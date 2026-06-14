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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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На G7 не запланирована двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, - The Guardian

Зеленский и Трамп

На следующей неделе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G7. При этом отдельная двусторонняя встреча между лидерами пока не запланирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Что известно?

Как сообщил представитель Белого дома, во время саммита G7 президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Индии. В то же время отдельных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в программе американского лидера пока нет. Эту информацию также подтвердили источники, знакомые с подготовкой мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон приглашает Трампа на роскошный ужин в Версале после G7: обсудят Украину и Иран

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 во Франции.
  • Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.

Читайте также: Зеленский во время встречи с Трампом договорился о пакете ракет PAC-3 для Patriot

Автор: 

Зеленский Владимир (24503) саммит (1242) Трамп Дональд (8200)
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Топ комментарии
+12
Логічно - розмовляти має сенс з тим, хто має суб єктність і приймає рішення: з королем Британії або з президентом Франції - так. А сенс витрачати час на розмови з суфлером?
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14.06.2026 08:40 Ответить
+12
А, вибачте, що обікрав не по ділу, досі 100 мільярдів пояснити куди Зегевара дів не може, чи Трамп був не правий про шалену корупцію, чи бусифіксцію?
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14.06.2026 08:42 Ответить
+9
Причому з людиною яка як німецька порноактриса, готово прийняти скільки завгодно і любій позі😂😂😂
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14.06.2026 08:43 Ответить
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Зустрітись з Трампом може Усиком, Путлєром, помершими президентами та інопланетяни. Цей рудий ідіот точно залежить від таблеток від маразма.
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14.06.2026 08:31 Ответить
Нууу, таблетки у даному випадку ні до чого. Це просто демонстрація того, щр Зєлєнскій для нього ніхто. Схоже, зустрічсю з Усиком Трамп вирішив шантажувати нашого лідора, змушуючи того нервувати. Щось мені здається, що напруга з поляками теж інспірована Трампом через Наяроцкого. Тут важливо, щоб Зєля не поплив і не ліг під Трампа і його хотєлки і не здав остаточно українські інтереси. Не вміє Зєля тримати саме тактй пресинг - надто самолюбство аелике.
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14.06.2026 08:52 Ответить
Зе тупий нарк,крадій,зрадник на відміну від того ж Усика!Шантаж тут ні до чого.Пора зебілоїдам дивитись на речі з ясною головою і не будувати якісь ілюзії.Зе вирок для України.
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14.06.2026 09:11 Ответить
Ви праві, але не Усик керує всім в Україні, тому не Усик може наробити дурниць, які можуть вкрай погіршити ситуацвю у державі. Хоча президент Усик - це ще гірше, ніж президент Зєлєнскій.
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14.06.2026 09:15 Ответить
Переплюнути ішака не зможе ніхто по дурницям!Усик до влади ніякого відношення не має і ніяких дурниць він не можи зробити.Думайте шановний інколи головою .
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14.06.2026 09:18 Ответить
Трамп дав зрозуміти ішаку,що він ніхто,якийсь лох .
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14.06.2026 09:24 Ответить
Це ще не перевірено, але краще й не есперементувати!
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14.06.2026 11:03 Ответить
Передбачити мудрий наріт нажаль неможливо.Все може бути
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14.06.2026 11:24 Ответить
зе хоч чтото делает а твой пуйло сидит в бункере - сначала смотри на свого пуйла а потом коменты давай про Украину
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14.06.2026 11:34 Ответить
вася,це вже застаріла методичка,діставай нову .
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14.06.2026 11:37 Ответить
Ну а як тому Трампу зустрічатись з отим Зелєю з повною колодою козирів?
І пройшло всьго нічого, рік з третиною. Від моменту амбітного обсирання представника воюючого народа України (яким би той засранцем не був) у Овальному кабінеті, до власної обісратості під Ормузом.
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14.06.2026 08:33 Ответить
А, вибачте, що обікрав не по ділу, досі 100 мільярдів пояснити куди Зегевара дів не може, чи Трамп був не правий про шалену корупцію, чи бусифіксцію?
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14.06.2026 08:42 Ответить
Мінуси?
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14.06.2026 08:36 Ответить
Логічно - розмовляти має сенс з тим, хто має суб єктність і приймає рішення: з королем Британії або з президентом Франції - так. А сенс витрачати час на розмови з суфлером?
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14.06.2026 08:40 Ответить
Причому з людиною яка як німецька порноактриса, готово прийняти скільки завгодно і любій позі😂😂😂
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14.06.2026 08:43 Ответить
Півтора року тому Трвмп сказав: зеленський не збирається закінчувати війну, він на еій наживається. І вимагав виборів, для подальшої допомоги Україні. Бидло не повірило, почало єднатись навколо Лідора.
Війна триває, пейсатий мародерить
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14.06.2026 09:09 Ответить
Проти виборів на форумі були ті,що топлять за кордони 1991р,нафронтники і пазітівниє блохери.
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14.06.2026 09:14 Ответить
Про що можуть розмовляти два нарциси? Кожний занятий собою любимим...
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14.06.2026 09:17 Ответить
А хто вчора пиНдів шо заплановано?
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14.06.2026 09:20 Ответить
Апшибочка получилась.Хтось був впевнений у зустрічі і не міг подумати,що такого чувака потужного бортонуть
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14.06.2026 09:22 Ответить
Ну а хто там у нас "має доступ до тіла" Трумпа?
Послиця Стефанішина під слідством, і непоймихто якийсь Уморов, котрий чомусь досі прогулює бесіди зі слідчими...
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14.06.2026 10:36 Ответить
Трамп зустрічається тільки з путіним та аятолами!! Його Дух Анкоріджу примушує!! Треба цього біса виганяти...разом з рудим маразматиком
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14.06.2026 09:30 Ответить
Диктатори,фанатики вони не тупі клоуни,не зрадники і не крадії(не палились в публічному просторі).Ось в чому проблема,а ви якісь теорії вибудовуєте
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14.06.2026 09:36 Ответить
Це мабуть шоб Трамп не відібрав скору перемогу.
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14.06.2026 09:35 Ответить
Трамп просто немає карт 🤔
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14.06.2026 09:39 Ответить
Бо нащо зустрічатися коли у кожного вже сформована так обожнювана зе "agenda". Нічого нового і цікавого один одному вже не можуть дати. Карт немає
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14.06.2026 09:44 Ответить
Хто такий Трамп ? - Трамп то капіталіст який створив свою імперію , людина яка заробляє . А хто такий зеленський - то психопат який транжирить і клянчить гроші , він зі своєю зеленою шоблою навіть вкрасти не вміють , настільки тупорилі .
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14.06.2026 10:23 Ответить
Ну, якщо 6 банкротств то "імперія", тоді так.
Якщо просране казино то "бізнес навички", тоді беззаперечно.
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14.06.2026 10:32 Ответить
Тернисті шляхи на острів Епштейна...
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14.06.2026 12:09 Ответить
Водночас окрема двостороння зустріч між лідерами наразі не запланована. "трампон" відкрито дає світовим політикам приклад,що із "зегаварою" немає про що говорити
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14.06.2026 10:32 Ответить
це в них не запланована, в Ішака запланована, десь біля вбиральні відбудеться "коротка розмова" ... як вже було
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14.06.2026 11:43 Ответить
І не буде
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14.06.2026 12:07 Ответить
 
 