На G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, - The Guardian

На следующей неделе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G7. При этом отдельная двусторонняя встреча между лидерами пока не запланирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Что известно?

Как сообщил представитель Белого дома, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. В то же время отдельных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в программе американского лидера пока нет. Эту информацию также подтвердили источники, знакомые с подготовкой мероприятия.

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Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.

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