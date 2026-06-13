Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції, - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок,16 червня, візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7, яка відбудеться у Франції.

Про це повідомив італійський телеканал Sky Tg24 з посиланням на високопосадовця американської адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 та президентом України Зеленським", — повідомив чиновник журналістам, говорячи про саміт, запланований в Евіані з 15 по 17 червня.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

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