Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Инцидент произошел над международными водами Балтийского моря, где польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. По словам министра, такие действия являются очередной провокацией со стороны России и проверкой систем противовоздушной обороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что полеты с выключенными транспондерами создают опасность для гражданской и военной авиации.

"Каждая подобная провокация встретит немедленную реакцию наших пилотов", – подчеркнул он.

Это уже не первый подобный случай. Ранее польские истребители F-16 перехватили и сопроводили над Балтикой два российских самолета Су-30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину