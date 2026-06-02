НАТО сократит масштаб учений в Балтийском море из-за переброски сил в другие регионы

С 4 по 20 июня страны НАТО проведут в Балтийском море ежегодные военно-морские учения BALTOPS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Нынешние маневры станут крупнейшими военно-морскими учениями в Балтийском море с начала 2026 года, однако их масштаб будет меньше, чем в прошлом году.

Контингент сократили почти вдвое

В учениях примут участие около 20 кораблей из 15 стран НАТО и примерно 6 тысяч военнослужащих.

Это почти вдвое меньше, чем во время предыдущих учений.

По словам представителей Альянса, сокращение количества кораблей и военных связано с тем, что часть ресурсов в настоящее время задействована в других стратегически важных регионах, в частности в Ормузском проливе на Ближнем Востоке и в Арктике.

НАТО продемонстрирует готовность к защите Балтии

Одной из главных задач учений станет отработка защиты морских коммуникаций и логистических маршрутов вблизи шведского острова Готланд.

В НАТО отмечают, что страны Балтии в значительной степени зависят от морского сообщения с другими членами Альянса, поэтому безопасность транспортных маршрутов остается одним из ключевых вопросов обороны региона.

В Альянсе также отмечают, что учения должны продемонстрировать России сплоченность союзников и готовность реагировать на возможные угрозы.

США направят командный корабль

Соединенные Штаты обеспечат участие в учениях флагманского командного корабля Mount Whitney.

Его привлечение происходит на фоне дискуссий о будущей роли Вашингтона в НАТО и возможном пересмотре объемов американского военного присутствия в отдельных регионах мира.

