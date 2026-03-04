Україна очікує додаткові постачання винищувачів Mirage 2000 від Франції, - Міноборони

Україна очікує на додаткове постачання французьких літаків Mirage 2000-5. Це стане суттєвим підсилення спроможностей нашої держави у повітрі, оскільки винищувачі ефективно знищують крилаті ракети та ударні дрони, зокрема Shahed.

Інформацію про літаки Mirage 2000 оприлюднило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про Mirage 2000

Mirage 2000 – багатоцільові винищувачі, оснащені цифровою авіонікою. Вони мають сучасні радіолокаційні системи та комплекси радіоелектронної боротьби, що значно підвищує їх бойові можливості.

Як поінформували у Міноборони, Dassault Mirage, які отримає Україна, мають клас, наближений до 4++, що вище, ніж у наявних на озброєнні ЗСУ літаків Міг-29. Це глибоко модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за своїми бойовими можливостями, радіолокаційним обладнанням та маневреністю наближені до винищувачів п'ятого покоління.

Вони мають покращену авіоніку, легші та більш маневрові за більшість аналогів. Можуть виконувати бойові місії на висоті до 18 км.

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Виявлення ворожих цілей

Mirage 2000 мають потужні радари та озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це, наголосили в Міноборони, дозволяє ефективно виявляти й знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони Shahed, "Герань" і "Гербера". Також вони можуть знешкоджувати ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня.

"Таким чином Mirage 2000 важливі для протистояння російському повітряному терору, захист від якого є одним з пріоритетів Плану війни України", - зауважили в оборонному відомстві.

Наявність на озброєнні таких літаків суттєво посилює протиповітряну оборону України, що вкрай актуально під час масових ракетно-дронових атак агресора.

Нагадаємо, перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Для їхнього ефективного застосування українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

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