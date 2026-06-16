Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

Президент України Володимир Зеленський не прийняв пропозицію Кремля щодо проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Водночас він окреслив інші країни, які можуть розглядатися як можливі майданчики для переговорів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у конференції Reuters Next, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Глава держави відхилив пропозиції Росії зустрітися в Москві, заявивши, що Україна "не грає в ці ігри". Водночас він сказав, що зустріч може відбутися в нейтральній країні.

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Де могла б відбутися зустріч?

За словами Зеленського, це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході, проте він додав, що "Путін не хоче припинення війни".

На запитання щодо можливої дати відновлення переговорів з Росією за посередництва США, Зеленський наголосив, що організувати такі дискусії "дуже складно". Він зазначив, що хотів скористатися можливістю саміту G7, щоб зустрітися з диктатором, але "Росія не поділяє цієї точки зору".

"Я не впевнений, що вони отримали позитивні сигнали від Сполучених Штатів", - сказав український президент.

РФ проігнорувала пропозицію зустрічі у Швейцарії

Зеленський розповів, як пропонував французькому президенту Емманюелю Макрону спробувати організувати зустріч з росіянами у Швейцарії. Водночас він зазначив, що росіяни не відреагували на таку пропозицію.

"Путін не скористався цією нагодою для зустрічі під час G7. І я думаю, що ми розмовляли з президентом Трампом. Я думаю, що так, я знаю, що він знову зробив багато пропозицій через різних лідерів, я маю на увазі Путіна, приїхати до Москви", - сказав глава держави.

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Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

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