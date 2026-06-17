Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров, но они не знают, как это сделать, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин хотят достичь договоренностей о прекращении войны, но они "не знают, как это сделать".
Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, передает Цензор.НЕТ.
О мире в Украине
Президент США напомнил, что накануне провел "очень хорошие беседы" с Зеленским и Путиным. Диалог с Киевом он оценил как "очень-очень хороший разговор".
"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что именно она ведет наступательные действия, а когда ты ведешь наступательные действия в войне, ты теряешь больше — все довольно просто. Я думаю, что обе стороны хотят что-то сделать, они просто не знают, как этого добиться. Они просто не знают, как им договориться между собой", — убежден Трамп.
Беседа Трампа с Зеленским и Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
- Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.
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