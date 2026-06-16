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Новини Відео Зустріч Зеленського та Путіна
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Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто їхати до Москви, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі заявили, що якщо Володимир Зеленський хоче діалогу, то може приїхати до Москви.

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив у коментарі пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зеленському Путіним було все сказано, все запропоновано. Було сказано, що якщо Зеленський готовий говорити відповідально та серйозно, "київському режиму" чудово зрозуміло, про що. То він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - сказав він.

Також читайте: Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Що передувало?

  • 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
  • У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
  • На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
  • Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Також читайте: У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Пєсков Дмитро (1869) путін володимир (25493) росія (70450)
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Топ коментарі
+11
Взагалі-то завжди зустрічаються на нейтральній території, бо інакше для нормальної людини виглядає як пастка.
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16.06.2026 12:54 Відповісти
+10
Дегенерати кончені....
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16.06.2026 12:55 Відповісти
+8
ну, їм ще не дійшло. Продовжимо...
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16.06.2026 12:55 Відповісти
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Взагалі-то завжди зустрічаються на нейтральній території, бо інакше для нормальної людини виглядає як пастка.
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16.06.2026 12:54 Відповісти
Чого ж... Можна і в Москву... НА ТАНКУ...
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16.06.2026 12:57 Відповісти
Дроном краще, а головне - вже перевірено, таки працює.
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16.06.2026 12:59 Відповісти
Вони ще не вигадали, як бункер з пуйлом та піськовим перемістити))
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16.06.2026 12:59 Відповісти
Це піськова так понесло, після «відвідування» медведєва і захарової, з самого рання??
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16.06.2026 13:03 Відповісти
Дегенерати кончені....
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16.06.2026 12:55 Відповісти
ну, їм ще не дійшло. Продовжимо...
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16.06.2026 12:55 Відповісти
Приймуть під білі ручки))) Чайку з полонієм заварять)))
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16.06.2026 12:56 Відповісти
100%
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16.06.2026 12:59 Відповісти
Зустрічайтеся з Віслюком хоч на стайні раком, але спочатку відсмокчіть в ЗСУ.
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16.06.2026 12:58 Відповісти
І залишитись там. Було б ідеально.
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16.06.2026 13:02 Відповісти
До маніяка в логово голим. І шо? Показати українцям, що кацапи після всьої біди, що вони натворили можуть далі мордували і обдирати і вбивати? Так нашо напрошуватися, вони і так це роблять. Всім двійником путіна і так Гага світить.
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16.06.2026 13:05 Відповісти
З точки зору банальної ерудиції, ну або звичайної логіки: в термінових переговорах зацікавлена слабша сторона (тобто та яка висуває пропозиції з необхідністю переговорів) - це те що ми спостерігали з боку московії у другій половині 2022 року; сьогодні геть протилежна ситуація - війна перейшла у фазу виснаження (ну як того і хотіли західні партнери - це ж не секрет що з кожної праски західної лунало що час грає на боці України) але як виявляється сталося не так як гадалося, і сьогодні противник впевнений в тому що у війні на виснаження баланс ресурсів буде на його користь. Можна з цим погоджуватися або не погоджуватися - час покаже хто помиляється. Але сьогодні можна зробити один висновок - якщо Зеленський не поїде у москву - ніяких переговорів не буде, він не поїде - отже наступні кілька місяців системи будуть максимально працювати на знищення одне одного і вікно для переговорів можливо з явиться після завершення цього етапу ескалації, це якщо до його завершення якась із систем не досягне точки зламу. А всі ці показові заклики до переговорів - ну а що ще робити? так треба.
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16.06.2026 13:05 Відповісти
Польщі, до Смоленського злочинну, теж пропонували московити ******, здійснити візит на московію….
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16.06.2026 13:05 Відповісти
Не буде ніякого діалогу і Зеленський має це заявити, а не бігати як собачка по всьому світу і визначати зустріч з диктатором *****!
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16.06.2026 13:10 Відповісти
Не хочуть кацапи миру
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16.06.2026 13:10 Відповісти
Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто сильніше трахати мОскву, - Пєсков
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16.06.2026 13:10 Відповісти
якщо... то кацапам варто їхати за кораблем.
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16.06.2026 13:11 Відповісти
Хай буде зустріч у Куп'янську. )(уйло принагідно довідається, чи його взято краще, ніж Херсон.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
А как туда ехать, со своим бензином?!😆🤪🤣😂
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16.06.2026 13:13 Відповісти
Так сегодня уже приезжали, в Капотню и ещё приедем...
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16.06.2026 13:13 Відповісти
На хер пішов.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
От я не проти шоб Zелена падла поїхала до Мацкви, разом з кнуром та гамадрилом "абхаз" тощо, і шоб там всіх їх заарештували і ..... .
Україна від цього тільки вигарає.
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16.06.2026 13:16 Відповісти
Хоч на Марс їхав би аби припинили вбивати українців
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16.06.2026 13:18 Відповісти
а може відразу на колиму?
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16.06.2026 13:18 Відповісти
А , чому б пуйла в Київ не запросити , він про це мріє ?
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16.06.2026 13:21 Відповісти
Коли в Москві згорить остання АЗС, можливо Путін задумається про кінець війни, або хтось задумається за кінець Путіна.
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16.06.2026 13:23 Відповісти
Коли на Москві згорить остання АЗС , тоді він приїде до Києва
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16.06.2026 13:30 Відповісти
 
 