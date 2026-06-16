Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"

Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение Кремля о проведении встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В то же время он назвал другие страны, которые могут рассматриваться в качестве возможных площадок для переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Глава государства отклонил предложения России встретиться в Москве, заявив, что Украина "не играет в эти игры". В то же время он сказал, что встреча может состояться в нейтральной стране.

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Где могла бы состояться встреча?

По словам Зеленского, это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, однако он добавил, что "Путин не хочет прекращения войны".

На вопрос о возможной дате возобновления переговоров с Россией при посредничестве США Зеленский подчеркнул, что организовать такие дискуссии "очень сложно". Он отметил, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, чтобы встретиться с диктатором, но "Россия не разделяет эту точку зрения".

"Я не уверен, что они получили положительные сигналы от Соединенных Штатов", — сказал украинский президент.

РФ проигнорировала предложение о встрече в Швейцарии

Зеленский рассказал, как предлагал французскому президенту Эмманюэлю Макрону попытаться организовать встречу с россиянами в Швейцарии. В то же время он отметил, что россияне не отреагировали на такое предложение.

"Путин не воспользовался этой возможностью для встречи во время G7. И я думаю, что мы разговаривали с президентом Трампом. Я думаю, что да, я знаю, что он снова сделал много предложений через разных лидеров, я имею в виду Путина, приехать в Москву", — сказал глава государства.

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Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

Что предшествовало?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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