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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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На G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського, - The Guardian

Зеленський та Трамп

Наступного тижня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський братимуть участь у саміті G7. Водночас окрема двостороння зустріч між лідерами наразі не запланована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо?

Як повідомив представник Білого дому, під час саміту G7 президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також із лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. Водночас окремих перемовин із президентом України Володимиром Зеленським у програмі американського лідера наразі немає. Цю інформацію також підтвердили джерела, обізнані з підготовкою заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон кличе Трампа на розкішну вечерю у Версаль після G7: обговорять Україну та Іран

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.
  • Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

Читайте також: Зеленський під час зустрічі з Трампом домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) саміт (849) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+4
Зустрітись з Трампом може Усиком, Путлєром, помершими президентами та інопланетяни. Цей рудий ідіот точно залежить від таблеток від маразма.
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14.06.2026 08:31 Відповісти
+4
Логічно - розмовляти має сенс з тим, хто має суб єктність і приймає рішення: з королем Британії або з президентом Франції - так. А сенс витрачати час на розмови з суфлером?
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14.06.2026 08:40 Відповісти
+3
А, вибачте, що обікрав не по ділу, досі 100 мільярдів пояснити куди Зегевара дів не може, чи Трамп був не правий про шалену корупцію, чи бусифіксцію?
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14.06.2026 08:42 Відповісти
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Зустрітись з Трампом може Усиком, Путлєром, помершими президентами та інопланетяни. Цей рудий ідіот точно залежить від таблеток від маразма.
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14.06.2026 08:31 Відповісти
Нууу, таблетки у даному випадку ні до чого. Це просто демонстрація того, щр Зєлєнскій для нього ніхто. Схоже, зустрічсю з Усиком Трамп вирішив шантажувати нашого лідора, змушуючи того нервувати. Щось мені здається, що напруга з поляками теж інспірована Трампом через Наяроцкого. Тут важливо, щоб Зєля не поплив і не ліг під Трампа і його хотєлки і не здав остаточно українські інтереси. Не вміє Зєля тримати саме тактй пресинг - надто самолюбство аелике.
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14.06.2026 08:52 Відповісти
Зе тупий нарк,крадій,зрадник на відміну від того ж Усика!Шантаж тут ні до чого.Пора зебілоїдам дивитись на речі з ясною головою і не будувати якісь ілюзії.Зе вирок для України.
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14.06.2026 09:11 Відповісти
Ви праві, але не Усик керує всім в Україні, тому не Усик може наробити дурниць, які можуть вкрай погіршити ситуацвю у державі. Хоча президент Усик - це ще гірше, ніж президент Зєлєнскій.
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14.06.2026 09:15 Відповісти
Переплюнути ішака не зможе ніхто по дурницям!Усик до влади ніякого відношення не має і ніяких дурниць він не можи зробити.Думайте шановний інколи головою .
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14.06.2026 09:18 Відповісти
Трамп дав зрозуміти ішаку,що він ніхто,якийсь лох .
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14.06.2026 09:24 Відповісти
Ну а як тому Трампу зустрічатись з отим Зелєю з повною колодою козирів?
І пройшло всьго нічого, рік з третиною. Від моменту амбітного обсирання представника воюючого народа України (яким би той засранцем не був) у Овальному кабінеті, до власної обісратості під Ормузом.
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14.06.2026 08:33 Відповісти
А, вибачте, що обікрав не по ділу, досі 100 мільярдів пояснити куди Зегевара дів не може, чи Трамп був не правий про шалену корупцію, чи бусифіксцію?
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14.06.2026 08:42 Відповісти
Мінуси?
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14.06.2026 08:36 Відповісти
Логічно - розмовляти має сенс з тим, хто має суб єктність і приймає рішення: з королем Британії або з президентом Франції - так. А сенс витрачати час на розмови з суфлером?
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14.06.2026 08:40 Відповісти
Причому з людиною яка як німецька порноактриса, готово прийняти скільки завгодно і любій позі😂😂😂
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14.06.2026 08:43 Відповісти
Півтора року тому Трвмп сказав: зеленський не збирається закінчувати війну, він на еій наживається. І вимагав виборів, для подальшої допомоги Україні. Бидло не повірило, почало єднатись навколо Лідора.
Війна триває, пейсатий мародерить
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14.06.2026 09:09 Відповісти
Проти виборів на форумі були ті,що топлять за кордони 1991р,нафронтники і пазітівниє блохери.
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14.06.2026 09:14 Відповісти
Про що можуть розмовляти два нарциси? Кожний занятий собою любимим...
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14.06.2026 09:17 Відповісти
А хто вчора пиНдів шо заплановано?
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14.06.2026 09:20 Відповісти
Апшибочка получилась.Хтось був впевнений у зустрічі і не міг подумати,що такого чувака потужного бортонуть
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14.06.2026 09:22 Відповісти
Трамп зустрічається тільки з путіним та аятолами!! Його Дух Анкоріджу примушує!! Треба цього біса виганяти...разом з рудим маразматиком
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14.06.2026 09:30 Відповісти
Диктатори,фанатики вони не тупі клоуни,не зрадники і не крадії(не палились в публічному просторі).Ось в чому проблема,а ви якісь теорії вибудовуєте
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14.06.2026 09:36 Відповісти
Це мабуть шоб Трамп не відібрав скору перемогу.
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14.06.2026 09:35 Відповісти
Трамп просто немає карт 🤔
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14.06.2026 09:39 Відповісти
Бо нащо зустрічатися коли у кожного вже сформована так обожнювана зе "agenda". Нічого нового і цікавого один одному вже не можуть дати. Карт немає
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14.06.2026 09:44 Відповісти
 
 