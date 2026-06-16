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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

путін та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не прийняв пропозицію Кремля щодо проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Водночас він окреслив інші країни, які можуть розглядатися як можливі майданчики для переговорів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у конференції Reuters Next, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Глава держави відхилив пропозиції Росії зустрітися в Москві, заявивши, що Україна "не грає в ці ігри". Водночас він сказав, що зустріч може відбутися в нейтральній країні.

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Де могла б відбутися зустріч?

За словами Зеленського, це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході, проте він додав, що "Путін не хоче припинення війни".

На запитання щодо можливої дати відновлення переговорів з Росією за посередництва США, Зеленський наголосив, що організувати такі дискусії "дуже складно". Він зазначив, що хотів скористатися можливістю саміту G7, щоб зустрітися з диктатором, але "Росія не поділяє цієї точки зору".

"Я не впевнений, що вони отримали позитивні сигнали від Сполучених Штатів", - сказав український президент.

РФ проігнорувала пропозицію зустрічі у Швейцарії

Зеленський розповів, як пропонував французькому президенту Емманюелю Макрону спробувати організувати зустріч з росіянами у Швейцарії. Водночас він зазначив, що росіяни не відреагували на таку пропозицію.

"Путін не скористався цією нагодою для зустрічі під час G7. І я думаю, що ми розмовляли з президентом Трампом. Я думаю, що так, я знаю, що він знову зробив багато пропозицій через різних лідерів, я маю на увазі Путіна, приїхати до Москви", - сказав глава держави.

Також читайте: Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Також читайте: У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) путін володимир (25493)
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Топ коментарі
+3
Вова прочитав для лохторату.Лохторат в екстазі від сміливості і патріотизму вови
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16.06.2026 15:59 Відповісти
+1
Не хоче путлєр переговорів - нагуя йому відповідати на ці підйобки
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16.06.2026 15:58 Відповісти
+1
Які можуть бути переговори якщо реально дії направлені у зворотному від переговорів напрямку? Триндіння про перемовини - це стандартна дипломатична лажа для внутрішніх і зовнішніх споживачів - що тіпа ми бажаємо миру, а вони не бажають, тому ми - хороші, а вони - какашки. примітивно але дієво. А взаємне ефективне знищення продовжується своїм ходом.
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16.06.2026 16:01 Відповісти
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Не хоче путлєр переговорів - нагуя йому відповідати на ці підйобки
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16.06.2026 15:58 Відповісти
Вова прочитав для лохторату.Лохторат в екстазі від сміливості і патріотизму вови
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16.06.2026 15:59 Відповісти
вот зачем всякую хрень писать? все это делается исключительно для Дональда Фредовича, чтобы он не обвинил Украину в нежелании заканчивать войну. это понимает последний имбецил в мире...ну, кроме здешних представителей некоторой секты..
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16.06.2026 16:02 Відповісти
Пігулки зранку пий .
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16.06.2026 16:04 Відповісти
Гундосий проявляє активність після корупційних скандалів і Трамп тут ні до чого!
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16.06.2026 16:05 Відповісти
по собі судиш , чи від народження дбл?
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16.06.2026 16:06 Відповісти
ну, по уровню дискуссии секту видно сразу...а дбл ты каждый день в зеркале видишь.
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16.06.2026 16:13 Відповісти
зрозуміло , по собі всіх рівняєш
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16.06.2026 16:21 Відповісти
Після династії були задіяні Хвьодоров,Свириденко,Мудаков та багато з СН пішаків.Підвищення зарплат ЗСУ,ротація,вступ в ЄС,найм для вйни іноземців та багато іншої лапші
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16.06.2026 16:08 Відповісти
а по твоему, в инфопространстве, кроме твоих высеро, должна быть полная тишина?
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16.06.2026 16:12 Відповісти
по моєму ти ідіот
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16.06.2026 16:14 Відповісти
да уровень секты все тот же. тупые боты, которые бесконечно накидывают дерьмо на вентилятор и оскорбление оппонента считают дискуссией
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16.06.2026 16:17 Відповісти
Які можуть бути переговори якщо реально дії направлені у зворотному від переговорів напрямку? Триндіння про перемовини - це стандартна дипломатична лажа для внутрішніх і зовнішніх споживачів - що тіпа ми бажаємо миру, а вони не бажають, тому ми - хороші, а вони - какашки. примітивно але дієво. А взаємне ефективне знищення продовжується своїм ходом.
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16.06.2026 16:01 Відповісти
вот абсолютно верный коммент
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16.06.2026 16:04 Відповісти
Клоун веде клоунаду і країну перетворив в цирк
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16.06.2026 16:08 Відповісти
Зеля асоціює себе з Україною. Якщо він туда поїде і його там схоплять, то це вважай Україна програла війну, це на думку зеленського мабуть так. Але ж якщо він туда поїде і його там арештуюєть слєдсвєнний камітєт, то Україна від цього тільки виграї, бо цей хрипатий нарк уже всіх ******
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16.06.2026 16:12 Відповісти
Ну если путина-***** будут вешать на Красной Площади то встреча возможна..
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16.06.2026 16:16 Відповісти
В масквє зараз неспокiйно!
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16.06.2026 16:17 Відповісти
Стадіон так Стадіон!
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16.06.2026 16:22 Відповісти
 
 