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Новости Саммит G7
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Макрон приглашает Трампа на роскошный ужин в Версаль после G7: обсудят Украину и Иран

Макрон пригласил Трампа на ужин в Версаль, чтобы поговорить об Украине и Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа на ужин в Версальский дворец после саммита G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Версаль как место для важных бесед

Ужин должен состояться в среду после завершения саммита G7 в Эвиан-ле-Бен. Там американский президент планирует провести ряд двусторонних встреч и принять участие в рабочих сессиях с лидерами союзников.

Ранее французский лидер предлагал провести встречу в формате один на один, однако подтверждения со стороны Белого дома долго не было. В субботу Елисейский дворец официально подтвердил, что ужин состоится.

Ожидается, что Трамп прибудет во Францию в понедельник. Сначала запланирована двусторонняя встреча с Макроном, после чего состоится официальное приветствие и рабочий ужин.

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Темы саммита: Украина, Иран и экономика

Европейские лидеры рассчитывают поднять во время саммита несколько ключевых тем. Речь идет о войне в Украине, ситуации вокруг Ирана, а также экономических вопросах.

В прошлом году президент США досрочно покинул саммит из-за напряженности с Ираном. На этот раз европейские партнеры пытаются удержать его до завершения мероприятия.

Приглашение в Версаль также рассматривают как дипломатический жест. Оно может быть попыткой заинтересовать американского президента, учитывая его пристрастие к роскошным интерьерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа вынесет предложения по переговорам с Россией на уровень G7 и ЕС

Автор: 

G7 (909) Франция (3739) Трамп Дональд (8195) Макрон Эмманюэль (1620)
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Топ комментарии
+2
И колокольчик подарить... И бусы...
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13.06.2026 21:52 Ответить
+2
в @альну залу?...
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13.06.2026 22:01 Ответить
+1
Золотий душ з малолєтками буде???😬
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13.06.2026 21:49 Ответить
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Якби Макрон зразу запропонував і афтепаті Трампу, звісно з дівчатками, то може про щось і домовились би.
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13.06.2026 21:47 Ответить
Он сам управится.Без девачек.
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13.06.2026 21:56 Ответить
Якшо не буде Маніного самогону - шож там шикарного - так, зустріч якихось пройдисвітів.
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13.06.2026 21:48 Ответить
Трампона вже нічого не вставляє після епштейна.
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13.06.2026 21:51 Ответить
И колокольчик подарить... И бусы...
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13.06.2026 21:52 Ответить
Жаби будуть їсти ?
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13.06.2026 21:56 Ответить
Будуть обговорювати Україну та інші страви.
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13.06.2026 21:58 Ответить
та крові йому гарячої ...під* філ амеріканський...допомагає ху* лу знищювати українців та Україну !!!...
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13.06.2026 22:00 Ответить
в @альну залу?...
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13.06.2026 22:01 Ответить
Покаже як то має бути, а то трампло там щось в себе незрозуміле будує
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13.06.2026 22:09 Ответить
Тільки хай "більш потужні" памперси вдягає😂
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13.06.2026 22:14 Ответить
Хліба і видовищ": на днюху Трампа, завтра в Білому домі вперше будуть організовані UFC бої. (с)
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13.06.2026 22:47 Ответить
Макрон хоче щоб трамп після Версаля приїхав та розламав бальну залу і почав по новій, ще масштабніше, і золота побільше...
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13.06.2026 22:52 Ответить
 
 