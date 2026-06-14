Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями телефонної розмови із очільником США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Привітання Трампа з днем народження

"Щойно провів чудову розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України", - розповів Зеленський.

Вдячність за зброю

Також український лідер подякував йому за всю підтримку, яку США надають Україні.

"І важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів", - зазначив очільник держави.

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Ситуація на фронті

Крім того, сторони "обговорили те, що може допомогти наблизити мир в Україні зараз". Зеленський також поінформував американського лідера про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася позиція України.

Зустріч на саміті G7

"Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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