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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве: Украина "не играет в эти игры"

Путин и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение Кремля о проведении встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. В то же время он назвал другие страны, которые могут рассматриваться в качестве возможных площадок для переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в конференции Reuters Next, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Глава государства отклонил предложения России встретиться в Москве, заявив, что Украина "не играет в эти игры". В то же время он сказал, что встреча может состояться в нейтральной стране.

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Где могла бы состояться встреча?

По словам Зеленского, это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, однако он добавил, что "Путин не хочет прекращения войны".

На вопрос о возможной дате возобновления переговоров с Россией при посредничестве США Зеленский подчеркнул, что организовать такие дискуссии "очень сложно". Он отметил, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, чтобы встретиться с диктатором, но "Россия не разделяет эту точку зрения".

"Я не уверен, что они получили положительные сигналы от Соединенных Штатов", — сказал украинский президент.

РФ проигнорировала предложение о встрече в Швейцарии

Зеленский рассказал, как предлагал французскому президенту Эмманюэлю Макрону попытаться организовать встречу с россиянами в Швейцарии. В то же время он отметил, что россияне не отреагировали на такое предложение.

"Путин не воспользовался этой возможностью для встречи во время G7. И я думаю, что мы разговаривали с президентом Трампом. Я думаю, что да, я знаю, что он снова сделал много предложений через разных лидеров, я имею в виду Путина, приехать в Москву", — сказал глава государства.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) путин владимир (32604)
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Топ комментарии
+4
Вова прочитав для лохторату.Лохторат в екстазі від сміливості і патріотизму вови
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16.06.2026 15:59 Ответить
+1
Не хоче путлєр переговорів - нагуя йому відповідати на ці підйобки
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16.06.2026 15:58 Ответить
+1
Які можуть бути переговори якщо реально дії направлені у зворотному від переговорів напрямку? Триндіння про перемовини - це стандартна дипломатична лажа для внутрішніх і зовнішніх споживачів - що тіпа ми бажаємо миру, а вони не бажають, тому ми - хороші, а вони - какашки. примітивно але дієво. А взаємне ефективне знищення продовжується своїм ходом.
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16.06.2026 16:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не хоче путлєр переговорів - нагуя йому відповідати на ці підйобки
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16.06.2026 15:58 Ответить
Вова прочитав для лохторату.Лохторат в екстазі від сміливості і патріотизму вови
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16.06.2026 15:59 Ответить
вот зачем всякую хрень писать? все это делается исключительно для Дональда Фредовича, чтобы он не обвинил Украину в нежелании заканчивать войну. это понимает последний имбецил в мире...ну, кроме здешних представителей некоторой секты..
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16.06.2026 16:02 Ответить
Пігулки зранку пий .
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16.06.2026 16:04 Ответить
Гундосий проявляє активність після корупційних скандалів і Трамп тут ні до чого!
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16.06.2026 16:05 Ответить
по собі судиш , чи від народження дбл?
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16.06.2026 16:06 Ответить
ну, по уровню дискуссии секту видно сразу...а дбл ты каждый день в зеркале видишь.
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16.06.2026 16:13 Ответить
зрозуміло , по собі всіх рівняєш
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16.06.2026 16:21 Ответить
ну, тебя то я по себе точно не ровняю, в отличии от тебя я тут на быдлячее хамство не скатывался
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16.06.2026 16:27 Ответить
чому свинособачою спілкуєшся бидло ?
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16.06.2026 16:48 Ответить
Після династії були задіяні Хвьодоров,Свириденко,Мудаков та багато з СН пішаків.Підвищення зарплат ЗСУ,ротація,вступ в ЄС,найм для вйни іноземців та багато іншої лапші
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16.06.2026 16:08 Ответить
а по твоему, в инфопространстве, кроме твоих высеро, должна быть полная тишина?
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16.06.2026 16:12 Ответить
по моєму ти ідіот
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16.06.2026 16:14 Ответить
да уровень секты все тот же. тупые боты, которые бесконечно накидывают дерьмо на вентилятор и оскорбление оппонента считают дискуссией
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16.06.2026 16:17 Ответить
Які можуть бути переговори якщо реально дії направлені у зворотному від переговорів напрямку? Триндіння про перемовини - це стандартна дипломатична лажа для внутрішніх і зовнішніх споживачів - що тіпа ми бажаємо миру, а вони не бажають, тому ми - хороші, а вони - какашки. примітивно але дієво. А взаємне ефективне знищення продовжується своїм ходом.
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16.06.2026 16:01 Ответить
вот абсолютно верный коммент
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16.06.2026 16:04 Ответить
Клоун веде клоунаду і країну перетворив в цирк
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16.06.2026 16:08 Ответить
Зеля асоціює себе з Україною. Якщо він туда поїде і його там схоплять, то це вважай Україна програла війну, це на думку зеленського мабуть так. Але ж якщо він туда поїде і його там арештуюєть слєдсвєнний камітєт, то Україна від цього тільки виграї, бо цей хрипатий нарк уже всіх ******
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16.06.2026 16:12 Ответить
Якщо враховувати що "будь-які домовленості = капітуляція", Європа не хоче щоб Україна домовлялася, а наш Президент дуже зручний для Європи, то в принципі так і є - інший президент вже створює ризики договорняка, а цей - ні. Тому їхати реально не можна)
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16.06.2026 16:29 Ответить
Ніхто його там не заарештує, може, кокнуть недолугого агента. І скоріш за все по причині, що небагато, але дещо знає. Небагато, бо розуміють рівень розумових здібностей торчка, на відміну від "українців", і повну інформацію про операції, у яких блазня задіяли, тому знати не обов'язково, нехай відосики записує та щоки потужно роздуває. А от розбирати його діяльність повинен не кацапський "слєдствєнний комітет", а українські правоохоронні органи, тільки справжні УКРАЇНСЬКІ, бо вбиває хрипун саме українців. І судити падло повинен УКРАЇНСЬКИЙ трибунал.
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16.06.2026 16:30 Ответить
Ну если путина-***** будут вешать на Красной Площади то встреча возможна..
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16.06.2026 16:16 Ответить
В масквє зараз неспокiйно!
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16.06.2026 16:17 Ответить
Стадіон так Стадіон!
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16.06.2026 16:22 Ответить
пипика дрогнула и укоротилась
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16.06.2026 16:35 Ответить
Мабуть він побоявся, що не знайде бункер з ху...лом, а як і знайде, то його туди не пустять.
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16.06.2026 16:43 Ответить
 
 