Украина станет центральной темой военного парада во Франции 14 июля, - Le Figaro

Нынешний традиционный военный парад во Франции по случаю Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля, будет посвящен поддержке Украины и демонстрации готовности Запада противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на французское издание Le Figaro.

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Подробнее о параде

По информации журналистов, парад 2026 года на Елисейских полях в Париже по своему размаху существенно превысит прошлогодние показатели. Ожидается, что в марше примут участие около 10 000 военнослужащих (против 7000 в 2025 году). Кроме того, военное командование Франции приняло решение примерно на 30% увеличить количество задействованной тяжелой наземной техники и боевой авиации.

Отмечается, что это мероприятие будет иметь особое политическое значение, поскольку станет последним военным парадом за время каденции действующего президента Эммануэля Макрона.

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Символизм в небе и демонстрация перевооружения

Главным и наиболее зрелищным элементом воздушной части парада станет демонстрация совместного украинско-французского авиационного братства.

Два истребителя Mirage 2000 будут пилотировать украинские и французские летчики. При этом один из боевых самолетов будет символически перекрашен в государственные цвета Украины.

В целом вся концепция будущего парада формировалась французским Генштабом с учетом нынешней критической стратегической ситуации в Европе. Париж стремится наглядно продемонстрировать реальные результаты масштабного перевооружения собственной армии на фоне войны России против Украины.

В параде примут участие французские подразделения, которые были развернуты на восточном фланге НАТО, в частности в Эстонии, Польше и Румынии.

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Саммит "коалиции желающих" в Париже

Парад будет иметь и дипломатическое продолжение. В столицу Франции официально приглашены лидеры и высокопоставленные представители 37 иностранных государств, входящих в так называемую "коалицию желающих" — стран, публично заявивших о своей готовности подписать и предоставить прямые гарантии безопасности Киеву.

Президент Франции Макрон планирует воспользоваться этой возможностью и провести с иностранными делегациями отдельную закрытую встречу.