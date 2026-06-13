Макрон кличе Трампа на розкішну вечерю у Версаль після G7: обговорять Україну та Іран

Президент Франції Емманюель Макрон запросив президента США Дональда Трампа на вечерю у Версальському палаці після саміту G7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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Версаль як місце для важливих розмов

Вечеря має відбутися у середу після завершення саміту G7 в Евіан-ле-Бен. Там американський президент планує провести низку двосторонніх зустрічей і взяти участь у робочих сесіях із лідерами союзників.

Раніше французький лідер пропонував провести зустріч у форматі віч-на-віч, однак підтвердження з боку Білого дому довго не було. У суботу Єлисейський палац офіційно підтвердив, що вечеря відбудеться.

Очікується, що Трамп прибуде до Франції в понеділок. Спочатку запланована двостороння зустріч із Макроном, після чого відбудеться офіційне привітання та робоча вечеря.

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Теми саміту: Україна, Іран і економіка

Європейські лідери розраховують підняти під час саміту кілька ключових тем. Йдеться про війну в Україні, ситуацію навколо Ірану, а також економічні питання.

Минулого року президент США достроково залишив саміт через напруженість із Іраном. Цього разу європейські партнери намагаються утримати його до завершення заходу.

Запрошення до Версаля також розглядають як дипломатичний жест. Воно може бути спробою зацікавити американського президента, зважаючи на його прихильність до розкішних інтер’єрів.

Раніше ми писали, що на саміт G7 також запрошено президента України Володимира Зеленського

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