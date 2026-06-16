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Если Зеленский хочет серьезного диалога, то ему стоит ехать в Москву, - Песков

В Кремле снова приглашают Зеленского в Москву

В Кремле заявили, что если Владимир Зеленский хочет диалога, то может приехать в Москву.

Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил в комментарии пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Зеленскому Путиным было все сказано, все предложено. Было сказано, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, "киевскому режиму" прекрасно понятно, о чем. То он всегда может приехать в Москву, где его примут", - сказал он.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Песков Дмитрий (2104) путин владимир (32604) россия (97919)
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Топ комментарии
+11
Взагалі-то завжди зустрічаються на нейтральній території, бо інакше для нормальної людини виглядає як пастка.
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16.06.2026 12:54 Ответить
+10
Дегенерати кончені....
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16.06.2026 12:55 Ответить
+7
ну, їм ще не дійшло. Продовжимо...
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16.06.2026 12:55 Ответить
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Взагалі-то завжди зустрічаються на нейтральній території, бо інакше для нормальної людини виглядає як пастка.
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16.06.2026 12:54 Ответить
Чого ж... Можна і в Москву... НА ТАНКУ...
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16.06.2026 12:57 Ответить
Дроном краще, а головне - вже перевірено, таки працює.
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16.06.2026 12:59 Ответить
Вони ще не вигадали, як бункер з пуйлом та піськовим перемістити))
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16.06.2026 12:59 Ответить
Це піськова так понесло, після «відвідування» медведєва і захарової, з самого рання??
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16.06.2026 13:03 Ответить
Дегенерати кончені....
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16.06.2026 12:55 Ответить
ну, їм ще не дійшло. Продовжимо...
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16.06.2026 12:55 Ответить
Приймуть під білі ручки))) Чайку з полонієм заварять)))
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16.06.2026 12:56 Ответить
100%
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16.06.2026 12:59 Ответить
Зустрічайтеся з Віслюком хоч на стайні раком, але спочатку відсмокчіть в ЗСУ.
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16.06.2026 12:58 Ответить
І залишитись там. Було б ідеально.
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16.06.2026 13:02 Ответить
До маніяка в логово голим. І шо? Показати українцям, що кацапи після всьої біди, що вони натворили можуть далі мордували і обдирати і вбивати? Так нашо напрошуватися, вони і так це роблять. Всім двійником путіна і так Гага світить.
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16.06.2026 13:05 Ответить
З точки зору банальної ерудиції, ну або звичайної логіки: в термінових переговорах зацікавлена слабша сторона (тобто та яка висуває пропозиції з необхідністю переговорів) - це те що ми спостерігали з боку московії у другій половині 2022 року; сьогодні геть протилежна ситуація - війна перейшла у фазу виснаження (ну як того і хотіли західні партнери - це ж не секрет що з кожної праски західної лунало що час грає на боці України) але як виявляється сталося не так як гадалося, і сьогодні противник впевнений в тому що у війні на виснаження баланс ресурсів буде на його користь. Можна з цим погоджуватися або не погоджуватися - час покаже хто помиляється. Але сьогодні можна зробити один висновок - якщо Зеленський не поїде у москву - ніяких переговорів не буде, він не поїде - отже наступні кілька місяців системи будуть максимально працювати на знищення одне одного і вікно для переговорів можливо з явиться після завершення цього етапу ескалації, це якщо до його завершення якась із систем не досягне точки зламу. А всі ці показові заклики до переговорів - ну а що ще робити? так треба.
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16.06.2026 13:05 Ответить
Польщі, до Смоленського злочинну, теж пропонували московити ******, здійснити візит на московію….
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16.06.2026 13:05 Ответить
Не буде ніякого діалогу і Зеленський має це заявити, а не бігати як собачка по всьому світу і визначати зустріч з диктатором *****!
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16.06.2026 13:10 Ответить
Не хочуть кацапи миру
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16.06.2026 13:10 Ответить
Якщо Зеленський хоче серйозного діалогу, то йому варто сильніше трахати мОскву, - Пєсков
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16.06.2026 13:10 Ответить
якщо... то кацапам варто їхати за кораблем.
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16.06.2026 13:11 Ответить
Хай буде зустріч у Куп'янську. )(уйло принагідно довідається, чи його взято краще, ніж Херсон.
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16.06.2026 13:13 Ответить
А как туда ехать, со своим бензином?!😆🤪🤣😂
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16.06.2026 13:13 Ответить
Так сегодня уже приезжали, в Капотню и ещё приедем...
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16.06.2026 13:13 Ответить
На хер пішов.
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16.06.2026 13:13 Ответить
От я не проти шоб Zелена падла поїхала до Мацкви, разом з кнуром та гамадрилом "абхаз" тощо, і шоб там всіх їх заарештували і ..... .
Україна від цього тільки вигарає.
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16.06.2026 13:16 Ответить
 
 