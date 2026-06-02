НАТО скоротить масштаб навчань у Балтійському морі через перекидання сил в інші регіони
З 4 по 20 червня країни НАТО проведуть у Балтійському морі щорічні військово-морські навчання BALTOPS.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Цьогорічні маневри стануть найбільшими військово-морськими навчаннями в Балтійському морі з початку 2026 року, однак їхній масштаб буде меншим, ніж торік.
Контингент скоротили майже вдвічі
У навчаннях візьмуть участь близько 20 кораблів із 15 країн НАТО та приблизно 6 тисяч військовослужбовців.
Це майже удвічі менше, ніж під час попередніх навчань.
За словами представників Альянсу, скорочення кількості кораблів і військових пов'язане з тим, що частина ресурсів наразі задіяна в інших стратегічно важливих регіонах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході та в Арктиці.
НАТО демонструватиме готовність до захисту Балтії
Одним із головних завдань навчань стане відпрацювання захисту морських комунікацій та логістичних маршрутів поблизу шведського острова Готланд.
У НАТО наголошують, що країни Балтії значною мірою залежать від морського сполучення з іншими членами Альянсу, тому безпека транспортних маршрутів залишається одним із ключових питань оборони регіону.
В Альянсі також зазначають, що навчання мають продемонструвати Росії згуртованість союзників та готовність реагувати на можливі загрози.
США направлять командний корабель
Сполучені Штати забезпечать участь у навчаннях флагманського командного корабля Mount Whitney.
Його залучення відбувається на тлі дискусій щодо майбутньої ролі Вашингтона в НАТО та можливого перегляду обсягів американської військової присутності в окремих регіонах світу.
