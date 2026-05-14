Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Инцидент произошел над международными водами Балтийского моря, где польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. По словам министра, такие действия являются очередной провокацией со стороны России и проверкой систем противовоздушной обороны.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что полеты с выключенными транспондерами создают опасность для гражданской и военной авиации.
"Каждая подобная провокация встретит немедленную реакцию наших пилотов", – подчеркнул он.
Это уже не первый подобный случай. Ранее польские истребители F-16 перехватили и сопроводили над Балтикой два российских самолета Су-30.
де мамкіни щясливі сльози, попупоц неукраїнський?
Якби збили ненароком, не літали б більше