Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"
Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение Кремля о проведении встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В то же время он назвал другие страны, которые могут рассматриваться в качестве возможных площадок для переговоров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава государства отклонил предложения России встретиться в Москве, заявив, что Украина "не играет в эти игры". В то же время он сказал, что встреча может состояться в нейтральной стране.
Где могла бы состояться встреча?
По словам Зеленского, это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, однако он добавил, что "Путин не хочет прекращения войны".
На вопрос о возможной дате возобновления переговоров с Россией при посредничестве США Зеленский подчеркнул, что организовать такие дискуссии "очень сложно". Он отметил, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, чтобы встретиться с диктатором, но "Россия не разделяет эту точку зрения".
"Я не уверен, что они получили положительные сигналы от Соединенных Штатов", — сказал украинский президент.
РФ проигнорировала предложение о встрече в Швейцарии
Зеленский рассказал, как предлагал французскому президенту Эмманюэлю Макрону попытаться организовать встречу с россиянами в Швейцарии. В то же время он отметил, что россияне не отреагировали на такое предложение.
"Путин не воспользовался этой возможностью для встречи во время G7. И я думаю, что мы разговаривали с президентом Трампом. Я думаю, что да, я знаю, что он снова сделал много предложений через разных лидеров, я имею в виду Путина, приехать в Москву", — сказал глава государства.
- Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
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