НАТО скоротить масштаб навчань у Балтійському морі через перекидання сил в інші регіони

З 4 по 20 червня країни НАТО проведуть у Балтійському морі щорічні військово-морські навчання BALTOPS.

Цьогорічні маневри стануть найбільшими військово-морськими навчаннями в Балтійському морі з початку 2026 року, однак їхній масштаб буде меншим, ніж торік.

Контингент скоротили майже вдвічі

У навчаннях візьмуть участь близько 20 кораблів із 15 країн НАТО та приблизно 6 тисяч військовослужбовців.

Це майже удвічі менше, ніж під час попередніх навчань.

За словами представників Альянсу, скорочення кількості кораблів і військових пов'язане з тим, що частина ресурсів наразі задіяна в інших стратегічно важливих регіонах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході та в Арктиці.

НАТО демонструватиме готовність до захисту Балтії

Одним із головних завдань навчань стане відпрацювання захисту морських комунікацій та логістичних маршрутів поблизу шведського острова Готланд.

У НАТО наголошують, що країни Балтії значною мірою залежать від морського сполучення з іншими членами Альянсу, тому безпека транспортних маршрутів залишається одним із ключових питань оборони регіону.

В Альянсі також зазначають, що навчання мають продемонструвати Росії згуртованість союзників та готовність реагувати на можливі загрози.

США направлять командний корабель

Сполучені Штати забезпечать участь у навчаннях флагманського командного корабля Mount Whitney.

Його залучення відбувається на тлі дискусій щодо майбутньої ролі Вашингтона в НАТО та можливого перегляду обсягів американської військової присутності в окремих регіонах світу.

Українські ВМС вперше в історії НАТО очолили управління силами на масштабних навчаннях