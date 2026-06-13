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Новини Саміт G7
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Макрон кличе Трампа на розкішну вечерю у Версаль після G7: обговорять Україну та Іран

Макрон покликав Трампа на вечерю у Версаль поговорити про Україну та Іран

Президент Франції Емманюель Макрон запросив президента США Дональда Трампа на вечерю у Версальському палаці після саміту G7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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Версаль як місце для важливих розмов

Вечеря має відбутися у середу після завершення саміту G7 в Евіан-ле-Бен. Там американський президент планує провести низку двосторонніх зустрічей і взяти участь у робочих сесіях із лідерами союзників.

Раніше французький лідер пропонував провести зустріч у форматі віч-на-віч, однак підтвердження з боку Білого дому довго не було. У суботу Єлисейський палац офіційно підтвердив, що вечеря відбудеться.

Очікується, що Трамп прибуде до Франції в понеділок. Спочатку запланована двостороння зустріч із Макроном, після чого відбудеться офіційне привітання та робоча вечеря.

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Теми саміту: Україна, Іран і економіка

Європейські лідери розраховують підняти під час саміту кілька ключових тем. Йдеться про війну в Україні, ситуацію навколо Ірану, а також економічні питання.

Минулого року президент США достроково залишив саміт через напруженість із Іраном. Цього разу європейські партнери намагаються утримати його до завершення заходу.

Запрошення до Версаля також розглядають як дипломатичний жест. Воно може бути спробою зацікавити американського президента, зважаючи на його прихильність до розкішних інтер’єрів.

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Автор: 

G-7 G7 (1122) Франція (3347) Трамп Дональд (8933) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+2
И колокольчик подарить... И бусы...
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13.06.2026 21:52 Відповісти
+2
в @альну залу?...
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13.06.2026 22:01 Відповісти
+1
Трампона вже нічого не вставляє після епштейна.
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13.06.2026 21:51 Відповісти
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Якби Макрон зразу запропонував і афтепаті Трампу, звісно з дівчатками, то може про щось і домовились би.
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13.06.2026 21:47 Відповісти
Он сам управится.Без девачек.
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13.06.2026 21:56 Відповісти
Якшо не буде Маніного самогону - шож там шикарного - так, зустріч якихось пройдисвітів.
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13.06.2026 21:48 Відповісти
Трампона вже нічого не вставляє після епштейна.
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13.06.2026 21:51 Відповісти
И колокольчик подарить... И бусы...
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13.06.2026 21:52 Відповісти
Жаби будуть їсти ?
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13.06.2026 21:56 Відповісти
Будуть обговорювати Україну та інші страви.
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13.06.2026 21:58 Відповісти
та крові йому гарячої ...під* філ амеріканський...допомагає ху* лу знищювати українців та Україну !!!...
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13.06.2026 22:00 Відповісти
в @альну залу?...
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13.06.2026 22:01 Відповісти
Покаже як то має бути, а то трампло там щось в себе незрозуміле будує
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13.06.2026 22:09 Відповісти
Тільки хай "більш потужні" памперси вдягає😂
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13.06.2026 22:14 Відповісти
Хліба і видовищ": на днюху Трампа, завтра в Білому домі вперше будуть організовані UFC бої. (с)
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13.06.2026 22:47 Відповісти
Макрон хоче щоб трамп після Версаля приїхав та розламав бальну залу і почав по новій, ще масштабніше, і золота побільше...
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13.06.2026 22:52 Відповісти
Пристойні люди цю патлату ***** и чистить туалет не покличуть. Розкішна вечеря....Тьфу,*****... Позорище.
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13.06.2026 23:02 Відповісти
 
 