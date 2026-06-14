Зеленський і Трамп провели телефонну розмову, - ЗМІ

У неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

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Лідери провели розмову

Президент України привітав Трампа з днем народження - він сьогодні святкує 80-річчя.

За словами співрозмовника видання, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - йдеться у повідомленні.

Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.

Однак згодом газета The Guardian повідомила, що на G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського.

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