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Новини Навчання країн НАТО
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Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу Сувальського коридору

Литовські військові

16–26 червня у стратегічно важливій зоні поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні навчання "Gallant Boar 2026". Під час маневрів литовські бійці тренуватимуться разом із військовими збройних сил Польщі та Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lrytas.

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Що відомо про мету навчань? 

Зазначається, що ключове завдання міжнародних навчань "Gallant Boar 2026" полягає у проведенні спільних військових операцій та координації дій між силами союзників.

Під час навчань значна увага приділятиметься підвищенню бойової готовності країн.

Крім того, союзники вдосконалюватимуть навички, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного захисту цього географічно важливого відрізка.

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Литва (2694) Польща (9370) Франція (3347) навчання (710)
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отакі навчання?

балтійци!
вам п*зда, якщо дійсно кацапи вирішать атакувати!

але, особисто я, благаю всіх богів, що б ***** прийняв рішення вломитися до балтії!!!!!
от, прямо вже в липні!
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13.06.2026 17:50 Відповісти
Всі, хто має спільний кордон з *********, тобто Латвія, Естонія, Фінляндія, Норвегія мали б теж приєднатися і попрактикуватися в дератизації.
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13.06.2026 17:52 Відповісти
Та там усім треба приєднатися - і Автралії з Новою Зеландією теж.
Це ж такий важливий для всієї планети перешеек.
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13.06.2026 18:11 Відповісти
 
 