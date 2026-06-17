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Новости Мирные переговоры Трамп о войне в Украине Встреча Зеленского и Путина
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Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров, но они не знают, как это сделать, — Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин хотят достичь договоренностей о прекращении войны, но они "не знают, как это сделать".

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, передает Цензор.НЕТ.

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О мире в Украине

Президент США напомнил, что накануне провел "очень хорошие беседы" с Зеленским и Путиным. Диалог с Киевом он оценил как "очень-очень хороший разговор".

"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что именно она ведет наступательные действия, а когда ты ведешь наступательные действия в войне, ты теряешь больше — все довольно просто. Я думаю, что обе стороны хотят что-то сделать, они просто не знают, как этого добиться. Они просто не знают, как им договориться между собой", — убежден Трамп.

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Беседа Трампа с Зеленским и Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
  • Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24547) переговоры (5837) путин владимир (32608) Трамп Дональд (8228)
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Топ комментарии
+7
У його розумінні це не росія веде війну з Україною, а Зеленський з путіним.
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17.06.2026 20:15 Ответить
+6
геніально сказано! король дегенератів!
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17.06.2026 20:20 Ответить
+3
сісти - то не проблема. Проблема - про що домовлятися. Бо мир путін якось дивно уявляє
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17.06.2026 20:17 Ответить
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У його розумінні це не росія веде війну з Україною, а Зеленський з путіним.
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17.06.2026 20:15 Ответить
Там з головою трабли повні. Він та Маск - загадки для психіатрів.
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17.06.2026 20:17 Ответить
Коли критична маса людей у суспільстві втрачає здатність пов'язувати свої дії (голосування) з наслідками - система стає некерованою. Це і є той самий тупик цивілізації, коли зграя пиляє гілку на котрій сидить. Падає, але в польоті винить у цьому саму гілку, пилку чи силу тяжіння. Політ ніби нічого, а от приземлення...
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17.06.2026 20:49 Ответить
сісти - то не проблема. Проблема - про що домовлятися. Бо мир путін якось дивно уявляє
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17.06.2026 20:17 Ответить
геніально сказано! король дегенератів!
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17.06.2026 20:20 Ответить
пуйло выводит свои войска из всей Украины и садится за стол переговоров.
Правда, за столом ему прийдется подождать минут 40.
Зеленский задержится на награждении своих воинов-освободителей.
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17.06.2026 20:20 Ответить
ну як як? приблизно як ти сів за тіл переговорів з хоменеі.
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17.06.2026 20:20 Ответить
Зеля завжди готовий, а Пуйло заявив, що тільки після виведення наших військ з Донецької.
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17.06.2026 20:23 Ответить
Ну ок, сядуть і домовляться про мир. Мир, який одного приведе до шарфа чи табакерки, а другого до виборів і лавочки, на якій йому прийдеться дуже довго відповідати на вкрай неприємні питання. Вони точно цього хочуть? Точно-точно?
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17.06.2026 20:24 Ответить
Сісти їм би не завадило, обом.
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17.06.2026 20:24 Ответить
Дебілу ніяк не доходить, що касапи хочуть знищити Україну так само, як він хотів знищити Іран... І що ***** хоче як мінімум вивести з НАТО тих його членів, які вступили в 1997-му та пізніше - щоб потім їх анексувати як мінімум на умовах нововаршавського блоку. І що в такому випадку будь які переговори в контексті касапських числених ультиматумів за визначенням неможливі.
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17.06.2026 20:30 Ответить
Надо шарахнуть по болотам тысячей Томагавков и ***** ни то что за столом, он под столом будет ...
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17.06.2026 20:32 Ответить
О, знову виліз оранжевий бовдур!
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17.06.2026 20:32 Ответить
Це не політики,це гандони,коли на біле не можуть сказати біле,а на чорне що це чорне.На яких умовах Трамп хоче усадити за стіл переговорів ЗЕленського з Ху...лом.Один буде ставити свої умови ,а другий інші.Є агресор і з цієї позиції треба виступати,малювати бункерному "райдужні" перспективи майбутнього його і його країни паРаші.
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17.06.2026 20:42 Ответить
Яке ,*** ,наївне((Думає,що всі не розуміють,що він просто сцить ***** щось зробити негативне(((
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17.06.2026 20:47 Ответить
Трамп не політик, він гравець, тому все так.
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17.06.2026 20:51 Ответить
Він визнаний судом ШАХРАЙ.
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17.06.2026 20:57 Ответить
Ти, з персами, вже сів, знаток. Срака не болить?
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17.06.2026 20:56 Ответить
Я закінчив 13 війн - я їх зведу - Трамп
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17.06.2026 20:57 Ответить
 
 