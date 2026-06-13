Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу Сувальського коридору
16–26 червня у стратегічно важливій зоні поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні навчання "Gallant Boar 2026". Під час маневрів литовські бійці тренуватимуться разом із військовими збройних сил Польщі та Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lrytas.
Що відомо про мету навчань?
Зазначається, що ключове завдання міжнародних навчань "Gallant Boar 2026" полягає у проведенні спільних військових операцій та координації дій між силами союзників.
Під час навчань значна увага приділятиметься підвищенню бойової готовності країн.
Крім того, союзники вдосконалюватимуть навички, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного захисту цього географічно важливого відрізка.
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єніки бєніки щльоц
отакі навчання?
балтійци!
вам п*зда, якщо дійсно кацапи вирішать атакувати!
але, особисто я, благаю всіх богів, що б ***** прийняв рішення вломитися до балтії!!!!!
от, прямо вже в липні!
Це ж такий важливий для всієї планети перешеек.