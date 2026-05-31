Германия перебросила в Литву 2 танковых батальона: стартовали масштабные учения НАТО у границ РФ

В Литву прибыли два батальона Бундесвера с танками Leopard и бронемашинами Puma для участия в масштабных учениях "Щит свободы". Маневры с участием почти 3 тысяч военных из восьми стран НАТО стали очередным этапом развертывания германской бригады на восточном фланге Альянса в ответ на угрозу со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство dpa.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Литву для проведения учений "Щит свободы" на паромном и железнодорожном транспорте были отправлены еще два батальона, вооруженные танками Leopard и бронетранспортерами Puma", - сообщил представитель 45-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Германии.

Читайте: Италия отправляет войска и истребители в Румынию для учений против угрозы дронов РФ

Как будут проходить учения

Для проведения учений на военном полигоне Пабраде соберутся около 2 900 военнослужащих, из которых 2 300 – германские солдаты.

К маневрам будет привлечено около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.

Военные пройдут подготовку "в реальных условиях с использованием всех элементов современного поля боя", в частности беспилотников, минометов, артиллерии, ударных вертолетов, боевых танков и бронетранспортеров.

Почему развернули бригаду в Литве

Германия развернула эту бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность германской бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

В настоящее время в стране дислоцируется около 1 800 военнослужащих этого подразделения.

Два батальона, развернутые для проведения учений, должны быть полностью передислоцированы в Литву, как только эта страна завершит создание необходимой инфраструктуры.

Читайте: НАТО проводит учения вдоль границ России с привлечением Украины