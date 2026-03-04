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Новини Mirage-2000 в небі України Постачання Mirage для України
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Україна очікує додаткові постачання винищувачів Mirage 2000 від Франції, - Міноборони

У ЗСУ показали Mirage 2000 під час бойового завдання

Україна очікує на додаткове постачання французьких літаків Mirage 2000-5. Це стане суттєвим підсилення спроможностей нашої держави у повітрі, оскільки винищувачі ефективно знищують крилаті ракети та ударні дрони, зокрема Shahed.

Інформацію про літаки Mirage 2000 оприлюднило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про Mirage 2000

  • Mirage 2000 – багатоцільові винищувачі, оснащені цифровою авіонікою. Вони мають сучасні радіолокаційні системи та комплекси радіоелектронної боротьби, що значно підвищує їх бойові можливості.

Як поінформували у Міноборони, Dassault Mirage, які отримає Україна, мають клас, наближений до 4++, що вище, ніж у наявних на озброєнні ЗСУ літаків Міг-29. Це глибоко модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за своїми бойовими можливостями, радіолокаційним обладнанням та маневреністю наближені до винищувачів п'ятого покоління.

  • Вони мають покращену авіоніку, легші та більш маневрові за більшість аналогів. Можуть виконувати бойові місії на висоті до 18 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ефективність збиття ракет та дронів – 98%": Повітряні сили показали французький Mirage 2000 в дії. ВIДЕО

Виявлення ворожих цілей

Mirage 2000 мають потужні радари та озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це, наголосили в Міноборони, дозволяє ефективно виявляти й знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони Shahed, "Герань" і "Гербера". Також вони можуть знешкоджувати ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня.

"Таким чином Mirage 2000 важливі для протистояння російському повітряному терору, захист від якого є одним з пріоритетів Плану війни України", - зауважили в оборонному відомстві.

Наявність на озброєнні таких літаків суттєво посилює протиповітряну оборону України, що вкрай актуально під час масових ракетно-дронових атак агресора.

Нагадаємо, перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Для їхнього ефективного застосування українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

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зранку гроші ,ввечері Міражи
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04.03.2026 16:15 Відповісти
Нє-нє, ми передумали вже. Хочемо рафалі.
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04.03.2026 16:21 Відповісти
Ну і для чого все це розповідати? Щоб орки приготовились до появу додаткових літаків Ніколи не думав,що вся Україна це ліга сміху і 95 квартал. Секретність--це також зброя,бо ворог повинен затратити час і ресурси,щоб взнати про щось нове .
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04.03.2026 16:44 Відповісти
Почекайте вони ще селфі будуть робити з цими літаками. Бо шоу - це наше всьо!
Як фотки з фламінгами, як фотки на Яворівському полігоні і так далі.
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04.03.2026 16:58 Відповісти
Французи ще ті союзнички і кинути можуть . А такого лоха як зєля то за щастя .
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04.03.2026 16:58 Відповісти
 
 