Германия перебросила в Литву 2 танковых батальона: стартовали масштабные учения НАТО у границ РФ

В Литву прибыли два батальона Бундесвера с танками Leopard и бронемашинами Puma для участия в масштабных учениях "Щит свободы". Маневры с участием почти 3 тысяч военных из восьми стран НАТО стали очередным этапом развертывания германской бригады на восточном фланге Альянса в ответ на угрозу со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство dpa.

"В Литву для проведения учений "Щит свободы" на паромном и железнодорожном транспорте были отправлены еще два батальона, вооруженные танками Leopard и бронетранспортерами Puma", - сообщил представитель 45-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Германии.

Как будут проходить учения

  • Для проведения учений на военном полигоне Пабраде соберутся около 2 900 военнослужащих, из которых 2 300 – германские солдаты.
  • К маневрам будет привлечено около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.
  • Военные пройдут подготовку "в реальных условиях с использованием всех элементов современного поля боя", в частности беспилотников, минометов, артиллерии, ударных вертолетов, боевых танков и бронетранспортеров.

Почему развернули бригаду в Литве

Германия развернула эту бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность германской бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

В настоящее время в стране дислоцируется около 1 800 военнослужащих этого подразделения.

Два батальона, развернутые для проведения учений, должны быть полностью передислоцированы в Литву, как только эта страна завершит создание необходимой инфраструктуры.

Не потрібно було нічого проводити і втрачати купу техніки,як і на курщині.Можна по Оріксі оцінити втрати.В москалів вони звісно більші,але з української сторони великі втрати.Ніхто більше бронітехніки не надасть.
І хто ж тепер буде купувати ці танки?
А як випрошували українці у Німеччини ці Leopard 3 роки тому!
Як то кажуть «дорога ложка до обіду».
Мечта дроноводов? Как они отстали от жизни со своими танками....
Так німці надали танки.Плюс 100 танків нічого би не вирішило.
Aналіз літньо-осінньої кампанії 2023 року на Мелітопольському напрямку підтверджує, що операція не досягла поставлених цілей через затримкy передачі західних танків (Leopard, Challenger, Abrams).
Це дало противнику критично важливе вікно у кілька місяців.
Росіяни встигли побудувати «Лінію Суровікіна».
За час, поки ЗСУ чекали на бронетехніку та формували нові бригади, російські інженерні війська створили одну з наймасштабніших оборонних систем у ******** військовій історії.
Кількість переданих танків і БМП була суттєво меншою за початкові запити України для прориву такої глибокої оборони. Крім того:
Гостро бракувало важкої інженерної техніки для розмінування.
Західна бронетехніка без належного прикриття з повітря та без достатньої кількості ППО ставала вразливою для російської авіації (гелікоптерів Ка-52) та ударних БпЛА.
Там хіба що тисячі одиниць потрібні були.А таку кількість ніхто не дасть.
І жодного слова в тому аналізі - більше ніж пів року гнида та йього шакаліна зграя, кожного дня розповідала по всім засобам інформації - скоро буде великий наступ, ну дуже скоро - ну не ідіоти ж рашисти, як це виставояв та виставляє український корпус пропаганди.
Так танки все одно їздять.І з нашої сторони їздять.
Але інші задачі виконують в інших умовах. Чому вони там навчаються - хз.
Україна багато втратила західної техніки в контрнаступах.Її вже ніхто не дасть більше.
Якщо і буде удар, то з Білорашки, там потрібно максимум уваги.
А ось і кавалерія, спізнилася тільки років мінімум на пʼять.
Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності.

Сподіваюсь, до цього часу хоча б встигнуть наварити "мангали" на ці мішені? Чи цьому вони ще не навчились?
Танки хiба-що вiд бродячих собак захистять.
Нічого віна в Україні європейців не навчила...
