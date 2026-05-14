Новости Перехват российских самолетов
Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Польские F-16 в небе во время операции перехвата

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем

Инцидент произошел над международными водами Балтийского моря, где польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. По словам министра, такие действия являются очередной провокацией со стороны России и проверкой систем противовоздушной обороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что полеты с выключенными транспондерами создают опасность для гражданской и военной авиации.

"Каждая подобная провокация встретит немедленную реакцию наших пилотов", – подчеркнул он.

Это уже не первый подобный случай. Ранее польские истребители F-16 перехватили и сопроводили над Балтикой два российских самолета Су-30.

+6
Наїпав як азовців в 22 році.
14.05.2026 01:48 Ответить
+6
Коли вже буде - збили у їбіня@ щоб два рази на літати
14.05.2026 02:38 Ответить
+4
невідома вова де наші 1000 бійців?
де мамкіни щясливі сльози, попупоц неукраїнський?
14.05.2026 01:45 Ответить
навіть не хочю за це говорити бо зірвуся на мат, який нікому нічим не допоможе...
14.05.2026 01:51 Ответить
За даними FlightGlobal, станом на 2025 рік, на озброєнні РФ перебуває 29 літаків Іл-20/22 всіх модифікацій.
14.05.2026 02:13 Ответить
жодний літак без розуму пілота не підніметься зі взльотної полоси...
14.05.2026 02:51 Ответить
звужємо круги...
14.05.2026 02:53 Ответить
То літак "конкретний"... Стоянка його - у Пушкіно (Царське Село), під СПБ. До цих пір його пам'ятаю... Якби він заважав НАМ - давно-б, "дістали"... Але він проблеми створює саме країнам Скандінавії та Балтії - Норвегії, Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Латвії, Естонії... Саме такий у нього, маршрут розвідпольоту...
14.05.2026 06:02 Ответить
Коли вже буде - збили у їбіня@ щоб два рази на літати
14.05.2026 02:38 Ответить
Він літає за межами територіальних вод - не можна...
14.05.2026 06:03 Ответить
Корова здоровенна та відносно тихохідна...от же може бути збита з ПЗРК російського виробництва невідомими "терористами"
14.05.2026 06:51 Ответить
Та я знаю... Просто, немає ні у кого бажання... А у нас "мішеней", і без цього, вистачає...
14.05.2026 07:16 Ответить
польськім винищувачам здоровья и хорошего настроения!!!
14.05.2026 04:41 Ответить
Поляки не турки
Якби збили ненароком, не літали б більше
14.05.2026 08:09 Ответить
 
 