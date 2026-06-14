Зеленський і Трамп провели телефонну розмову, - ЗМІ
У неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.
Лідери провели розмову
Президент України привітав Трампа з днем народження - він сьогодні святкує 80-річчя.
За словами співрозмовника видання, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин.
"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - йдеться у повідомленні.
Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне".
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.
- Однак згодом газета The Guardian повідомила, що на G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського.
Топ коментарі
+4 Eco Earth
показати весь коментар14.06.2026 18:02 Відповісти Посилання
+2 Герхард
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+1 Randall Flag #387882
показати весь коментар14.06.2026 18:00 Відповісти Посилання
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десь осьо так
Туск єхидно побажав йому вдачі
.
я то думав, звідкіль у нас ці кляті ЗЄлені песиголовці ?
а вони з Трускавця, курви поналазили !
Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне". Джерело: https://censor.net/ua/n4008288
А хтось серйозніший це підтверджує?