Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом: У нас є хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир
Президент України Володимир Зеленський поділився деталями телефонної розмови із очільником США Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Привітання Трампа з днем народження
"Щойно провів чудову розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України", - розповів Зеленський.
Вдячність за зброю
Також український лідер подякував йому за всю підтримку, яку США надають Україні.
"І важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів", - зазначив очільник держави.
Ситуація на фронті
Крім того, сторони "обговорили те, що може допомогти наблизити мир в Україні зараз". Зеленський також поінформував американського лідера про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася позиція України.
Зустріч на саміті G7
"Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", - підсумував Зеленський.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
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Але Американці, мають свої визначення….
А чого пан з Латвії не дивується, що 48-річний Найвеличніший Лідор ********** вже давно не пам'ятає , що він обіцяв в 2019 році :
- піти з посади Президента , якщо не зможе закінчити війну , що свідомо атягував Щікалядний Боріга, бо добре на ній заробляв ;
- подасть в отставку , якщо хоч раз порушить закон ( ау, згвалтована та перегвалтована Конституція ?! ) ;
- піти з посади , якщо у нього знайдуть хоч одного "свинарчука" ;
- буде все робити , щоб люди сміялись , а не плакали ;
- договориться з Путіним "посередені" ;
- і т.д. і т.п.
Я в Україні живу ... а з Трампа вже восени спитають американці !
І дякує ЗЄ за те, що він такий потужний переможець.
А Маск вкладає гроші у Файрпонт і допомогає добудувати Династію.
А потім вони усі разом риють тонель з України до Америки через Росію, видобуваючи по дорозі купу рідкісноземельних металів та нафти.
Саджають мільярд дерев і платять вчителям 4К баксів.
Ідея проста, як двері.
@ (в перекладі):
Базис стратегічних резервів російського загарбника зазнав втрат.
На відміну від НПЗ і перекачування нафти на цих стратег-базах зберігаються ПММ. Підпал об'єкта залежить лише від можливості пробити резервуар.
Сьогодні загорілась база "Темп" - дуже великий та стратегічно важливий об'єкт. За масштабом резервуарного парку та логістичної значущості він є ключовим паливним хабом для всього північно-східного регіону європейської частини рашастану. Понад 60 сталевих резервуарів. Від 150 000 до 250 000 тонн бензину, дизельного палива та авіаційного гасу.
Далі буде...