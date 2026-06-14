На G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського, - The Guardian
Наступного тижня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський братимуть участь у саміті G7. Водночас окрема двостороння зустріч між лідерами наразі не запланована.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Що відомо?
Як повідомив представник Білого дому, під час саміту G7 президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також із лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. Водночас окремих перемовин із президентом України Володимиром Зеленським у програмі американського лідера наразі немає. Цю інформацію також підтвердили джерела, обізнані з підготовкою заходу.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.
- Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.
Топ коментарі
+4 krot_lub
показати весь коментар14.06.2026 08:31 Відповісти Посилання
+4 Olha Piliashenko
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+3 Першегуб Андрей #551768
показати весь коментар14.06.2026 08:42 Відповісти Посилання
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І пройшло всьго нічого, рік з третиною. Від моменту амбітного обсирання представника воюючого народа України (яким би той засранцем не був) у Овальному кабінеті, до власної обісратості під Ормузом.
Війна триває, пейсатий мародерить