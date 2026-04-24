Польские истребители F-16 перехватили российские Су-30 над Балтийским морем

Фото: Польські винищувачі F-16 / Dowództwo Operacyjne RSZ / Х

В пятницу, 24 апреля, истребители F-16 Польши перехватили и сопроводили два российских боевых самолета Су-30, пролетевших над Балтийским морем.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Перехват самолетов

Отмечается, что авиация РФ летела в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенными транспондерами. Нарушение воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

В ведомстве добавили: такие перехваты являются элементом системы безопасности воздушного пространства и направлены на идентификацию объектов, которые не соблюдают международные авиационные процедуры. Эти действия позволяют осуществлять постоянную оценку ситуации и поддерживать безопасность в воздушном пространстве. 

СПРАВКА

  • Международное воздушное пространство не принадлежит ни одной стране, обычно это зона над морем. Россия, вероятно, нарушает авиационные правила (например, отключает транспондеры), чтобы продемонстрировать силу и проверить реакцию НАТО.

Польські винищувачі збили московські су 30 над балтійским морем ....

буду писати постійно доти це не станиться
24.04.2026 19:11 Ответить
Давно пора збивати а не перехоплювати.
24.04.2026 19:14 Ответить
Прилетить кувейтський пілот і всім хана.
24.04.2026 19:15 Ответить
ні коли не розумів слова "перехопили" у цьому контексті - "поруч політали". Так правильно.
24.04.2026 19:19 Ответить
Немає підстав вважати, що РФ може відкрити новий фронт......
24.04.2026 19:53 Ответить
 
 