Если Зеленский хочет серьезного диалога, то ему стоит ехать в Москву, - Песков
В Кремле заявили, что если Владимир Зеленский хочет диалога, то может приехать в Москву.
Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил в комментарии пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
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"Зеленскому Путиным было все сказано, все предложено. Было сказано, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, "киевскому режиму" прекрасно понятно, о чем. То он всегда может приехать в Москву, где его примут", - сказал он.
- Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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+11 Деніс Войцеховський
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+10 Сармат Сарматович
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+7 ола жмуд
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