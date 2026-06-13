Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу Сувальського коридору

16–26 червня у стратегічно важливій зоні поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні навчання "Gallant Boar 2026". Під час маневрів литовські бійці тренуватимуться разом із військовими збройних сил Польщі та Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lrytas.

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Що відомо про мету навчань?

Зазначається, що ключове завдання міжнародних навчань "Gallant Boar 2026" полягає у проведенні спільних військових операцій та координації дій між силами союзників.

Під час навчань значна увага приділятиметься підвищенню бойової готовності країн.

Крім того, союзники вдосконалюватимуть навички, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного захисту цього географічно важливого відрізка.

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