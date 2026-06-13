Макрон приглашает Трампа на роскошный ужин в Версаль после G7: обсудят Украину и Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа на ужин в Версальский дворец после саммита G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Версаль как место для важных бесед

Ужин должен состояться в среду после завершения саммита G7 в Эвиан-ле-Бен. Там американский президент планирует провести ряд двусторонних встреч и принять участие в рабочих сессиях с лидерами союзников.

Ранее французский лидер предлагал провести встречу в формате один на один, однако подтверждения со стороны Белого дома долго не было. В субботу Елисейский дворец официально подтвердил, что ужин состоится.

Ожидается, что Трамп прибудет во Францию в понедельник. Сначала запланирована двусторонняя встреча с Макроном, после чего состоится официальное приветствие и рабочий ужин.

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Темы саммита: Украина, Иран и экономика

Европейские лидеры рассчитывают поднять во время саммита несколько ключевых тем. Речь идет о войне в Украине, ситуации вокруг Ирана, а также экономических вопросах.

В прошлом году президент США досрочно покинул саммит из-за напряженности с Ираном. На этот раз европейские партнеры пытаются удержать его до завершения мероприятия.

Приглашение в Версаль также рассматривают как дипломатический жест. Оно может быть попыткой заинтересовать американского президента, учитывая его пристрастие к роскошным интерьерам.

Ранее мы писали, что на саммит G7 также приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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