Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров, но они не знают, как это сделать, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин хотят достичь договоренностей о прекращении войны, но они "не знают, как это сделать".

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, передает Цензор.НЕТ.

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О мире в Украине

Президент США напомнил, что накануне провел "очень хорошие беседы" с Зеленским и Путиным. Диалог с Киевом он оценил как "очень-очень хороший разговор".

"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что именно она ведет наступательные действия, а когда ты ведешь наступательные действия в войне, ты теряешь больше — все довольно просто. Я думаю, что обе стороны хотят что-то сделать, они просто не знают, как этого добиться. Они просто не знают, как им договориться между собой", — убежден Трамп.

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Беседа Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, что в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Также стало известно, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.

В письме Зеленский предложил Путину положить конец войне "в формате между нами и вами" и определить точную дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.

Хорошим прологом к окончанию войны, по мнению президента Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул необходимость принятия мер для возвращения гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что прочитал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, но "не видит смысла" в их встрече.

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