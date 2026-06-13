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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції, - ЗМІ

Зустріч Зеленського та Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок,16 червня, візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7, яка відбудеться у Франції.

Про це повідомив італійський телеканал Sky Tg24 з посиланням на високопосадовця американської адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 та президентом України Зеленським", — повідомив чиновник журналістам, говорячи про саміт, запланований в Евіані з 15 по 17 червня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

Читайте також: Зеленський під час зустрічі з Трампом домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) саміт (849) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
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Кроме фоток результат будет ? Та отож.
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13.06.2026 18:27 Відповісти
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Кроме фоток результат будет ? Та отож.
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13.06.2026 18:27 Відповісти
Який ви чекаєте результат - бабла знову чи зброї?
Щось напевно дадуть.
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13.06.2026 18:31 Відповісти
За время каденции Трампа нет ни бабла ни оружия. Только несколько контрактов на ремонт и обслуживание ранее поставленной техники, да недавний контракт на поставку комплектов КАБ.
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13.06.2026 18:48 Відповісти
Тільки немає толку з тих зустрічей. Бо між трамбом і зе стоїть *****.
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13.06.2026 18:29 Відповісти
значить з 13 на 14 або 14 на 15 буде обстріл
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13.06.2026 18:30 Відповісти
Янелох, давай, жги опять...
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13.06.2026 18:31 Відповісти
Якому ще єреванi?
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13.06.2026 18:34 Відповісти
У Трампа зіпсований настрій:
...Суддя відхилив прохання президента США зупинити виконання рішення, яке наказувало видалити ім'я Трампа з Центру Кеннеді...
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13.06.2026 18:53 Відповісти
І на хіба?
Одне не може, риже не хоче.
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13.06.2026 19:01 Відповісти
главно дєло, не дати трамп затягнути себе у клітку. А то трамп усіх кого зміг затягнув. Он повну клітку аятол набив, вже не поміщаються. А там ще і навроцький скоро у клітці буде. Сумнівна така компанія.
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13.06.2026 19:04 Відповісти
завтра день народження у Трампа , не забудьте привітати
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13.06.2026 19:29 Відповісти
 
 