На G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського, - The Guardian

Наступного тижня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський братимуть участь у саміті G7. Водночас окрема двостороння зустріч між лідерами наразі не запланована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Що відомо?

Як повідомив представник Білого дому, під час саміту G7 президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також із лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. Водночас окремих перемовин із президентом України Володимиром Зеленським у програмі американського лідера наразі немає. Цю інформацію також підтвердили джерела, обізнані з підготовкою заходу.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

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