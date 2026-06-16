Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто їхати до Москви, - Пєсков. ВIДЕО

У Кремлі заявили, що якщо Володимир Зеленський хоче діалогу, то може приїхати до Москви.

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив у коментарі пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Зеленському Путіним було все сказано, все запропоновано. Було сказано, що якщо Зеленський готовий говорити відповідально та серйозно, "київському режиму" чудово зрозуміло, про що. То він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - сказав він.

Також читайте: Путін стверджує, що російський бізнесмен їздив до Києва на зустріч із Зеленським

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що прочитав відкритий лист президента України Володимира Зеленського, але "не бачить сенсу" в їхній зустрічі.

Що передувало?

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.

У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.

На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.

Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.

Також читайте: У переговорах необхідно вийти на новий формат, потрібна зустріч на рівні лідерів, - Сибіга