Польские истребители F-16 перехватили российские Су-30 над Балтийским морем
В пятницу, 24 апреля, истребители F-16 Польши перехватили и сопроводили два российских боевых самолета Су-30, пролетевших над Балтийским морем.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Перехват самолетов
Отмечается, что авиация РФ летела в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенными транспондерами. Нарушение воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
В ведомстве добавили: такие перехваты являются элементом системы безопасности воздушного пространства и направлены на идентификацию объектов, которые не соблюдают международные авиационные процедуры. Эти действия позволяют осуществлять постоянную оценку ситуации и поддерживать безопасность в воздушном пространстве.
СПРАВКА
- Международное воздушное пространство не принадлежит ни одной стране, обычно это зона над морем. Россия, вероятно, нарушает авиационные правила (например, отключает транспондеры), чтобы продемонстрировать силу и проверить реакцию НАТО.
Джерело: https://censor.net/ua/n3612264