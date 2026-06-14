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Новини Мирні перемовини Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир

Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями телефонної розмови із очільником США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Привітання Трампа з днем народження

"Щойно провів чудову розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України", - розповів Зеленський.

Вдячність за зброю

Також український лідер подякував йому за всю підтримку, яку США надають Україні.

"І важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів", - зазначив очільник держави.

Читайте також: На G7 не заплановано двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського, - The Guardian

Ситуація на фронті

Крім того, сторони "обговорили те, що може допомогти наблизити мир в Україні зараз". Зеленський також поінформував американського лідера про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася позиція України. 

Зустріч на саміті G7

"Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - підсумував Зеленський. 

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті G7 у Франції, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) допомога (9211) США (26750) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+9
А лікарі при розмові були присутні?
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14.06.2026 18:43 Відповісти
+9
та це як в анекдоті бородатому: Кури, звичайно, всі сдохли, але скільки ще ідей було, щоб їх вилікувати!😬
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14.06.2026 18:44 Відповісти
+5
У блазня є ідеї. 😁
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14.06.2026 18:45 Відповісти
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А лікарі при розмові були присутні?
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14.06.2026 18:43 Відповісти
Через 30-40 хвилин, після розмови, 80-ти річний дід уже не пам'ятає з ким і про що він мав розмову!!! Вітькофф і зятькоф з хексетом, це можуть підтвердити!! Життя ге надуриш!!! Це, як машина з битим вухом, як каже його престьотка!!!!
Але Американці, мають свої визначення….
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14.06.2026 19:07 Відповісти
А чого в пана з Латвії питання тільки 80-річного Трампа та його пам'яті ... начеб то Рудий Донні нічого не пам'ятає після розмови ?

А чого пан з Латвії не дивується, що 48-річний Найвеличніший Лідор ********** вже давно не пам'ятає , що він обіцяв в 2019 році :

- піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , що свідомо атягував Щікалядний Боріга, бо добре на ній заробляв ;

- подасть в отставку , якщо хоч раз порушить закон ( ау, згвалтована та перегвалтована Конституція ?! ) ;

- піти з посади , якщо у нього знайдуть хоч одного "свинарчука" ;

- буде все робити , щоб люди сміялись , а не плакали ;

- договориться з Путіним "посередені" ;

- і т.д. і т.п.

Я в Україні живу ... а з Трампа вже восени спитають американці !
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14.06.2026 19:37 Відповісти
та це як в анекдоті бородатому: Кури, звичайно, всі сдохли, але скільки ще ідей було, щоб їх вилікувати!😬
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14.06.2026 18:44 Відповісти
У блазня є ідеї. 😁
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14.06.2026 18:45 Відповісти
Авжеж є: Трамп передає Україні половину армії США і не питає, куди Сирський відправить їх наступати.
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14.06.2026 18:47 Відповісти
І всі ракети.
І дякує ЗЄ за те, що він такий потужний переможець.

А Маск вкладає гроші у Файрпонт і допомогає добудувати Династію.

А потім вони усі разом риють тонель з України до Америки через Росію, видобуваючи по дорозі купу рідкісноземельних металів та нафти.

Саджають мільярд дерев і платять вчителям 4К баксів.

Ідея проста, як двері.
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14.06.2026 18:57 Відповісти
Була одна, і вона нікуди не ділася: Подивитися в очко.
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14.06.2026 18:52 Відповісти
Ідеї є, а миру як не було і нема. А з такими «ідейними» то навряд чи буде, на жаль!
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14.06.2026 18:46 Відповісти
Від гарантій беспеки до ідей,далі буде.
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14.06.2026 18:49 Відповісти
Трамп здогадався,що ішак його з ДН поздоровив і на цьому все,враховуючи великі здібності поліглота ішака
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14.06.2026 18:47 Відповісти
Ідей як в дурного пукалок - на 20 млд військової допомоги від США - Нє?
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14.06.2026 18:54 Відповісти
В обох дебілів ********** ідеї !!!
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14.06.2026 18:56 Відповісти
Найкращі лідори Всесвіту!
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14.06.2026 19:04 Відповісти
Про що можуть говорити два нарциси відірвані від реального світу ?
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14.06.2026 19:12 Відповісти
зєлічка, точно, має ідею кудись в мирні теплі краї рвати когті, зі скумбрією, своїми личинками, та мамарімопапосашою. в нову зеландію - наприклад )))
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14.06.2026 19:17 Відповісти
У двух подконтрольных х-лу идиотов не может быть хороших идей.
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14.06.2026 19:23 Відповісти
Могли поговорити і про таке:

@ (в перекладі):
Базис стратегічних резервів російського загарбника зазнав втрат.
На відміну від НПЗ і перекачування нафти на цих стратег-базах зберігаються ПММ. Підпал об'єкта залежить лише від можливості пробити резервуар.
Сьогодні загорілась база "Темп" - дуже великий та стратегічно важливий об'єкт. За масштабом резервуарного парку та логістичної значущості він є ключовим паливним хабом для всього північно-східного регіону європейської частини рашастану. Понад 60 сталевих резервуарів. Від 150 000 до 250 000 тонн бензину, дизельного палива та авіаційного гасу.
Далі буде...

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14.06.2026 19:56 Відповісти
Набуй здався зі своїми ідеями,тут або ми або вони - іншого нам не дано,немає з чого обирати.А ми ближче ніж вони до перемоги!Бо перемир'я для нас-це поразка,адже допомогу нам припинять,а ворог позбавиться санкцій,і навпаки посилиться для подальшого нападу!Мінські домовленості це вже стоперший приклад,що будь-які домовленості з рашкою не вартують навіть паперу на якому це написано!А такби- мовити гарантії від "партнерів" вже були в Будапештському меморандумі!Тож де вони?!!Жодних перемовин!!!
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14.06.2026 20:10 Відповісти
Иметь хорошие идеи с Трампом это такое себе удовольствие можно так говорить чтобы задобрить старика, но иметь с ним совместные идеи это не приведи Господь...
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14.06.2026 20:14 Відповісти
І в мінських домовленостях гарантії для нас теж були,і де вони?
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14.06.2026 20:14 Відповісти
Одне зрозуміло, нам потрібно підтримувати ділові відносини з Трампом чи будь яким іншим президентом, якого оберуть громадяни США, а все через залежність від високотехнологічних чіпів для ШІ.За цим майбутнє і без цього ми не зможемо далі протистояти РФ!
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14.06.2026 20:15 Відповісти
зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом . Хтось може розмовляти з таким базікалом і ЧМОм .
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14.06.2026 20:27 Відповісти
 
 