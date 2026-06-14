На G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, - The Guardian
На следующей неделе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G7. При этом отдельная двусторонняя встреча между лидерами пока не запланирована.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Что известно?
Как сообщил представитель Белого дома, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. В то же время отдельных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в программе американского лидера пока нет. Эту информацию также подтвердили источники, знакомые с подготовкой мероприятия.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.
- Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.
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+12 Olha Piliashenko
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