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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський і Трамп провели телефонну розмову, - ЗМІ

Зеленський та Трамп

У неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

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Лідери провели розмову 

Президент України привітав Трампа з днем народження - він сьогодні святкує 80-річчя. 

За словами співрозмовника видання, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин.

"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - йдеться у повідомленні. 

Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне"

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.
  • Однак згодом газета The Guardian повідомила, що на G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського.

Читайте також: На G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+4
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14.06.2026 18:02 Відповісти
+2
Два дебіла - то є сила. 😁
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14.06.2026 18:02 Відповісти
+1
Чому це взагалі не має значення? Бо через 10 хвилин він зателефонує ***** і забуде про все, що говорив зеленському. Отже розмова відбулася, але її ніби й не було.
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14.06.2026 18:00 Відповісти
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асісяй лизнув на день народження?...
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14.06.2026 17:56 Відповісти
на день народження рудого ЗЄля має лізти в клєтку (октагон)
десь осьо так

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14.06.2026 18:12 Відповісти
наВрочений, до речі, вже поїхав.
Туск єхидно побажав йому вдачі

.
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14.06.2026 18:18 Відповісти
Чому це взагалі не має значення? Бо через 10 хвилин він зателефонує ***** і забуде про все, що говорив зеленському. Отже розмова відбулася, але її ніби й не було.
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14.06.2026 18:00 Відповісти
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14.06.2026 18:02 Відповісти
в сенсі, як в Україні ?
я то думав, звідкіль у нас ці кляті ЗЄлені песиголовці ?
а вони з Трускавця, курви поналазили !

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14.06.2026 18:16 Відповісти
Два дебіла - то є сила. 😁
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14.06.2026 18:02 Відповісти
І фото наочно ілюструє телефонну розмову двох потужників. 😁
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14.06.2026 18:04 Відповісти
Ніхто не розуміє зеленського коли він ******* англійскою мовою .
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14.06.2026 18:02 Відповісти
Не певен, що комусь потрібно його розуміти.
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14.06.2026 18:05 Відповісти
да в принципе со всеми там можно на идишь
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14.06.2026 18:16 Відповісти
Трамп скасував заборони на комерційне рибальство на 500 000 квадратних милях морських заповідників та національних пам'яток у Тихому океані.
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14.06.2026 18:03 Відповісти
Перед Білим домом Трамп влаштував бої без правил - шоб запам"ятали
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14.06.2026 18:06 Відповісти
В усіх семи боях Трамп назве себе переможцем.
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14.06.2026 18:09 Відповісти
ообкакався я з Іраном ще й "зеленого" добряче вимазаю лайном
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14.06.2026 18:08 Відповісти
поздравил с днюхой, сыграл на пианинке
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14.06.2026 18:15 Відповісти
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4008288

Згодом цю інформацію журналістам підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Суспільне". Джерело: https://censor.net/ua/n4008288

А хтось серйозніший це підтверджує?
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14.06.2026 18:25 Відповісти
 
 