопили та супроводили два російські бойові літаки Су-30, що пролітали над Балтійським морем.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Перехоплення літаків

Зазначається, що авіація РФ летіла в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

У відомстві додали: такі перехоплення є елементом системи безпеки повітряного простору та спрямовані на ідентифікацію об’єктів, які не дотримуються міжнародних авіаційних процедур. Ці дії дозволяють здійснювати постійну оцінку ситуації та підтримувати безпеку в повітряному просторі.

ДОВІДКА

Міжнародний повітряний простір не належить жодній країні, зазвичай це зона над морем. Росія, ймовірно, порушує авіаційні правила (наприклад, вимикає транспондери), щоб продемонструвати силу та перевірити реакцію НАТО.

