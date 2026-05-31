Германия перебросила в Литву 2 танковых батальона: стартовали масштабные учения НАТО у границ РФ
В Литву прибыли два батальона Бундесвера с танками Leopard и бронемашинами Puma для участия в масштабных учениях "Щит свободы". Маневры с участием почти 3 тысяч военных из восьми стран НАТО стали очередным этапом развертывания германской бригады на восточном фланге Альянса в ответ на угрозу со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство dpa.
"В Литву для проведения учений "Щит свободы" на паромном и железнодорожном транспорте были отправлены еще два батальона, вооруженные танками Leopard и бронетранспортерами Puma", - сообщил представитель 45-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Германии.
Как будут проходить учения
- Для проведения учений на военном полигоне Пабраде соберутся около 2 900 военнослужащих, из которых 2 300 – германские солдаты.
- К маневрам будет привлечено около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.
- Военные пройдут подготовку "в реальных условиях с использованием всех элементов современного поля боя", в частности беспилотников, минометов, артиллерии, ударных вертолетов, боевых танков и бронетранспортеров.
Почему развернули бригаду в Литве
Германия развернула эту бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность германской бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.
В настоящее время в стране дислоцируется около 1 800 военнослужащих этого подразделения.
Два батальона, развернутые для проведения учений, должны быть полностью передислоцированы в Литву, как только эта страна завершит создание необходимой инфраструктуры.
А як випрошували українці у Німеччини ці Leopard 3 роки тому!
Як то кажуть «дорога ложка до обіду».
Це дало противнику критично важливе вікно у кілька місяців.
Росіяни встигли побудувати «Лінію Суровікіна».
За час, поки ЗСУ чекали на бронетехніку та формували нові бригади, російські інженерні війська створили одну з наймасштабніших оборонних систем у ******** військовій історії.
Гостро бракувало важкої інженерної техніки для розмінування.
Західна бронетехніка без належного прикриття з повітря та без достатньої кількості ППО ставала вразливою для російської авіації (гелікоптерів Ка-52) та ударних БпЛА.
Сподіваюсь, до цього часу хоча б встигнуть наварити "мангали" на ці мішені? Чи цьому вони ще не навчились?